 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ጉዳይ  | ኢትዮጵያ | DW | 08.03.2022

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ኢትዮጵያ

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ጉዳይ 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ በጥር ወር ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ 15ሺ ለሚደርሱ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማዳረስ ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተገለፀ። በወረዳው ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የሰውና ንብረት ላይ  ጉዳት መድረሱንም የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ተናግሯል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:48

የማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ ከወር በፊት ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ብዙዎች ተፈናቅለዋል

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ በጥር ወር ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ 15ሺ ለሚደርሱ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማዳረስ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ የክልሉ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ፡፡ በወረዳው ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የሰውና ንብረት ላይ  ጉዳት መድረሱንም የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ለዲዳቢሊው ተናግረዋል፡፡ ለዓለም ዓቀፍ የፍልሰቶች ድርጅትም የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማገዝ  13 ሚሊዩን ብር ድጋፍ ለማድረግ መስማማቱን አክለዋል፡፡
 ከአሶሳ ከተማ በ112 ከ.ሜ ርቀት ላይ በሚትኘው የማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ ከወር በፊት ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የወረዳው ነዋሪዎችን ጨምሮ በስፋረው የሚገኙ 2 የሰዱን ስተደተኞች መጠለያ ላይ ጉዳት መድረሱን ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ገልጸዋል፡፡ በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች፣ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት እና የሰደተኞች መጠለያ ጣቢያ መውደሙን  የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ታረቀኝ ታሲሳ ለዶቸቬለ አብራርተዋል፡፡ በሁለት ስተኞች መጠለያ ጣቢያ የነበሩ የደቡብ ሱዳን እና ሱዳን ስተደኞች ወደ ሌላ ስፋራ የተዛወሩ ሲሆን 15ሺ የሚደርሱ የወረዳው ነዋሪዎች ደግሞ በአሶሳ ዞን 3 በተለያዩ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደሚገኙም አመልክቷል፡፡
የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ሲሆን  ሰብአዊ እርዳታ ለማደረስ ከግል ድርጅቶች ጋር በመሆን ጥረት እየተደረገ እንደምገኝ ገልጸዋል፡፡ ባለፈው ሳምንት  የዓለም አቀፍ የፍሰተኞች ደርጅትና ሌሎችም የ13 ሚሊዩን ብር ድጋፍ ለማድረግ  ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም ጠቁመዋል፡፡
በኮሚሽኑ መረጃ መሠረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ ግማሽ ሚሊዩን የሚጠጉ ዜጎች ድጋፍ የሚፈልጉ እና ተፈናቅለው የሚገኙ ሲሆን   የሚደርሳቸው ሰብአዊ ድጋፍ በቂ እንዳሆነ፣ አንድ አንድ ተፈናቃዩች ደግሞ ድጋፍ እየደረሳቸው እንዳሆነ ይገልጻሉ፡፡ ለአብነትም በካማሺ ዞን ያሶ ወረዳ እና ሌሎችም ስፍራዎች የሚገኙ ዜጎች ተመሳሳይ ጥያቀቄዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ፡፡
ነዋሪዎች ያቀረቀቡት ቅሬታ አስመልክቶ ምላሽ የሰጡን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊው አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በካማሺ ያሶ እና አጋሎ መጢ በተባሉ ስፋራዎች ለረጅም ጊዜ የጸጥታ ችግር ስለነበር ማዳረስ አልተቻለ ብሏል፡፡ ወደ ካማሺ ከተማ እንዲመጡ እና በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለተወሰኑ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ ነውም ብሏል፡፡

በክልሉ ከ2011 ዓ.ም አንስቶ በሰው ሠራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች የተፈናቀሉ 440ሺ በላይ ዜጎች እንደሚገኙ የኮሚሽኑ መረጃ ያመለክታል፡፡ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ከመንግስት ተቋማት እና የግል ድርጅቶች ጋር እንደሚሠራም ተገልጸዋል፡፡

ነጋሳ ደሳለኝ 
አዜብ ታደሰ 
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የማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ ከወር በፊት ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ብዙዎች ተፈናቅለዋል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A Tigrayan refugee rape victim who fled the conflict in Ethiopia's Tigray sits for a portrait in eastern Sudan near the Sudan-Ethiopia border, on March 20, 2021. Several refugees from different Tigray communities told the AP they watched or listened helplessly as women were taken away by Amhara or Eritrean fighters and raped. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ 08.03.2022

በትግራይ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች አሁን ላይ ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው።