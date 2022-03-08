በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ ተፈናቃዮች ጉዳይ 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ በጥር ወር ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ 15ሺ ለሚደርሱ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማዳረስ ጥረት እየተደረገ መሆኑ ተገለፀ። በወረዳው ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱንም የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ተናግሯል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ በጥር ወር ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ለተፈናቀሉ 15ሺ ለሚደርሱ የተፈናቀሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ ለማዳረስ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ የክልሉ የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ፡፡ በወረዳው ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት የሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱንም የክልሉ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ለዲዳቢሊው ተናግረዋል፡፡ ለዓለም ዓቀፍ የፍልሰቶች ድርጅትም የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማገዝ 13 ሚሊዩን ብር ድጋፍ ለማድረግ መስማማቱን አክለዋል፡፡
ከአሶሳ ከተማ በ112 ከ.ሜ ርቀት ላይ በሚትኘው የማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ ከወር በፊት ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የወረዳው ነዋሪዎችን ጨምሮ በስፋረው የሚገኙ 2 የሰዱን ስተደተኞች መጠለያ ላይ ጉዳት መድረሱን ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ገልጸዋል፡፡ በወቅቱ በተፈጠረው ግጭት የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች፣ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት እና የሰደተኞች መጠለያ ጣቢያ መውደሙን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ታረቀኝ ታሲሳ ለዶቸቬለ አብራርተዋል፡፡ በሁለት ስተኞች መጠለያ ጣቢያ የነበሩ የደቡብ ሱዳን እና ሱዳን ስተደኞች ወደ ሌላ ስፋራ የተዛወሩ ሲሆን 15ሺ የሚደርሱ የወረዳው ነዋሪዎች ደግሞ በአሶሳ ዞን 3 በተለያዩ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንደሚገኙም አመልክቷል፡፡
የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ሲሆን ሰብአዊ እርዳታ ለማደረስ ከግል ድርጅቶች ጋር በመሆን ጥረት እየተደረገ እንደምገኝ ገልጸዋል፡፡ ባለፈው ሳምንት የዓለም አቀፍ የፍሰተኞች ደርጅትና ሌሎችም የ13 ሚሊዩን ብር ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም ጠቁመዋል፡፡
በኮሚሽኑ መረጃ መሠረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወደ ግማሽ ሚሊዩን የሚጠጉ ዜጎች ድጋፍ የሚፈልጉ እና ተፈናቅለው የሚገኙ ሲሆን የሚደርሳቸው ሰብአዊ ድጋፍ በቂ እንዳሆነ፣ አንድ አንድ ተፈናቃዩች ደግሞ ድጋፍ እየደረሳቸው እንዳሆነ ይገልጻሉ፡፡ ለአብነትም በካማሺ ዞን ያሶ ወረዳ እና ሌሎችም ስፍራዎች የሚገኙ ዜጎች ተመሳሳይ ጥያቀቄዎችን እያቀረቡ ይገኛሉ፡፡
ነዋሪዎች ያቀረቀቡት ቅሬታ አስመልክቶ ምላሽ የሰጡን የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊው አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በካማሺ ያሶ እና አጋሎ መጢ በተባሉ ስፋራዎች ለረጅም ጊዜ የጸጥታ ችግር ስለነበር ማዳረስ አልተቻለ ብሏል፡፡ ወደ ካማሺ ከተማ እንዲመጡ እና በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ለተወሰኑ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ ነውም ብሏል፡፡
በክልሉ ከ2011 ዓ.ም አንስቶ በሰው ሠራሽና ተፈጥሮ አደጋዎች የተፈናቀሉ 440ሺ በላይ ዜጎች እንደሚገኙ የኮሚሽኑ መረጃ ያመለክታል፡፡ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ከመንግስት ተቋማት እና የግል ድርጅቶች ጋር እንደሚሠራም ተገልጸዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
አዜብ ታደሰ
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