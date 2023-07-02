በባሕር ዳር እና አካባቢው ገበያዎች አንድ ኩንታል ጤፍ እስከ 10 ሺሕ ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ሸማቾች እና ነጋዴዎች ተናገሩ

በባሕር ዳር እና አካባቢው ገበያዎች አንድ ኩንታል ጤፍ እስከ 10 ሺሕ ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ሸማቾችና ነጋዴዎች ተናገሩ። ባለፉት ጥቂት ወራት በጤፍ ላይ የታየው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ የሸማቾችን አቅም እየተፈታተነ ነው። የማዳበሪያ እጥረት በገበሬዎች ዘንድ የፈጠረው ሥጋት እና የመንግሥት የቁጥጥር ማነስ ለዋጋ ጭማሪው እንደ ገፊ ምክንያት ይቀርባሉ
የምግብ እህል ዋጋ በእጅጉ እየጨመረ በመሄዱ ነዋሪዎች ኑሯቸውን ባግባቡ መምራት መቸገራቸውን ገልጠዋል፣ አንድ ኩንታል ጤፍ ባህር ዳር ላይ እስከ 10ሺህ ብር እየተሸጠ ነው፣ ሸማቾችም ሆኑ ነጋዴች ለምግብ ዋጋ መጨመር ከማዳበሪያ እጥረት ጋር በተያያዘ ነው ይላሉ፣ በቀጣይ ዓመት ምርት ላይኖር ይችላል ከሚል ስጋት አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ ማውጣት ባለመቻሉ የጤፍ ዋጋ ንሯል ብለዋል፣ አንድ አርሶአደር በበኩላቸው የኢንዱስትሪ ዋጋ መናሩ ለምግብ እህል መወደድ ሌላው ምክንያት እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
የባሕር ዳርና አካባቢው ነዋሪዎች ሰሞኑን ለዶይቼ ቬሌ እንዳመለከቱት፣ በስፋት በህብረተሰቡ ዘንድ በስፋት ለምግብነት የሚያገለግለው ጤፍ ባለፉት 3 ወራት ብቻ እጥፍ በሚባል ደረጃ በመጨመሩ ኑሮን በአግባቡ ለመምራት ተቸግረዋል፡፡ ወ/ሮ ላዋይሽ አደመ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ በባህር ዳር ከተማ አንዱ በሆነው የጤፍ ገበያ ጤፍ ሲሸምቱ አግኝተናቸው ነበር፣ አንድ ኩንታል ጤፍ ካለፈው ወር በ3000 ብር ጭማሪ እንዳሳየ ነግረውናል፣ ምክንት ያሉትንም አብራርተዋል፡፡
አቶ የሻምበል መንግስቴ ደግሞ ጤፍ ነጋዴ ናቸው፣ የጤፍ ዋጋ በእጅጉ መጨመሩን ገልፀዋል፣ ምክንት ብለው ያቀረቡት ደግሞ ማዳበሪያ በወቅቱ ለገበሬው ባለመድረሱ ነው፣ ገበሬው በቀጣይ ዓመት ለራሱና ለቤተሰቡ ምግብ እንዳይቸገር ምርቱን ገበያ ለማውጣት አይፈልግም ይላሉ፡፡
የአዴት ከተማ ጤፍ ነጋዴው አቶ ሙጨዬ ተሻገርም በማዳበሪያ እጥረት በቀጣይ ዓመት ምርት ይቀንሳል ከሚል ስጋት፣ አርሶ አደሩ ራሱንና ቤተሰቡን ከርሀብ ለመታደግ ምርቱን ወደ ገበያ ሊያወጣ አልቻለም ነው ያሉት፡፡
ጤፍ ሲሸምቱ ያገኘናቸው ሌለው አስተያየት ሰጪ አቶ ለይኩን ብርሀኑ የቁጥጥርና ክትትል ማነስ ህብረተሰቡን ለከፍተኛ ችግር እየዳረገው እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
እንደ ማናዬ አሻግሬ ደግሞ የጥቁር ገበያ በየቦታው መስፋፋትና የመንግስት ክትትልና ቁትጥር ማነስ የጤፍ ዋጋን ካለፉት 3 ወራት ወዲህ እጥፍ በሚባል ደረጃ ዋጋው እንዲጨምር አድርጎታል ይላሉ፡፡
አቶ ስንታየሁ ሁነኛው በምዕራብ ጎጃም ይልማና ዴንሳ ወረዳ አርሶ አደር ናቸው፣ አጠቃላይ ለምግብ እህል ዋጋ መጨመር የማዳበሪያ እጥረት አንዱ ቢሆንም የኢንዱስትሪ እቃዎች መጨመር ሌላው ምክንት ነው ብለዋል፡፡ 400 ብር ይሸጥ የነበረ አንድ ሊትር የማይሞላ የአረም መድኃኒት ዛሬ ላይ እስከ 1 ሺህ 800 ብር መሸጡን እንደ አብነት አንስተዋል፡፡
አስተያየት ሰጪዎቹ የተከሰተውን የማዳበሪያ እጥረት መንግስት በጊዜ ካልፈታውና ጠበቅ ያለ የቁጥጥርና የክትትል ስራ ካልሰራ በቀጣዩ ዓመት ራሱ ምርቱ በገበያ ላይ ላይኖር ይችላል የሚል ስጋት አላቸው፣ እናም ከፍተኛ የምግብ አህል እጥረት ይኖራል የሚል ፍርሀት አሳድሮባቸዋል፡፡
የአማራ ክልል እና የኦሮሚያ ክልል አርሶ አደሮች በማዳበሪያ እጥረት ምክንት የዘር ወቅት እያለፈባቸው እንደሆነ ቅሬታቸውን እየገለፁ እንደሆነ እየተዘገበ መሆኑ ይታወሳል፡፡
በጉዳዩ ዙሪያ አስተያየት ለማካተት የሚመለከታቸውን የባህር ዳር ከተማ አስተዳር የስራ ኃላፊዎች ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን