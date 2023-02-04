በሻሸመኔው የሃይማኖት ግጭት የከተማ አስተዳደሩ ምላሽ

በሻሸመኔ የሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ዉስጥ ባለፈው ቅዳሜ በደረሰው ግጭት የሦስት ሰዎች ሕይወት ማለፉን የየከተማዋ አስተዳዳር የፀጥታ ሀላፊ ለዶቼቬለ አረጋገጡ። የዓይን እማኞች ግን የሟቾች እና የተጎጂዎች ቁጥር ከፍ እንደሚል ነው ተናግረዋል።
ባለፈው ቅዳሜ በሻሸመኔው የሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በደረሰው ግጭት የሦስት ሰዎች ሕይወት ማለፉን የአከባቢው አስተዳዳር የፀጥታ ሀላፊ ለዶቼቬለ አረጋገጡ። የአይን እማኞች ግን የሟቾች እና የተጎጂዎች ቁጥር ከዚህም ከፍ እንደሚል ነው የተናገሩት። የከፋ ድብደባም በተፈጸመበት በዚህ ግጭት የአይን እማኞች እንዳሉት ቁጥራቸውን በውል ያልገለጿቸው ሰዎችም ቆስለዋል። የአከባቢው አስተዳዳሪዎች በአሁኑ ጊዜ አከባቢው ወደ ቀደመው ሰላማዊ ሁኔታ መመለሱን ተናግረዋል፡፡
ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አባቶች መካከል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ሲካረር የነበረው ልዩነት በሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስላስከተለው ቀውስ የአይን እማኝ ለዶቼቬለ ይህን ብለዋል ል።፡፡“እኔን ጨምሮ በርካታ ምእመናን ቅዳሜ ጠዋት ወደ ቤተክርስቲያን ያመራነው የደውል ድምጽ ሰምተን ነበር፡፡ ከገባን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በሩ ተዘግቶ በታጠቁ ሰራዊት ተከበብን፡፡ መውጣት ስላልቻልን ትልልቅ ሰዎች አስወጥተን እኛ ውስጥ ቀረን፡፡ አምስት ሰዓት አከባቢ አንድ ልጅ በፖሊስ ተተኩሶበት ተገደለ፡፡ ከወጣቱ ህልፈት በኋላ እስከ ሰባት ሰዓት የተወሰነ መረጋጋት የነበረ ቢሆንም ለመውጣት ግን እድል አልነበረንም፡፡ ሙሉ ምዕመኑ እንዳለ ውስጥ ነበር፡፡”
በእለቱ ከ5 እስከ 8 ሰዓት የተረጋጋ ድባብ ነበር የሚሉት እኚው አስተያየት ሰጪ ዘጠኝ ሰኣት ላይ ከሌላ ቦታ ተጭነው መጡ ያሏቸው ወጣቶች ድብደባ እንደፈጸሙባቸውም አስረድተዋል፡፡
“እነዚህ ወጣቶች የኦሮሚያ ሲኖዶስ ይቋቋም የሚሉ ናቸው፡፡ እኛ ከዚያ ተቃውሞ ባይኖረንም ትዕዛዙ ከሲኖዶስ ያልወረደ ነው ብለን ነው የተቃወምነው፡፡ ወከባው ሲበረታ መውጣት ብንፈልግም ውጪም በወጣቶቹ ተከበናል፡፡ ከፎቅ ላይ ከውጪም ተኩስ ተጀመረ፡፡ እዚያው ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግንባታው እየተጠናቀቀ ያለ ህንጻ ቤተክርስቲያን አለ እሱ ውስጥ መሬት ላይ ተኛን፡፡ በዚያ ውስጥ ወደ ሰባት ሰው በጥይት ተመተው ተመልክቻለሁ፡፡ ከዚያን ፖሊስ ገብቶ ሰላማዊ ሰው ከሆናችው ውጡ ሲለን ስንወጣ ውጪ በወጣቶቹ ክፉኛ ተደበደብን፡፡ አስር ሰዓት አምቡላንስ መጥቶ ጤና ጣቢያ ወስደውኝ ሰባት ቦታ ተፈንክቼ ተሰፋልኝ፡፡”
እሳቸውን ጨምሮ ድብደባ ተፈፅሞባቸው የተጎዱት በርካታ መሆናቸውን ያስረዱት እኚሁ የአይን እማኝ ሶስት የሞቱ ሰዎችን በአይናቸው መመልከታቸውንም አመልክተዋል፡፡
“እኔ አንኳ አጠገቤ ላይ የሶስት ሰዎችን ህልፈት ተመልክቻለሁ፡፡ መንገድ ላይ ደም የፈሰሳቸውም ቁጥር የዋዛ አይደለም፡፡ በአይኔ አላየሁትም እንጂ የሟቾች ቁጥር 23 ነው በሚል ሲነገርም ሰምቻለሁ” ብለዋል፡፡ በቦታው የነበሩት እኚሁ አስተያየት ሰጪ ከጥበቃ አካላት እንጂ በውስጥ ታጥቆ የገባ እንዳልነበረ ነው የሚያስረዱትም፡፡ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ላይ አነጣጥሮ የደረሰ የከፋ ጉዳት አለመኖሩንም ተናግረዋል፡፡
በትናንትናው እለት በሻሸመኔ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሃይማኖታዊ አገልግሎቶች ሲሰጡ እንደነበር የተናገሩት ነዋሪው አለመረጋጋቱ ወደ ተፈጠረበት ወደዚህ ቤተክርስቲያን ግን ማንም ዝር ሳይል በፀጥታ አካላት ሲጠበቅ መዋሉን ነው የገለጹት፡፡ አስተያየታቸውን ለዶቼ ቬለ የሰጡት የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ፀጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሹክሬላህ ቃዌሳ በቅዳሜው ሁከት የሶስት ሰዎች ህልፈት እስካሁን የተረጋገጠ መሆኑን በማስረዳት፤ ከተማዋ አሁን ወደ ቀደመው መረጋጋት መመለሷል ነው ያመለከቱት፡፡
“ከህብረተሰቡም ከፖሊስ እና ፀጥታ አካላትም የተጎዱ አሉ፡፡ እስካሁን እኔ ባለኝ መረጃ የሞቱ ሶስት ሰዎች ናቸው፡፡ ክፉኛ ተጎድተው እስካሁን በህክምና እየተረዱ ያሉ አራት ፖሊሶችና ከማህበረሰቡም ሁለት እንዳሉም አውቃለሁ፡፡ በርግጥ ቸግሩን አስቀድሞ መከላከል ይቻል ነበር፡፡ ችግሩ የሃይማኖት የውስጥ ችግር መሆኑ ነው፡፡ መንግስት የነካው ሃይማኖት የለም፡፡ የሃይማኖቱ ምዕመን ለዞኑ የተሸሙትን አዲስ ጳጳስ እንቀበላለን አንቀበልም በሚል ነው ግጭቱ የተፈጠረው፡፡ ጉዳዩ የሃይማኖት የውስጥ ጉዳይ ስለሆነ የፀጥታ ኃይል ጣልቃ የገባው እንቀበላለን-አንቀበልም ባሉት መካከል ግጭት ከተፈጠረ በኋላ ነው፡፡ አሁን ከተማው ሰላም ነው፡፡ አቀባበል የተደረገለትም አካል ገብተው አርፈው ፀሎት አድርገው ወጥተዋል፡፡”
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዳሜ ጥር 27 ቀን 2015 "በሻሸመነ ቤተክርስቲያን ለመጠበቅ ወጡ" ባሏቸው ምዕምናን ላይ ፖሊስ በወሰደው እርምጃ “ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ የአደባባይ የግድያ ወንጀል ተፈጽሟል” በማለት አውግዞ በትናንትናው እለት ደግሞ ዛሬ የሚጀምር የፀሎት መርሃግብር አውጇል፡፡
የቅዳሜውን የሻሸመኔ ክስተት ተከትሎ በኮሚዩኒኬሽን አገለግሎት ሚኒስቴር በኩል መግለጫ ያወጣው መንግስት በበኩሉ ቤተክርስቲያንቱ በሰላማዊ መንገድ በውስጥ አሰራሯ ችግሩን እንድትፈታ ሁሉም አካላት የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ በማሳሰብ የአገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች ሁለቱን ወገኖች በማቀራረብ በሰከነ መንገድ ሊፈቱት ይገባል ብሏል፡፡
አማኞች ችግሩን ከማወሳሰብ እንዲቆጠቡ ያሳሰበው የመንግስት መግለጫ የፀጥታ አካላት የአከባቢውን ሰላም እንዲያስከብሩ በማዘዝ፤ መገናኛ ብዙሃን ችግሩን ከማባባስ እንዲቆጠቡ ብሏል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ