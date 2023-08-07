በባሕር ዳር የመከላከያ ሠራዊትና የፋኖ ታጣቂዎች ታይተዋል

በባሕር ዳር ከተማ የመከላከያ ሠራዊት እና የፋኖ ታጣቂዎች መኖራቸውን የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ተመልክቷል። በከተማው ከሰዓት በኋላ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ነበር። ከባሕር ዳር ወደ ሌሎች አካባቢዎች የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እንደተቋረጠ ነው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሥር የሚገኘው የአማራ ክልል ዋና ከተማ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ዝግ ናቸው።
በአማራ ክልል ጎጃም አካባቢ የተፈጠረው "የጸጥታ መደፍረስ" በሕብረተሰቡ ላይ "ብዙ ማኅበራዊ፣ ኤኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና አስተዳደራዊ ችግሮች" መፍጠሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃ እና ደኅንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ ትላንት ምሽት ተናግረዋል። በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ቀውስ "የመንቀሳቀስ መብት የሚገድቡ ሁኔታዎች" መስተዋላቸውን የገለጹት አቶ ተመስገን ታጣቂዎች "አንዳንድ የዞን እና የወረዳ ከተሞችን" እንደተቆጣጠሩም ገልጸዋል።
በአማራ ክልል የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም የተቋቋመው እና በአቶ ተመስገን የሚመራው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ ዕዝ ክልሉን በአራት ኮማንድ ፖስት ከፍሏል። የምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ምሥራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ደብረ ማርቆስ ከተማ፣ አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን እና የባሕር ዳር ከተማ አስተዳደር ዞን የሚገኙበት እንደሆነ አቶ ተመስገን ተናግረዋል።
ሰሜን ጎንደር፣ ምዕራብ ጎንደር፣ ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች፣ የጎንደር ከተማ፣ የደቡብ ጎንደር ዞን እና የደብረ ታቦር ከተማ ሰሜን ምዕራብ አማራ በተባለው ኮማንድ ፖስት ሥር ተካተዋል። ማዕከላዊ ሸዋ በተባለው ኮማንድ ፖስት ሥር የደብረ ብርሀን ከተማ፣ ሰሜን ሸዋ ዞን እና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንን ያካትታል። ምሥራቅ አማራ በተባለው አራተኛ ኮማንድ ፖስት ሥር ደቡብ ወሎ፣ ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ የሰሜን ወሎ ዞን፣ የወልድያ ከተማ እና የዋግ ኸምራ ብሔረሰብ ዞን እንደተካተቱ አቶ ተመስገን አስረድተዋል።
በምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ሥር በምትገኘው የክልሉ ዋና ከተማ ባሕር ዳር መንገዶች እና የመንግሥት አገልግሎት መስጪያ ተቋማት መዘጋታቸውን የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ታዝቧል። ከባሕር ዳር ወደ ሌሎች አካባቢዎች በተሽከርካሪዎች የሚደረግ ጉዞ እንደተቋረጠ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተደነገገበት የአማራ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ባሕር ዳር የመከላከያ ሠራዊት አባላት እና የፋኖ ታጣቂዎች መታየታቸውን የዶይቼ ቬለው ዓለምነው መኮንን ተናግሯል። የባሕር ዳር ከተማ እና የአካባቢውን የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ እሸቴ በቀለ በስልክ አነጋግሮታል። ከዓለምነው መኮንን ጋር የተደረገውን ቃለ መጠይቅ ለማድመጥ የድምጽ ማዕቀፉን ይጫኑ።
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ