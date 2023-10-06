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በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት የጀመሩት 205 ሺሕ ገደማ ተማሪዎች መሆናቸው ተገለጸ

ዓርብ፣ መስከረም 25 2016

በ2016 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት የጀመሩት ወደ 205 ሺሕ ገደማ ተማሪዎች ብቻ እንደሆኑ ተገለጸ። በክልሉ ከ1ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ከ305 ሺሕ በላይ ወጣቶች በተያዘው ዓመት ወደ ትምህርት ቤት ይሔዳሉ ተብሎ ይጠበቅ ነበር። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የተማሪዎች ምዝገባ እስከ መጪው ጥቅምት 1 ቀን 2016 ይካሔዳል።

https://p.dw.com/p/4XCvt
Äthiopien | Regionales Bildungsbüro in Assosa
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት በተያዘው ዓመት ከ305 ሺሕ በላይ ተማሪዎች ይመዘገባሉ የሚል ዕቅድ ነበረው። የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ እንዳሉት ግን የተመዘገቡት 205 ሺሕ ገደማ ተማሪዎች ብቻ ናቸው። ምስል Negassa Dessalegn/DW

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት የጀመሩት 205 ሺሕ ገደማ ተማሪዎች ብቻ ናቸው

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በ2016 ትምህርት ዘመን በትምህርት ገበታ ላይ ይገኛሉ ተብሎ ከታቀዱት መካከል እስከ ዛሬው ዕለት 205,000 ያህሉ  በመማር ማስተማሪ ሂዴት ላይ እንደሚገኙ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገልጿል። በክልሉ በአጠቃላይ 305 ሺሕ 672 ነባር እና አዲስ ዕድሜአቸው ለትምህርት የደረሰ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ይመጣሉ ተብሎ ታቅዶ እንንደነበር የክልሉ ትምህት ቢሮ አስታውቋል። ወላጆች ዕድሜአቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናትን ወደ ትምህት ቤት እንዲልኩ ሰፊ የትምርት ንቅናቄ ስራ መሰራቱን የቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ምትኩ ዘነበ ተናግረዋል፡፡ ሆኖም በልዩ ልዩ ምክንያቶች ዕቅዱ አልተሳካም ተብሏል፡፡ እስከ ቀጣይ ሳምንት ምዝገባ እንደሚቀጥል ቢሮው አመልክቷል።

በቤንሻንጉል ጉሙዝ የትምህርት መሠረተ ልማትን መልሶ ለመገንባት በርካታ ገንዘብ ያስፈልጋል መባሉ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከዚህ ቀደም በነበሩት ግጭቶች 287 ትምህርት ቤቶች የተጎዱና በከፊል ወድመው እንደነበር ከክልሉ ትምህርት ቢሮ የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡ ባለፈው ዓመት ከ50 ሺ በላይ ተማሪዎች በዚሁ ችግር ከትምህርት ውጪ ሆነው ቆይተዋል፡፡ በ2016 ዓ.ም  የትምህርት ዘመን በክልል ደረጃ ከ 2 መቶ ሺ በላይ ተማሪዎች በደመበኛ የመማር ማስተማር ሂዴት ላይ እንደሚገኙ የክልሉ ትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ምትኩ ዘነበ ለዶይቸ ቨለ ተናግረዋል፡፡ 

የአሶሳ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዋና ከተማ አሶሳ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከመስከረም 14 ቀን 2016 ጀምሮ ትምህርት ተጀምሯል።ምስል DW/N. Desalegen

የክልሉ ሰላም ሁኔታ መሻሻሉን ተከትሎ በሁሉም ስፍራ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመለሱ ለማድረግ ጥረት መደረጉንም አመልክተዋል፡፡ ሆኖም በክልል ደረጃ ከ3 መቶ ሺ በላይ ተማሪዎች በመማር ማስማር ሒደት ላይ ይገኛሉ ተብሎ የታሰበ ሲሆን እስካሁን ከ205 ሺ ያህሉ ብቻ በትምህርት ላይ ይገኛሉ ብለዋል፡፡ በክልሉ አንድ አንድ አካባቢዎች ምዝገባ እስከ ጥቅምት 1 እንደሚቀጥልም ተገልጸዋል፡፡ በአሶሳ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከመስከረም 14 ቀን 2016 ዓ.ም አንስቶ ትምህርት መጀመራቸውን ተማሪዎች ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ የትምህርት ሚኒስትር ብርሀኑ ነጋ እና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሐሰን
ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ.ም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትምህርት መሰረተ ልማትን ለማሻሻል ታስቦ በተዘጋጀው የትምህርት ንቅናቄ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በግጭት የወደሙ ትምህርት ቤቶች መልሶ ለመንገባት በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡ምስል Negasa Desalegn/DW

ሐምሌ 11 ቀን 2015 ዓ.ም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የትምህርት መሰረተ ልማትን ለማሻሻል ታስቦ በተዘጋጀው የትምህርት ንቅናቄ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በግጭት የወደሙ ትምህርት ቤቶች መልሶ ለመንገባት በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡ በክልሉ 196 ትምህርት ቤቶች ከዓመታት በፊት በነበረው ግጭት መውደማቸውንና ይህንን መልሶ ለመገንባት ልዩ ትኩረት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል፡፡ በክልሉ አቅም ብቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመገባንት ከፍተኛ ወጪ የሚፈልግ በመሆኑ የፌደራል መንግስትና ድጋፍ እንደንደሚያስፈልግም በወቅቱ ጠቁመዋል።

የተፈናቃዮች ሁኔታ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገልጸዋል። በ2016 ትምህርት ዘመን በትምህርት ገበታ ላይ ይገኛሉ ተብሎ ከታቀዱት መካከል 30 ሺ 868 የሚሆኑት ዕድሜአቸው ለትምህርት የደረሰ አዲስ ተማሪዎች መሆናቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገልጸዋል፡፡  

ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ
ሸዋዬ ለገሠ

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ፖለቲካዓርብ፣ መስከረም 25 2016
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Äthiopien | Regionales Bildungsbüro in Assosa

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት የጀመሩት 205 ሺሕ ገደማ ተማሪዎች መሆናቸው ተገለጸ

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