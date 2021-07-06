በበጎ አድራጎት የBBCን እዉቅና ያገኙት ኢትዮጵያዊ

በታላቅዋ ብሪታንያ መዲና ለንደን ላይ ሲኖሩ፤ ሰላሣ ዓመታትን ያስቆጠሩት እና ሰሞኑን በብሪታንያ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን BBC ከፍተኛ እዉቅናን ያገኙት አቶ ምንተስኖት መንገሻ ሰሞኑን በአዉሮጳ በተለይም በብሪታንያ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች እየቀረቡ ተሞክሯዋቸዉን እየተረኩ ነዉ። ይህን ነገር ለመታወቅ ብለዉ እንዳልሰሩትም ይናገራሉ።
በለንደን በባዶ እግሩ በመጓዝ ለበጎ አድራጎት ስራዉ ከብሪታንያዉ ዓለምአቀፍ ብዙኃን መገናኛ BBC እውቅና የተሰጠው ኢትዮጵያዊ አቶ ምንተስኖት መንገሻ ናቸዉ።
በታላቅዋ ብሪታንያ መዲና ለንደን ላይ ሲኖሩ፤ ሰላሣ ዓመታትን ያስቆጠሩት እና ሰሞኑን በብሪታንያ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን BBC ከፍተኛ እዉቅናን ያገኙት አቶ ምንተስኖት መንገሻ ሰሞኑን በአዉሮጳ በተለይም በብሪታንያ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች እየቀረቡ ተሞክሯዋቸዉን እየተረኩ ነዉ። ይህን ነገር ለመታወቅ ብለዉ እንዳልሰሩትም ይናገራሉ።
በተለያዩ ዩንቨርስቲዎች በመምህርነት ያገለገሉትና በአሁኑ ወቅት በአንድ ኮሌጅ ዉስጥ መምህራንን በማሰልጠን ላይ የሚገኙት አቶ ምንተስኖት በለንደን በሚኖሩ በርካታ ታዳጊ ህጻናት ላይ የሚታየዉ ድህነት እየጨመረ መምጣቱ ተናግረዋል። የኮሮና ወረርሽኝ በዓለማችን መሰራጨት ከመጀመሩ ከወራቶች በፊት ጥቂት ቀደም ብሎ፤ ከሦስት ዓመታት ገደማ በፊት መሆኑ ነዉ፤ አቶ ምንተስኖት ለህክምና ወደ ለህክምና ወደ ዶክተር ጋር ሄደዉ መቆያ ክፍል ሆነዉ ተራቸዉን በመጠባበቅ ላይ ሳሉ አንድ ከአባቱ ጋር የነበረ የአገሪዉ ታዳጊ ህጻን የተቦረተፈ ጫማ አድርጎ ጣቶቹ ወጥተዉ በማየቴ ልቤ ተሰበረ ይላሉ። በዚህም ይህን ልጅ በመርዳት ቢያንስ መንፈሴን ማደስ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ ሲሉ አጫዉተዉናል። በዚህም ነዉ ርዳታ ለማሰባሰብ የባዶ እግር ጉዞ አድርገዉ ብር አሰባስበዉ እና ገንዘቡን ለርዳታ ሰጭዎች በመስጠት ደኃ ታዳኂ ህጻናትን ለመደጎም የወሰኑት። ሰባት ሚሊዮን ያህል ህዝብ በሚኖርባት በለንደን ከተማ የታዳጊ ህጻናት ድህነት እጅግ አይሎ እንደሚታይ አቶ ምንተስኖት ተናግረዋል።አቶ ምንተስኖት ይህን ሰብዓዊ ስራ በመፈፀማቸዉ እዉቅና ማግኘታቸዉን ተናግረዋል። በብሪታንያ በተለይም በለንደን የተለያዩ ጋዜጦች እና ብዙኃን መገናኛዎች ኢትዮያዊዉ ምሁር ስላበረከቱት እና ስላሳዩት ሰብዓዊነት ሰሞኑን በአርአያነት እያነሱ በስፋት ዘግበዋል። ከብሪታንያዉ ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን ቢቢሲም የእዉቅና ሽልማትን አግኝተዋል።
አቶ ምንተስኖት እንደተናገሩት ከአባቱ ጋር የነበረዉ እና ጫማዉ ተቀዶበት ያዩት ልጅ በ14 እና 15 ዓመት እድሜ ክልል ዉስጥ እንደሚገኝ ይገምታሉ። ልጁን እያዩ እያዘኑ እና እያሰላሰሉ ሳለ ተራቸዉ ደረሰና ወደ ዶክተር ምርመራ ክፍላቸዉ ገቡ። ግን ከዝያ በኋላ ልጁን አላዩትም፤ አላገኙትም። ግን እንደሱ አይነት ችግረኛ ህጻናትን ለመርዳት ወስኑ።
አቶ ምንተስኖት እንግዲህ ባሳዩት ሰብዓዊነት ከቢቢሲ እዉቅና አግኝተዋል። ይህን እዉቅና እንዲያገኙ ማን እንደጠቆማቸዉ አያዉቁም። ስለ አቶ ምንተስኖት አስተያየት የሰጡ ሰዎች እንደተናገሩት ግን ሥራቸዉ እንዳስመሰገናቸዉ፤ እንዳሳወቃቸዉ ተናግረዋል።
አቶ መንተስኖት በብሪታንያ ሲኖሩ 30 ዓመታት ሆነዎታል። በዩንቨርስቲ ያስተምሩ ነበር። አሁን ደሞ በአንድ ኮሌጅ ዉስጥ ነዉ መምህራንን በማሰልጠን ሥራ ላይ ተሰማርተዉ ይገኛሉ።
አድማጮች አቶ ምንተስኖት መንገሻን ለሰጡን ቃለ ምልልስ እያመሰገንን ሙሉዉን ቃለምልልስ የድምፅ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን እንዲከታተሉ እንጋብዛለን።
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ