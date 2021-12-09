በባህላዊ የኢትዮጵያ ልብሶች የተደቀነው የገበያ ችግር

ባህላዊ የኢትዮጵያ አልባሳት ለሃገርና ለውጭ ገበያ እየዋሉ በተለይ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል የሆኑትን ሸማቾችና የልብስ ነጋድዎችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እያደረጉ ነው። ዘርፉ በብዛት ጉልበትን ስለሚጠቀም ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሽ ነው።
ባህላዊ የኢትዮጵያ አልባሳት ለሃገርና ለውጭ ገበያ እየዋሉ በተለይ ዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል የሆኑትን ሸማቾችና የልብስ ነጋድዎችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እያደረጉ ነው። ዘርፉ በብዛት ጉልበትን ስለሚጠቀም ለበርካታ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሽ ነው።
ነገር ግን አሁን አሁን የገበያ ችግር እየተደቀነባቸው ነው። ባህላዊ ልብሶቹ በቻይና አገር በፋብሪካ ተመሳስለው በተሰሩ ልብሶች እየተተኩ መሆናቸወና ይኸውም ባህላዊ ይዘቱን ከማጥፋቱም በላይ የገበያ ችግር እየተፈጠረባችው እንደሆነ በመስኩ የተሰማሩ ነጋዴዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
ወጣት ብሩክ ኪዳነማርያም በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ሚካኤል አካባቢ የባህላዊ ልብሶች ንድፍ ስራ ላይ ተሰማርቶ ኑሮውን እየገፋ ይገኛል። ዲዛይነር ብሩክ አሁን አሁን ተመሳስለው ከቻይና በፋብሪካ ተመርትው ወደ አገር ቤት የሚገቡ ምርቶች ባህላዊ ይዘታቸው ከማጣታቸው በላይ በመስኩ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ከገበያ የመውጣት ስጋት እንደተደቀነባቸው ተናግረዋል።
የምጣኔ ሃብትና ገበያ ስርአት ባለ ሞያ የሆኑት አቶ መርዕድ አዳሙ ዘርፉ ጉልበትን በስፋት የሚጠቀም በመሆኑ ከጥጥ አምራቹ እስከ ነጋዴው ድረስ ያሉ ኢትዮጵያውያን የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሽ ነው ይላሉ።
እነዚህ ባህላዊ አልባሳት በቻይና ፋብሪካዎች ተመርተው አገር ውስጥ ለገበያ በሚቀርቡብት ጊዜ በዘርፉ የተሰማሩትን ኢትዮጵያውያን የስራ እድላቸውን ያቀጭጫል ይላሉ። ይህን ዘርፍ በማሳደግ አገሪቱ ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሪም እንደሚያስቀርም በተጨማሪ አክለዋል።
በመንግስት በኩል በዘርፉ የተሰማሩትን ዜጎችን ለመታደግ በፋብሪካ ተመሳስለው ተሰርተው ከውጭ የሚገቡትን ባህላዊ ልብሶች ወደ ሀገር ቤት እንዳይገቡ እስከማገድ የሚደርስ እርምጃ ሊወስድ እንድሚገባ የምጣኔ ሃብትና ገበያ ባለሙያው አቶ መርዕድ አሳስበዋል።
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
አዜብ ታደሠ