 በቆቦና አካባቢው ውጊያ መቀጠሉ | ኢትዮጵያ | DW | 29.08.2022

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

በቆቦና አካባቢው ውጊያ መቀጠሉ

ኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እና የህወሓት ታጣቂዎች ዛሬም በቆቦና ዙሪያው በከባድ ውጊያ ላይ መሆናቸውን ወልዲያ ከተማ የሚገኙ አዲስ ተፈናቃዮች ተናገሩ። ህወሓት ቆቦን ለቅቆ ወጥቷል የተባለውም እስከ ዛሬ ቀትር ድረስ ሐሰት መሆኑንም ተፈናቃዮቹ ገልጠዋል፡፡

«ቆቦ ከተማ አልተለቀቀችም»

ኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እና የህወሓት ታጣቂዎች ዛሬም በቆቦና ዙሪያው በከባድ ውጊያ ላይ መሆናቸውን ወልዲያ ከተማ የሚገኙ አዲስ ተፈናቃዮች ተናገሩ። ህወሓት ቆቦን ለቅቆ ወጥቷል የተባለውም እስከ ዛሬ ቀትር ድረስ ሐሰት መሆኑንም ተፈናቃዮቹ ገልጠዋል፡፡ በተቃራኒው የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች በስፋት ከተማዋን እየለቀቁ ወደ ወልዲያና አካባቢው ከተሞች መድረሳቸውን ፤ የአካባቢው ጦርነትም በወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች ላይም ሥጋት መፍጠሩን ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። 

ባለፈው ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓም እንደገና ያገረሸው የሰሜኑ ጦርነት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ዙሪያ መቀጠሉን፣ በቆቦ ከተማ ደግሞ ዝርፊያ መባባሱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል። አንድ የወልዲያ ከተማ ነዋሪ ከወልዲያ በቆቦ አቅጣጫ በኩል ተኩስ እንደሚሰማ ጠቁመው ስጋት ያለባቸው ሰዎች ከተማዋን እየለቀቁ ነው፣ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ትናንት ከግቢ ወጥተዋል ብለዋል። ስለጉዳዩ ተጨማሪ አስተያያት ለማግኘት ለወልዲያን ዩኒቨርሲቲ ፕረዚደንትና ለዩኒቨርሲቲው የኮሙዩኒኬሽን ኃላፊ ብደውልም ስልክ አያነሱም፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ዝግ ነው።

ሌላው ተፈናቅለው ወልዲያ የሚገኙ አስተያየት ሰጪም በቆቦ ከተማ ዝርፊያ መቀጠሉን፤ ነዋሪዎችም በአገኙት አጋጣሚ ሁሉ ወደ ወልዲያ እየገቡ እንደሆነ አስረድተዋል። “የህወሓት ኃይሎች ከቆቦ ወጥተዋል” እየተባለ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነገረው ሀሰት እንደሆነ አንድ ተፈናቃይ ገልጠዋል። ሌላው ተፈናቃይም «ቆቦ ተለቅቃለች» የሚባለው ወሬ ያልተጨበጠና ያልተረጋገጠ እንደሆነ ነው ለዶቼ ቬሌ ያስረዱት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የቆቦን ከተማ ለቅቆ መውጣቱን መንግሥት ከቀናት በፊት መግለፁ ይታወሳል። አጠቃላይ በግንባሩ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ከመንግሥት ወገን ለማግጣራት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ነጋሽ መሐመድ

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«ቆቦ ከተማ አልተለቀቀችም»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

MEKELLE, ETHIOPIA - MARCH 07: Units of Ethiopian army patrol the streets of Mekelle city of the Tigray region, in northern Ethiopia on March 07, 2021 after the city was captured with an operation towards Tigray People's Liberation Front (TPLF). Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ከቆቦ መውጣቱን መንግሥት ገለጸ 27.08.2022

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በሰሜን ወሎ ዞን ከምትገኘው የቆቦ ከተማ ለቆ መውጣቱን መንግሥት ገለጸ። ህወሓት የቆቦ ከተማን "በብዙ አቅጣጫ እያጠቃ" እንደሚገኝ የመንግሥት ኮምዩንኬሽን አገልግሎት ወንጅሏል። ከአዲስ አበባ 569 ኪሎ ሜትር የምትርቀው ቆቦ ከትግራይ ኃይሎች እጅ ወጥታ በኢትዮጵያ መንግሥት ቁጥጥር ሥር የገባችው በታኅሳስ ወር ነበር።

ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል?

ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ጦርነት የሚሸከም ጫንቃ ይኖራታል? 28.08.2022

ዳግም ጦርነት አገርሽቷል። ፌደራል መንግሥት እና የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያነ ሃርነት ትግራይ በአጭሩ ህወሃት ከዓመት በላይ የተሻገረ ጦርነት ውዝግባቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በድርድር ለመፍታት መዘጋጀታቸው ሲሰማ ተፈጥሮ የነበረው የሰላም ተስፋ ደብዝዟል።

Addis Ababa, Ethiopia+++War affected Gashena town of north Wollo (c) Seyoum Getu/DW

የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቅጥር ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ተናገሩ 28.08.2022

የወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከቅጥር ግቢው ለቀው መውጣታቸውን የዐይን እማኞች ለዶይቼ ቬለ ተናገሩ። የመጓጓዣ አገልግሎት ያጡ በርካታ ተማሪዎች በእግር መንገድ ጀምረዋል ተብሏል። አንድ የወልድያ ከተማ ነዋሪ "አቅም ያለው በእግሩ እየሔደ ነው። አቅም የሌለው ደግሞ ጥላ እየፈለገ ቁጭ ብሎ ሲያዝን፣ ሲያለቅስ ሲተክዝ ነው የምታያቸው" ሲሉ ተናግረዋል።