በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተደረሰው የሰላም ስምምነት

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስትና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ በክልሉ ዘላቂ ሠላም ለማስፈን ያስችላል የተባለ የሠላም ስምምነት ተፈራርሙ፡፡ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ እንዳሉት በስምምነቱ መሠረት ቀዳሚው ተግባር ሠላም ማስፈንና ተዘግቶ የቆዩ መንገዶችን ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ ነው።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስትና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ(ጉህዴን) በክልሉ ዘላቂ ሠላም ለማስፈን ያስችላል የተባለ የሠላም ስምምነት ተፈራርሙ፡፡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ በስምምነቱ መሠረት ቀዳሚው ተግባር ሠላም ማስፈንና ተዘግቶ የቆዩ መንገዶችን ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ እንደሆነ ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡ የጉህዴን ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በበኩላቸው በፓርቲው ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ከ7ሺ በላይ ታጣቂዎች በሁለት ዞኖች ወደ ሰላማዊ መንገድ መመለሳቸውን ገልጸዋል፡፡ በክልሉ በተለይም በመተከልና ካማሺ ዞን ይንቀሳቀሳሉ የተባሉ የጉህዴን ታጣቂዎች ሙሉ በመሉ ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ይደረጋል ተብሏል፡፡
የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ስድስት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ ሲሆን በክልሉ በተከሰቱት ግጭቶች ውስጥ እጁ አለበት ተብሎ ሲወነጀል ቆይቷል፡፡ በተለይም በመተከልና ካማሺ ዞን ለሁለት ዓመታት በቆየው የጸጥታ ችግር ከ3 መቶ ሺ በላይ ዜጎች በታጣቂዎች ጥቃት መፈናቃቸውን የክልሉ መንግስት ይፋ አድርጓል፡፡ እነዚህን የጸጥታ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት በትናትናው ዕለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ መንግስት እና የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ መካከል በአሶሳ ከተማ የሰላም ስምምነት ተፈርሟል፡፡ የስምምነቱ ዋና ዓላምም በክልሉ ዘላቂ ሰላም ማስፈን እና የተዘጉ መንገዶችን ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ማድረግ ነው ተብሏል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ታጣቂዎች ያቀረቡትን የፖለቲካና ኤኮኖሚያዊ ጥያቄዎችን መፍትሄ ማበጀት መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሚል ሀሚድ ተናግረዋል፡፡ በጸጥታ ችግር ምክንያት ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የመሰረተ ልማት ስራዎች መቆማቸውንና ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትም መውዳማቸውንም አክለዋል፡፡የጉሕዴን ፓርቲ ጥሪ ለጉሙዝ ታጣቂ ወጣቶች
የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግራኝ ጉደታ ስምምነቱ ለረጅም ጊዜ በፓርቲው እና ታጣቂዎቹ ሲቀርቡ የነበሩ ጥያቄዎችን የሚመልስ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡ በክልሉ ፍትሐዊ የሆኑ የፖለቲካ ውኪልና እና ከመሠረተ ልማት ተጠቃሚነትም ማህበረሰቡ እንዲገለል ተደርጎ ቆይተዋል ብለዋል፡፡ በሰላማዊ መንገድ የማህበረሰቡ ጥያቄዎች ባለመመለሳቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በፓርቲው ስም የትጥቅ እንቅስቃሴ ጀምረው እንደነበሩም ገልጸዋል፡፡ ከመጋቢት ወር 2014 ዓ.ም ወዲህ በቀረበው የሰላም ጥሪ መሠረት ከሰባት ሺ በላይ ወጣቶች ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀላቸውን የፓርቲው ሊቀመንበር አብራርተዋል፡፡
በክልሉ ካማሺ ዞን በመጋቢት 10/2014 ዓ.ም በተደረገው የሰላም ጉባኤ በተወሰኑ ስፍራዎች ታጣቂዎች ወደ ሰላማዊ መንገድ ተመልሶ ቆይተዋል፡፡ ታጣቂዎች በሚያርሱት ጥቃት ምክንያት አሶሳን ከመተከል ዞን ግልገል በለሰ ጋር የሚያገናኝ መንገድ ከመስከረም 2013 ዓ.ም ጀምሮ ተዘግቶ ይገኛል፡፡ መንገዱ እስከ ዛሬው ዕለት አገልግሎት የሚሰጠው በጸጥታ ሀይሎች እጀባ ብቻ ሲሆን ትናንት በተደረገው ስምምነት የተዘጉ መንገዶች ያለ እጀባ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚል ሀሳብ መካተቱም ተገልጿል።
ነጋሳ ደሳለኝ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ