 በቤኒሻንጉል ጉምዝ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ተፈጸመ የተባለ ጥቃት | ኢትዮጵያ | DW | 26.04.2022

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ኢትዮጵያ

በቤኒሻንጉል ጉምዝ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ተፈጸመ የተባለ ጥቃት

የቤኒሻንጉል ጉምዝ እና የአማራ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች ሰሞኑን በተፈጸመ ጥቃት ሰዎች መቁሰላቸውን የአካባቢው ባለሥልጣናት እና የዐይን እማኞች ተናገሩ። በአማራ ክልል የሚገኘው የቋራ ወረዳ አስተዳዳሪ ለጥቃቱ የቅማንት እና የጉሙዝ ታጣቂዎችን ከሰዋል። የቅማንት ዴሞክራሲ ፓርቲ ሊቀ-መንበር ግን ክሱን "የስም ማጥፋት" ሲሉ አጣጥለዋል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:12

በቤኒሻንጉል ጉምዝ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ተፈጸመ የተባለ ጥቃት

ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዳንጉር ወረዳና በአማራ ክልል ቋራ ወረዳ አዋሳኝ አካባቢዎች ታጣቂዎች ጥቃት ማድረሳቸውን በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን የቋራ ወረዳ አስታወቀ ፣ የወረዳው አስተዳደር “ከህወሓት ጋር ግንኙነት አላቸው” ያላቸው ታጣቂዎች ጥቃቱን ፈፅመዋል ብሏል፡፡ የቋራና የዳንጉር ወረዳ የፀጥታ አካላት በጋራ ባደረጉት ኦፕሬሽን ታጣቂዎችን ከአካባቢው እንዲሸሹ አድርገዋልም ተብሏል፡፡

አንድ የዓይን እማኝ ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት በእለተ ፋሲካ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዳንጉር ወረዳንና በአማራ ክልል በኩል ቋራ ወረዳን በሚያገናኘው “ዓይማ” ወንዝ አካባቢ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው ሰላማዊ ሰዎችን አቁስለዋል::

ታጣቂዎቹ የቡድን መሳሪያ ይዘው በቤኒሻንጉል ክልል ዳንጉር ወረዳ ዓባይ ዳር ቀበሌና በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ ባምባሆ ቀበሌዎችን ለማጥቃት መንቀሳቀሳቸውን የቋራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ይርዳው ካሳሁን ተናግረዋል፡፡

እንደ ዋና አስተዳዳሪው ታጣቂ ኃይሉን ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ አዋሳኝ ወረዳ የፀጥታ አካላት ጋር ከአካባቢው እንዲርቅ ማድረጋቸውን አመልክተዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የዳንጉር ወረዳ አስተዳዳሪ አስተያየት እንዲሰጡኝ ሞክሬ ፈቃደኛ አልሆኑም፡፡

የቅማንት ዴሞክራሲ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አውግቸው ማለደ “ ’የቅማንት ፅንፈኛ’ እየተባለ በየጊዜው በመንግስት የሚነገረው ወቀሳ የተለመደ ታርጋ የመስጠት አባዜ ነው” ብለውታል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚመለከታቸውን የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና “የጉሙዝ ታጣቂዎች“ የተባሉ ተወካዮችን አስተያየት በስልክ ለማካተት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡

ዓለምነው መኮንን

እሸቴ በቀለ
አዜብ ታደሰ 
 

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በቤኒሻንጉል ጉምዝ እና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ተፈጸመ የተባለ ጥቃት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ከ50ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቤንሻንጉል ክልል ተመለሱ  30.06.2021

በአማራ ክልል ቻግኒ ከተማ አቅራቢያ ራንች የተባለው የተፈናቃዮች መጠለያ ሙሉ በሙሉ መዘጋቱን የአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስታት ዐስታወቁ። በመጠለያው የነበሩ ከ50 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች በሙሉ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ መመለሳቸውን የአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የጋራ ግብረ ኃይል አመልክቷል።

የቤኒሻንጉል ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸዉ እየተመለሱ ነዉ ተባለ 

የቤኒሻንጉል ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸዉ እየተመለሱ ነዉ ተባለ  05.08.2020

ከቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል እና አማራ  ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ከዚህ በፊት በታዩ ጥቃቶች ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች ሙሉ በመሉ ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን  የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል  የአደጋ ስጋት  ስራ አመራር ጽ/ቤት አስታወቀ፡፡ ከሁሉም በላይ ያለምንም ስጋት መንቀሳቀስ እንዲቻል የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ ያስፈልጋል ተብሎአል።

ከ49 ሺ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ነበሩበት ይመለሱ ይሆን?

ከ49 ሺ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ነበሩበት ይመለሱ ይሆን? 21.05.2020

ባለፉት ሁለት ዓመታት በተፈጠሩ ግጭቶች ከቤኒሻንጉል ክልል የተፈናቀሉ ከ49 ሺህ በላይ ወገኖችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ እየተሰራ እንደሆነ የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አመለከቱ፡፡ ከምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖችና ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው የነበሩ ከ80 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአማራ ክልል አሳታውቋል፡፡