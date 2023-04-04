በሸገር ከተማ የቀጠለው ቤቶችን ማፍረስ ያስከተለው ማህበራዊ ቀውስ

ቤቶቹን ማፍረሱ አድሎአዊና ጎሳን ለይቶ እንደሚፈጸም ማሳያ አለ የሚሉት ሌላ አስተያየት ሰጪ ቤቶቹ ሲፈርሱ ማስጠንቀቂያ እንኳን እንደማይሰጥ ያብራራሉ፡፡ ሌላኛዋ ተፈናቃይ ቤቱ በሚፈርስበት ወቅት ቤቱን የሰሩበት ቆርቆሮ እንኳ እንዳይወስዱ ተከልክለው አካላዊ ድብደባም እንደተፈፀመባቸው አስረድተዋል፡፡
በአዲስ አበባ ዙሪያ እንደ አዲስ ከወራት በፊት በይፋ በተመሰረተው ሸገር ከተማ ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው በሚል የቀጠለው የቤቶች ማፍረስ በርካታ የማህበረሰብ አካላትን ለከፋ የማህበራዊ ቀውስ እየዳረገ ነው ተባሏል። በተለይም በከተማው ከለገጣፎ ለገዳዲ ክፍለ ከተማ ከተለያዩ መንደሮች የሚፈናቀሉ የማህበረሰብ አካላት አስተያየታቸውን ሲሰጡ ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያና ካሳ ይከናወናል ያሉት የቤቶች ፈረሳው ተስፋ እንዳሳጣቸው ተናግረዋል፡፡በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ እየተካሄደ ባለው ቤቶችን የማፍረስ እና በግዳጅ የማስነሳት ሂደት የጸጥታ ኃይሎች ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል እርምጃ መውሰዳቸውን ድገሞ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከሰሞኑ አሳውቋል።ሥዩም ጌቱ ዝርዝር ዘገባ አለው።
የአንድ ወር እመጫት መሆናቸውን የሚገልጹት ወ/ሮ ዘውድነሽ በሸገር ከተማ አስተዳደር ከለገጣፎ ለገዳዲ ክፍለ ከተማ ዲሬ ተብሎ ከሚታወቅ አከባቢ ከ16 ዓመታት በፊት ተሰርቶ ላለፉት 8 ዓመታትም ሲኖሩበት የነበረው ቤታቸው ፈርሶ መውደቂያ ማጣታቸውን ይገልጻሉ፡፡ በተለያዩ አገራት ተንከራትቼ ያፈራሁት አለኝ የምለውን ሙሉ ቅርስ ነው ያጣሁት የሚሉት የሁለት ልጆች አሳዳጊ እናት በቀን ስራ የሚተዳደር ባለቤታቸውን ጨምሮ አሁን ላይ የከፋ ህይወት ላይ መውደቃቸውንም ያስረዳሉ፡፡ “ገና አራስ ነኝ፡፡ ወልጄ ገና በሳምንቴ ነው ቤቱ እላያችን ላይ የፈረሰው፡፡ ሁለት መቶ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቤት ነበረኝ፡፡ ለ16 ዓመታት ሰርቼ ላለፉት 8 ዓመታት ደግሞ እራሴ የኖርኩበት ነው፡፡ አሁን ዘመድ ቤት ወድቄያለሁ ለጊዜው፡፡”
በዚሁ ክፍለ ከተማ የካሰዲ ከሚባል ሰፈር መፈናቀላቸውን የሚያነሱት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን ሌላኛዋ ተፈናቃይ ቤቱ በሚፈርስበት ወቅት ቤቱን የሰሩበት ቆርቆሮ እንኳ እንዳይወስዱ
ተከልክለው አካላዊ ድብደባም እንደተፈፀመባቸው አስረድተዋል፡፡ “ቆርቆሮየን እንኳ ላነሳ ሲል እስካሁን የትነበራችሁ በማለት በአፍራሾቹ በዱላ ተደብድቤያለሁ፡፡ አንድ የተሰጠኝ ቆርቆሮ እንኳ የለም፡፡ አሁን ጅብ እንዳይበላኝ ነው የሰው በረንዳ ላይ የተቀመጥኩኝ፡፡ ልጆች አሉኝ፡፡ የ85 ዓመት አባቴንም አስተዳድራለሁ፡፡ ተስፋ ያደረኩት ሁሉ እንደተቀማሁ ተሰምቶኛል፡፡ ቤቱ የአየር ካርታ አለው፡፡ ለልማት ብለው በሺዎች የሚቆጠሩ ብርም ከሰሞኑ እንኳ ሰብስበዋል፡፡ እራሱ የመንግስት አካል ነው በጎን ለልማት ብሎ ብር እየተሰበሰበ የሚያፈርስብን፡፡”
ልጆቻቸው በተፈጠረው ማህበራዊ ቀውስ ትምህርታቸውን ማቆማቸውን የሚገልጹት እናት ደግሞ ሰነድ አልባ ህገወጥ ቤቶቹ በዚህ ደረጃ ተስፋፍተው የማህበራዊ ቀውሱ መንስኤ ሲሆኑ መንግስት ስለምን በዝምታ ተመለከታቸው ሲሉ ይጠይቃሉ፡፡ “አሁን ልጆች ትምህርት አቋርጠው ከጎረቤቶቻችን ጋር ተለያይተን ተበታትነናል፡፡ ይህ ግንባታ ህገወጥ ነው ከተባለ እስካሁን መንግስት የትስ ነበር ለምን ይህ ሁሉ እስኪሆንስ ተመለከታቸው፡፡”
የቤቶቹ ፈረሳ አድሎአዊና ጎሳን ለይቶ እንደሚፈጸም ማሳያ አለ የሚሉት ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ቤቶቹ ሲፈርሱ ማስጠንቀቂያ እንኳን እንደማይሰጥ ያብራራሉ፡፡ “ለዓመታት ነው በዚህ የኖርነው፡፡ የአከባቢው ማህበረሰብ ለዚህ ምስክር ነው፡፡ በርካታ ቦታዎች ያለማስጠንቂያ ነው የፈረሱት፡፡ ቤቶችን ማፍረሱ አሁንም ቀጥሎ ሰሞኑን የሚፈርሱ ቤቶች ላይ ምልክት ማስቀመጥም ተጀምሯል፡፡ ሰሞኑን ነው እንጂ የተወሰነውን የአከባቢው ገበሬ ቤት ያፈረሱት መጤ እያሉ ነው ሌላው ጎሳ ላይ እያተኮሩ ቤት የሚያፈርሱት፡፡ አሁን እንደ እድር ያለው ማህበራዊ መገልገያዎች ተበትኗል፡፡”
የሸገር ከተማ አስተዳደር ሕገ ወጥ ያላቸውን ቤቶች በሚያፈርስበት ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች የተቃወሙና መንገድ የዘጉ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ እንደደረሰባቸውና በዚህም የአካል ጉዳት መድረሱን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ከሰሞኑ አስታውቋል።
በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ስድስት ከተሞችን በማጣመር 12 ክፍለ ከተሞች እና 36 የወረዳ አስተዳደሮችን በማዋቀር በተመሠረተው ሸገር ከተማ የቤቶች ፈረሳ እና በግዳጅ ማስነሳትን ተከትሎ ቅሬታ እንደደረሰውም የገለጸው ኢሰመኮ፤ በፈረሳ ሂደቱ ተገቢ ልየታ ያልተደረገበት፣ ያለበቂ ቅድመ ማስጠንቀቂያ፣ አድሎአዊ እርምጃ ስለመኖሩም በሪፖርቱ አካቷል።
ኢሰመኮ በማናቸውም ዓይነት ይዞታና ሁሉም ዓይነት ቤቶች በመደበኛም ሆነ በኢመደበኛ መንገድ በተያዙ መሬቶች ላይ የተሰሩ ቤቶች የቅድመ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ የመኖሪያ ቤት እንዲፈርስ ሊደረግ እንደማይችል ብሎም፤ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበት፣ ካሳ የሚከፈልበትና ተነሺዎች መልሰው የሚቋቋሙበትን ሁኔታ መኖር እንደነበረበት ገልጿል።
ዶይቼ ቬለ ስለኢሰመኮ መግለጫ እና የነዋሪዎች እሮሮ ከሸገር ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች በተለይም ከከንቲባው ዶ/ር ተሾመ አዱኛ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለዛሬ አልሰመረም፡፡ ዶ/ር ተሾመ ከዚህ በፊት ለዶይቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት ግን ቤቶችን ማፍረሱ ሕግን ብቻ መሰረት በማድረግ ያለምንም አድሎ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል፡፡የአከባቢው ተፈናቃዮች ግን ይህንንም የኃላፊዎችን አስተያየት ይሞግታሉ፡፡ “ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ ቤቶች እንደሚፈርስ እና አድሎአዊነት እንዳለ ለሚዲያ ቦታውን ክፍት በማድረግ ማረጋገጥ ይቻላል” ሲሉም አንድ ተፈናቃይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ማንተጋፍቶት ስለሺ