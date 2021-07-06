 በበጎ አድራጎት የBBCን እዉቅና ያገኙት ኢትዮጵያዊ | ባህል | DW | 27.10.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ባህል

በበጎ አድራጎት የBBCን እዉቅና ያገኙት ኢትዮጵያዊ

በታላቅዋ ብሪታንያ መዲና ለንደን ላይ ሲኖሩ፤ ሰላሣ ዓመታትን ያስቆጠሩት እና ሰሞኑን በብሪታንያ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን BBC ከፍተኛ እዉቅናን ያገኙት አቶ ምንተስኖት መንገሻ ሰሞኑን በአዉሮጳ በተለይም በብሪታንያ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች እየቀረቡ ተሞክሯዋቸዉን እየተረኩ ነዉ። ይህን ነገር ለመታወቅ ብለዉ እንዳልሰሩትም ይናገራሉ።

አቶ ምንተስኖት መንገሻ

በለንደን በባዶ እግሩ በመጓዝ ለበጎ አድራጎት ስራዉ ከብሪታንያዉ ዓለምአቀፍ ብዙኃን መገናኛ BBC እውቅና የተሰጠው ኢትዮጵያዊ አቶ ምንተስኖት መንገሻ ናቸዉ።

በታላቅዋ ብሪታንያ መዲና ለንደን ላይ ሲኖሩ፤ ሰላሣ ዓመታትን ያስቆጠሩት እና ሰሞኑን በብሪታንያ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን BBC ከፍተኛ እዉቅናን ያገኙት አቶ ምንተስኖት መንገሻ ሰሞኑን በአዉሮጳ በተለይም በብሪታንያ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች እየቀረቡ ተሞክሯዋቸዉን እየተረኩ ነዉ። ይህን ነገር ለመታወቅ ብለዉ እንዳልሰሩትም ይናገራሉ።

Mentesnot Mengesha | Make a Difference Award 2022

ከአቶ ምንተስኖት መንገሻ ጋር በበጎ አድራጎት የተሳተፉ እንጊሊዛዉያን

በተለያዩ ዩንቨርስቲዎች በመምህርነት ያገለገሉትና በአሁኑ ወቅት በአንድ ኮሌጅ ዉስጥ መምህራንን በማሰልጠን ላይ የሚገኙት አቶ ምንተስኖት በለንደን በሚኖሩ በርካታ ታዳጊ ህጻናት ላይ የሚታየዉ ድህነት እየጨመረ መምጣቱ ተናግረዋል። የኮሮና ወረርሽኝ በዓለማችን መሰራጨት ከመጀመሩ ከወራቶች በፊት ጥቂት ቀደም ብሎ፤ ከሦስት ዓመታት ገደማ በፊት መሆኑ ነዉ፤ አቶ ምንተስኖት ለህክምና ወደ ለህክምና ወደ ዶክተር ጋር ሄደዉ መቆያ ክፍል ሆነዉ ተራቸዉን በመጠባበቅ ላይ ሳሉ  አንድ ከአባቱ ጋር የነበረ  የአገሪዉ ታዳጊ ህጻን የተቦረተፈ ጫማ አድርጎ ጣቶቹ ወጥተዉ በማየቴ ልቤ ተሰበረ ይላሉ። በዚህም ይህን ልጅ በመርዳት ቢያንስ መንፈሴን ማደስ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ሲሉ አጫዉተዉናል። በዚህም ነዉ ርዳታ ለማሰባሰብ የባዶ እግር ጉዞ አድርገዉ ብር አሰባስበዉ እና ገንዘቡን ለርዳታ ሰጭዎች በመስጠት ደኃ ታዳኂ ህጻናትን ለመደጎም የወሰኑት። ሰባት ሚሊዮን ያህል ህዝብ በሚኖርባት በለንደን ከተማ የታዳጊ ህጻናት ድህነት እጅግ አይሎ እንደሚታይ አቶ ምንተስኖት ተናግረዋል።አቶ ምንተስኖት ይህን ሰብዓዊ ስራ በመፈፀማቸዉ እዉቅና ማግኘታቸዉን ተናግረዋል። በብሪታንያ በተለይም በለንደን የተለያዩ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች  ኢትዮያዊዉ ምሁር ስላበረከቱት እና ስላሳዩት ሰብዓዊነት ሰሞኑን በአርአያነት እያነሱ በስፋት ዘግበዋል። ከብሪታንያዉ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን ቢቢሲም የእዉቅና ሽልማትን አግኝተዋል። 

Mentesnot Mengesha | Make a Difference Award 2022

ከብሪታንያዉ ዓለምአቀፍ ብዙኃን መገናኛ እዉቅና ያገኙት ኢትዮጵያዊ

አቶ ምንተስኖት እንደተናገሩት ከአባቱ ጋር  የነበረዉ እና ጫማዉ ተቀዶበት ያዩት ልጅ በ14 እና 15 ዓመት እድሜ ክልል ዉስጥ እንደሚገኝ ይገምታሉ። ልጁን እያዩ እያዘኑ እና እያሰላሰሉ ሳለ ተራቸዉ ደረሰና ወደ ዶክተር ምርመራ ክፍላቸዉ ገቡ። ግን ከዝያ በኋላ ልጁን አላዩትም፤ አላገኙትም። ግን እንደሱ አይነት ችግረኛ ህጻናትን ለመርዳት ወስኑ።     

አቶ ምንተስኖት እንግዲህ ባሳዩት ሰብዓዊነት ከቢቢሲ እዉቅና አግኝተዋል። ይህን እዉቅና እንዲያገኙ ማን እንደጠቆማቸዉ አያዉቁም። ስለ አቶ ምንተስኖት አስተያየት የሰጡ ሰዎች እንደተናገሩት ግን ሥራቸዉ እንዳስመሰገናቸዉ፤ እንዳሳወቃቸዉ ተናግረዋል።  

Mentesnot Mengesha | Make a Difference Award 2022

አቶ ምንተስኖት መንገሻ

አቶ መንተስኖት በብሪታንያ ሲኖሩ 30 ዓመታት ሆነዎታል። በዩንቨርስቲ ያስተምሩ ነበር። አሁን ደሞ በአንድ ኮሌጅ ዉስጥ ነዉ መምህራንን በማሰልጠን ሥራ ላይ ተሰማርተዉ ይገኛሉ።

አድማጮች አቶ ምንተስኖት መንገሻን ለሰጡን ቃለ ምልልስ እያመሰገንን ሙሉዉን ቃለምልልስ የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።  

 

አዜብ ታደሰ 

ሸዋዬ ለገሠ

Audios and videos on the topic

አቶ ምንተስኖት መንገሻ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የአበበች ጎበና ስርዓተ ቀብር

የአበበች ጎበና ስርዓተ ቀብር 06.07.2021

የክብርት ዶ/ር አበበች ጎበና ስርዓተ ቀብር በዛሬው እለት ሰኔ 29 ቀን 2013 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ቅድስት ስላሴ ቤተ-ክርስቲያን ከቀኑ 9፡00 ሰዓት ተፈጸመ፡፡

Bethelhem Taddese (28) is nominated for 2021 African Women Innovation and Entrepreneurship Award Forum. She will represent Ethiopia in South Africa and the price will be presented in coming December. Bethelhem Taddese is the founder of Ethio Airs Trade and investment engaged in the sectors of travel, event organization and employment. Having previous experience in the tour and travel sector, her company is re-established with a new vision, diversified services, reinforced technical & human resource capacity coupled with a state-of-the-art working environment.

«ሴቶች ሁሉ የላቀ የማሰብ ችሎታ አለን» ሥራ ፈጣሪዋ ቤተልሔም ታደሰ 16.09.2021

የዓለም ሎሬት ጥበበ የማነ ብርሃን (ዶ/ር ) ማን ናቸዉ? 

የዓለም ሎሬት ጥበበ የማነ ብርሃን (ዶ/ር ) ማን ናቸዉ?  25.02.2021

ከምን እንዳገኘዉ አላዉቅም፤ ጥምቀትን በጣም ያከብራል። በጥምቀት ብዙ ሰዉ እየጠራ እቤቱ ድግስ ያደርጋል። እኔ ግን አልሄድኩም በቤቱ በኩል ሳልፍ ግን፤ ቤቱ ጋር የታቦት ማሳረፍያዉ ቦታ ሁሉ ተዘጋጅቶ ነበር እና ደዉዬ፤ ምን ማድረግነህ ነዉ ስለዉ እባክህ አስር ሰዉ ቢሆን ነዉ አለኝ። ገባ ብለህ እንጫወት ምናምን አለኝ። እኔን የሚፀጽተኝ ...»