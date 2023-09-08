በቀድሞው የደቡብ ክልል ምላሽ ያጣው የሠራተኞች አቤቱታ

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በቀድሞው የደቡብ ክልል ሲያገለግሉ የቆዩ ከ2000 በላይ የመንግሥት ሠራተኞች «ኢፍትሃዊ» ባሉት የሥራ ምደባ ለማኅበራዊ ችግር መዳረጋቸውን ገለጹ። ሠራተኞቹ በክልሉ የተካሄደው የሥራ ድልድል አድሏዊ፣ ባለትዳሮችን የሚያለያይ፣ ቤተሰብ የሚበትንና ማኅበራዊ ሕይወትን የሚያመሰቃቅል ነው ብለዋል።
ምላሽ ያጣው የቀድሞው የደቡብ ክልል ሠራተኞች አቤቱታ
በቀድሞው የደቡብ ክልል ሲያገለግሉ የቆዩ ከ2000 በላይ የመንግሥት ሠራተኞች «ኢፍትሃዊ» ባሉት የሥራ ምደባ ለማኅበራዊ ችግር መዳረጋቸውን ገለጹ። ሠራተኞቹ በክልሉ የተካሄደው የሥራ ድልድል «አድሏዊ፣ ባለትዳሮችን የሚያለያይ፣ ቤተሰብ የሚበትንና ማኅበራዊ ሕይወትን የሚያመሰቃቅል ነው» ሲሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል።
ነባሩ ክልል ሲከስም ሠራተኞች ማኅበራዊ ሕይወታቸው ሳይስተጓጎል በፍላጎታቸው መሠረት በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያና በሲዳማ ክልሎች ምደባ አንደሚሰጣቸው ተነግሯቸው እንደነበር የጠቀሱት ሠራተኞቹ «ይሁንአንጂ የሥራ ቦታ ድልድሉ ቃል በተገባው መሠረት ሳይሆን አድሏዊ ፣ ባለትዳሮችን በሚያለያይና ቤተሰብን በሚበትን መልኩ ተከናውኗል» ብለዋል።
የሠራተኞቹ ቅሬታ
ቅሬታቸውን ካቀረቡት ሠራተኞች መካከል በክልሉ በተለያዩ ዘርፎች ከሁለት እስከ 25 ዓመት ያገለገሉ ሙያተኞች እንደሚገኙበት አስረድተዋል። የድልድል ሥራው ሲጀመር የፍላጎት ማሳወቂያ ሠነዶቻቸውን በወቅቱ ምደባውን ላከናወነው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምሥረታ እና ነባሩን ክልል መልሶ ማደራጀት ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት ማስገባታቸውን የተናገሩት ሠራተኞቹ «ነገር ግን የትዳር ጥንዶችና በአንድ አካባቢ ይመደባሉ የተባለው ከግምት ሳይገባ በዘፈቀደ ነው የመደበን፤ ይህም የተረጋጋ ቤተሰባዊ ሕይወታችን እና ማኅበራዊ ኑሯችን እንዲናጋ አድርጓል» ብለዋል። ጽሕፈት ቤት በድልድሉ ላይ ቅሬታ ያላችሁ አቤቱታችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ባለው መሠረት ቅሬታቸውን ማቅረባቸውን የጠቀሱት ሠራተኞቹ እስካሁን ግን ለቅሬታቸው ምላሽ የሚሰጥ አካል አለማግኘታቸውን ገልጸዋል።
ቅሬታቸውን ካቀረቡት ሠራተኞች መካከል በክልሉ በተለያዩ ዘርፎች ከሁለት እስከ 25 ዓመት ያገለገሉ ሙያተኞች እንደሚገኙበት አስረድተዋል። ፎቶ ከማኅደር፤ የሀዋሳ ከተማ
የፕሮጀክት ጽሕፈት ቤቱ
ምደባ ድልድሉን አከናውኗል የተባለውን የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምሥረታ እና ነባሩን ክልል መልሶ ማደራጀት ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት ዋና እና ምክትል ኃላፊዎቹን የሠራተኞቹን ቅሬታ አስመልክተቶ በስልክ ለማነጋገር ዶቼ ቬለ ( DW) ጥረት ቢያደረግም የኃላፊዎቹ ሥልክ ጥሪ አይመልስም። ዛሬ ጠዋት ሀዋሳ ከተማ ወደሚገኘው ቢሯቸው በአካል ያመራው የዶቼ ቬለ ዘጋቢ ኃላፊዎቹ በሹመት ወደ አዳዲሶቹ ክልሎች በመሄዳቸው ሊያገኛቸው እንደማይችል በአንድ የውስጥ ሠራተኛ ተገልጾለታል። ከፕሮጀክት ጽሕፈት ቤቱ የመግቢያው በር ላይ ደጅ የሚጠኑ ሠራተኞች ግን አሁንም «መንግሥት የተበተነውን ሠራተኛ እንዲሰበስብ» ሲሉ ይጠይቃሉ።
በነባሩ የደቡብ ክልል የሰው ሀብትና የሕዝብ አገልግሎት ቢሮ የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው በክልሉ 6000 ገደማ የሚጠጉ የመንግሥት ሠራተኞች ይገኛሉ። ከእነኚህ መካከል አሁን የቅሬታ አቤቱታ አስገብተው ምላሽ ያላገኙት ከ2000 በላይ ሠራተኞች መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል።
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ