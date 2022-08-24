«በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተጎዱ ተቋማት መልሶ ግንባታ እየተካሄደ ነው»

በክልሉ ሶስት ዞኖች ውስጥ ይንቀሳቀሱ ለነበሩ ለታጠቁ ቡድኖች በተደረገው የሠላም ጥሪና ውይይት በሺዎች የሚቆጠሩ የታጠቁ ወጣቶች ትጥቅ እንደፈቱና ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጉንም ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ በክልሉ በቡድን ታጥቆ የሚንቃሰቀስ ኃይል አለመኖሩ፣ ለተመለሱም የተሀድሶ ስልጠና መሰጠቱንም አቶ አሻድሊ ተናግረዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከዚህ ቀደም በተከሰቱት የጸጥታ ችግሮች የተጎዱ ተቋማት መልሶ ግንባታ ስራ እየተሰራ እንደሚገኙ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን ተናገሩ፡፡ በክልሉ ጉዳት ደርሶባቸው የነበሩ 62 ትምህርት ቤቶች፣ 68 የጤና ኬላዎች እና 906 የተጉዱ ውሀ ተቋማት ባለፉት ስድስት ወራት ተጠግኖ ዳግም አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡ ርዕሰ መስተዳድሩ በዛሬው ዕለት መካሄድ በጀመረው የክልሉ ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ባቀረቡት የስድስት ወር የስራ አጻጸም ዘገባ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም በመስፈኑ 338,539 የሚደርሱ የህብረተሰብ ክፍሎች ወደ ቀድሞ ቀያአቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል፡፡
ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በተደጋጋሚ በተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ሳቢያ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግማሽ ሚሊዩን ህዝብ ተፈናቅሎ ቆይቷል፡፡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን ዛሬ በክልሉ ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ባቀረቡት የክልሉ ስድስት ወር ስራ አፈጻጸም ዘገባ በክልሉ 475ሺ 384 የህብረተሰብ ክፍሎች በሰው ሰራሽ እና ተፈጥሮ አደጋዎች
ተፈናቅለው እንደነበር አስረድተዋል፡፡ እነዚህን የህብረሰተብ ክፍሎች በዘላቂነት ለማቋቋም 300 ሚሊዩን ገንዘብ ድጋፍ መገኘቱንም አብራርተዋል፡፡
በክልሉ ሶስት ዞኖች ውስጥ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ለታጠቁ ቡድኖች በተደረገው የሠላም ጥሪ እና ውይይት በሺዎች የሚቆጠሩ የታጠቁ ወጣቶች ትጥቅ እንደፈቱና ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ መደረጉንም ርዕሰ መስተዳድሩ አመልክተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች በቡድን ታጥቆ የሚንቃሰቀስ ሀይል አለመኖሩ የተገለጸ ሲሆን የሰላም ጥሪን ተቀብሎ ለተመለሱ ሁሉም የታጣቂ ቡድን አባላት የተሀድሶ ስልጠና መሰጠቱንም አቶ አሻድሊ ሐሰን ተናግረዋል፡፡
በክልሉ ከባለፈው ዓመት በተሻለ መልኩ በግብርና ዘርፍ ውጤት መገኘቱን በቀረበው ዘገባ ተመላክቷ፡፡ 8 መቶ ሺ በላይ ሄክታር መሬት በምርት መሸፈኑ ተገልጸዋል፡፡ በዘንድሮ የምርት ዘመን 26 ሚሊዩን ኩንታል ምርት በክልል ደረጃ ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚገመት ከቀረበው ዘገባ ለመረዳት ተችሏል፡፡ በክልሉ በበጋ መስኖ ስንዴን ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረተ ሲሆን 4 መቶ ሺ ኩንታል ስንዴ ለመሰብሰብ መታቀዱም ተገልጸዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት 15ኛ መደበኛ ጉባኤ እስከ ነገ የሚቀጥል ሲሆን የተለያዩ አዋጆችና የዳኞች ሹመትን እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ