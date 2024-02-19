በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቤቶች ሥራ ጀምረዋል ተባለ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቤቶች ሥራ ጀምረዋል ተባለሰኞ፣ የካቲት 11 2016
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 95 በመቶ የሚሆኑት ትምህርት ቤቶች ወደ ሥራ መግባታቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን ተናገሩ። በሌላ በኩል ደግሞ በክልሉ 52 ትምህርት ቤቶች እስካሁን የመማር ማስማር ሥራ አልጀመሩም ተብሏል። ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በክልሉ ምክር ቤት 17ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የክልሉ የስድስት ወር ሥራ አፈጻጸም ዘገባ ያቀረቡ ሲሆን የትምህርት መሠረተ ልማትን ለማሻሻል ከ46 ሚሊዩን በላይ ገንዘብ ኅብረተሰቡ ድጋፍ ማድረጉንም አንስተዋል። በክልሉ በጽጥታ ዘርፍ ታጥቀው ይንቀሳቃሱ የነበሩ በሺህዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በተደረገላቸው የሰላም ጥሪ መሰረት በአሁኑ ወቅት ወደ ኅብረተሰቡ መቀላቀላቸውንም ገልጸዋል።
በክልሉ ከ275ሺ በላይ ተማሪዎች በመማር ላይ ይገኛሉ
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት በግብርና እና ጸጥታ ዘርፍ ለውጥ መመዝገቡን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻሊ ሐሰን አስታውቀዋል። በክልሉ በጸጥታ ችግር ምክንያት አገልግሎት አቁመው የነበሩት በርካታ ትምህርት ቤቶች ወደ ሥራ የገቡ ሲሆን 657 ትምህርት ቤቶች በአሁኑ ወቅት በመማር ማስማር ሥራ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። 52 የአንደኛና መካከለኛ ትምህርት ቤቶች ደግሞ እስካሁን ወደ ሥራ አለመግባታቸውን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አብራርተዋል።
በክልሉ በግብርና ዘርፍ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተሻለ ምርት መገኙትን ለምክር ቤቱ ባቀረቡት የሥራ ዘገባ አመልክተዋል። በሦስት ዞኖች ውስጥ ከአንድ ሚሊዩን በላይ ሄክታር መሬት በምርት መሸፈኑ የተገለጸ ሲሆን ከ29 ሚሊዩን ኩንታል በላይ ምርት እስካሁን መሰብሰቡን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል።በክልሉ ከሁለት መቶ በላይ ለሚሆኑ አዳዲስ አልሚዎች ፈቃድ መሰጠቱንም ገልጸዋል።
ከታጣቂዎች ጋር ስምምነት ከተደረገ ወዲህ ሰላም ሰፍኗል
የምክር ቤት አባላትም በክልሉ ሰላም ለማስፈን ከታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነቶች ከተረደገ ወዲህ በክልሉ አብዛኛው አካባቢዎች ሰላም መስፈኑን አንስተዋል። በክልሉ በአንዳንድ አካባቢዎች የሰላም ጥሪን ተቀብለው ወደኅብረተሰቡ የተቀላቀሉ ታጣቂዎች ቃል በተገባላቸው መሠረት ወደ ሥራ አለመግባታቸውን ገልጸዋል። በትምህርት ዘርፍም አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ወደ ሥራ ቢገቡም የተማሪዎች ውጤት ዝቀተኛ በመሆኑ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ የምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወደ ቀያቸው ያልተመለሱ ከ20 ሺህ በላይ ዜጎችም እንደሚገኙ ተጠቁሟል። የክልሉ ምክር ቤት 17ኛ መደበኛ ጉባኤ እስከ ነገው ዕለት እንደሚቀጥልም ተገልጿል።
ነጋሳ ደሳለኝ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ