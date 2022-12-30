በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የጸጥታ ሁኔታ መሻሻል

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረገ ወዲህ በክልሉ አብዛኛው ስፍራዎች ሰላም መስፈኑንና ተቋርጠው የነበሩ ወረዳዎችን የሚያገኛኙ የትራስፖርት አገልግሎቶች መጀመራቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረገ ወዲህ በክልሉ አብዛኛው ስፍራዎች ሰላም መስፈኑንና ተቋርጠው የነበሩ ወረዳዎችን የሚያገኛኙ የትራስፖርት አገልግሎቶች መጀመራቸውን የክልሉ መንግስት አስታውቋል፡፡ በካማሺ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ የመንገድ ጥገናዎችም እየተሰሩ እንደሚገኙ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሐሩን ዑመርና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉደታ ተናግረዋል፡፡ የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ታጣቂዎች መሪ አቶ አብዱል ዋህብ መሐዲ በበኩላቸው በቡድኑ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ የሰላም ጥሪን በመቀበል ወደ ህብረተሰቡ መቀላቃላቸውን ተናግረዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽ ኮሚሽር ሐሩን ዑመር በክልሉ ከታጣቂዎች ጋር የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወዲህ ተዘግቶ የነበሩ መንገዶች እተከፈቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡ በሶስምቱም ዞኖች ታጥቆ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች የተደረገላቸውን የሰላም ጥሪን ተቀብሎ ወደ ተለያዩ የስራ ዘርፍች መሰማራቸውንም ጠቁመዋል፡፡ በታህሳስ ወር መጀመሪያም የቤህነን ታጣቂዎች የሰላም ጥሪ በመቀበል ለ15 ቀናት የተድሶ ስልጠና የወሰዱ ሲሆን በተለያዩ ስራ ዘርፎች እንደሚሰማሩም ተገልጸዋል፡፡ በክልሉ በመተከልና ካማሺ እንዲሁም በአሶሳ ዞን የተወሰኑ ወረዳዎች ታጣቂዎች ሲንቀሰቃሱ የነበሩ ሲሆን ባሁኑ ጊዜ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በቡድን ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ሀይል እንደለለም ተናግረዋል፡፡
ታህሳስ 1/2015 ዓ.ም ከልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት የተፈራረመው የቤኒሻንጉል ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ቤህነን ታጣቂዎች መሪ የሖኑት አቶ አብዱልወህብ መሐዲ ታጣቂዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ተሀድሶ ስልጠና ገብተው መቆየታውንና በአሁኑ ጊዜ ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውን ተናግረዋል፡፡ በቡድኑ ስም ታጥቆ የሚንቀሳቃስ ሀይል አለመኖሩን ገልጸዋል ከ500 በላይ የሚሆኑት ተሀድሶ ስልጠና የወሰዱ ወጣቶች በመረጡት የስራ ዘርፍ እንዲሰማሩ ከክልሉ መንግስት ጋር መስማማታቸውን ጠቁመዋል፡፡
የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደግሞ በጥቅምት ወር/2015 ዓ.ም ከክልሉ መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት ላይ የደረሰ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ በፓርቲው ስም የሚንቀሳቀሱ ወጣቶች በሰላማዊ መንገድ ወደ ህዝቡ መቀላቀላቸውን የፓርቲው አስታውቋል፡፡ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ ታጣቂዎች ይንቀሳቀሱበት በነበረው ካማሺ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የልማት ስራዎች መጀመራቸውን ጠቁመዋል፡፡ ለአብነትም በዞኑ ሴዳል በሚባል ወረዳ ተቋርጦ የነበሩ የመንገድ ስራዎች መጀመራቸውን፤ ያሶ እና አጋሎ መጢ የሚባሉ ስፍራዎች ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመራቻውን ገልጸዋል፡፡
በቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ ወረዳዎችን የሚያገናኙ መንገዶች በታጣቂዎች እንቅስቃሴ ምክንያት ተዘግቶ ቆይቷል፡፡ ወረዳዎችን የሚያናኙ በርካታ መንገዶች መከፍታቸው የተነገረ ቢሆንም አሶሳን ከግልግል በለስ ጋር የሚያገናኘው መንገድ አሁንም በጸጥታ ሐይሎች አጀብ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ