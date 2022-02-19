በሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ ከ2.9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ዕርዳታ ጠባቂ አድርጓል

በሶማሌ ክልል ድርቅ ባስከተለው ጉዳት የዕርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ከ 2.9 ሚልዮን በላይ ማሻቀቡን የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታወቀ::ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ እጅግ የከፋ ነው በተባለው በዚሁ 585 ሺህ ያህል ሕጻናት በተመጣጠነ ምግብ ዕጦት ሕይወታቸው ለአደጋ ሲጋለጥ ከ 235 ሺህ የሚልቁ እንስሳትም መሞታቸው ታውቋል:
በሶማሌ ክልል ድርቅ ባስከተለው ጉዳት የዕርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ከ 2.9 ሚልዮን በላይ ማሻቀቡን የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታወቀ::ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ እጅግ የከፋ ነው በተባለው በዚሁ 585 ሺህ ያህል ሕጻናት በተመጣጠነ ምግብ ዕጦት ሕይወታቸው ለአደጋ ሲጋለጥ ከ 235 ሺህ የሚልቁ እንስሳትም መሞታቸው ታውቋል:: ዓለማቀፉ የሕጻናት መርጃ ድርጅት /ዩኒሴፍም በመጋቢት ወር አጋማሽ 6.8 ሚልዮን ያህል ዜጎች አስቸኳይ የሰብዓዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ይፋ አድርጓል::
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም በአፍሪቃ ቀንድ ሃገራት በኢትዮጵያ ኬንያና ሶማሊያ ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ እጅግ የከፋ ነው የተባለ የድርቅ አደጋ መከሰቱን በቅርቡ ይፋ አድርጓል::በዝናብ እጥረት ሳቢያ በተከሰተው በዚሁ የድርቅ አደጋ ከ 13 ሚልዮን የሚልቁ ሕዝቦች ለከፋ ረሃብ መጋለጣቸውንም ነው የድርጅቱ ሪፖርት ያመለከተው:: ከ 85 በመቶ በላይ አርብቶ አደር በሚገኝበት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልም በአየር ንብረት ለውጥ የክረምቱ ዝናብ በተፈለገው መጠን ባለመዝነቡና የበልጉም ዝናብ በወቅቱ ሳይዘንብ በመቅረቱ በአሁኑ ወቅት ከ 11ዱ ዞኖች በዘጠኙ አስከፊ የድርቅ አደጋ ማጋጠሙን የዶይቸ ቨለ ዘጋቢ ማሪያ ገርት ነኩለስኩ ከኢትዮጵያ ወደ አካባቢው በመጓዝ አጠናቅራ የላከችልን ዘገባ ይጠቁማል:: መረጃዎች እንዳመለከቱት እስካሁን የድርቁ ክስተት ባስከተለው ጉዳት የዕርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ከ 2.9 ሚልዮን በላይ አሻቅቧል:: የክልሉ አርብቶአደሮች መተዳደሪያ የሆኑት ከ 235 ሺህ የሚልቁ እንስሳትም በውሃ እጥረትና ሳርና ቁጥቋጦዎች መድረቃቸውን ተከትሎ ባጋጠመው የመኖ ችግር ሳቢያ ሞተዋል:: ቀሪዎቹም እንስሳት ኮስምነው በአሳዛኝ ሁኔታ በቆዳ የተሸፈነ አጥንታቸው ገጦ ይታያል:: አሁን ላይ 585 ሺህ ያህል ሕጻናት በተመጣጠነ ምግብ ዕጦት ሕይወታቸው ለአደጋ መጋለጡና የጤና ጣቢያዎችም በምግብ እጥረት በተጎዱ ዜጎች መጨናነቃቸውን ከስፍራው የደረሱን መረጃዎች አመልክተዋል:: ካለፈው ሚያዝያ ወር ጀምሮ ዝናብ አለመጣሉ ከአካባቢው ሞቃታማ የአየር ጸባይ ጋር ተዳምሮ እንደ አዳዌ ባሉ መንደሮች ሕዝቡና የቤት እንስሳት በጋራ ከሚጠቀሙባቸው 26 ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች አብዛኛዎቹ ደርቀው አሁን ላይ ሶስቱ ብቻ የተወሰነ ግልጋሎት መስጠታቸውም ችግሩን የበለጠ አስከፊና እጅግ አሳሳቢ አድርጎታል::
ከአሁን ቀደም በአካባቢው ድርቅ ረጅም ዓመታትን ጠብቆ ሲከሰት ቢኖርም አሁን ላይ ግን በአየር ንብረት ለውጥና በዝናብ እጥረት ሳቢያ ከአምስት ዓመታት በታች ድግግሞሹ እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል:: በግመል እርባታ ንግድ የሚተዳደረው የ 25 ዓመቱ አብዲ ሰሪፍ በድርቁ ምክንያት የውሃና የመኖ እጥረት በመከሰቱ እስካሁን ከ 150 ግመሎቹ 30ው መሞታቸውን ለዶይቼ ቨለ ገልጿል:: ቀደም ሲል አንዱ ግመል እስከ 75 ሺህ ብር ይሸጥ ነበር ያለው አብዲ አሁን ግን ድርቁን ተከትሎ ዋጋው ወደ 15 ሺህ በር ማሽቆልቆሉንና ገዥ ማግኘት በራሱ አዳጋች መሆኑንም ይናገራል::
"ግመሎቹ ድርቁን ተከትሎ ባጋጠመው የግጦሽና የውሃ እጥረት ሳቢያ ለጉዳት ተጋልጠዋል:: የሚበሉት መኖ ሲያጡ ከእኛ አምልጠው ስለሚጠፉ በጅቦች የመበላት አደጋ ይገጥማቸዋል:: ለዕለት የምግብ ፍጆታችን ወተትና ስጋቸውን ስለምንጠቀም ለገቢያችንም ሆነ ለኑሮዋችን የዕለት ተዕለት ፍጆታ እነሱን እንተማመን ነበር:: አሁን ግን የእንስሳቶቹ የመኖር ህልውና ራሱ በእኛ ላይ ጥገኛ በመሆኑ ለዕለት ጉርስ የምንመገበውንም አጥተናል"
ሌላው አባወራና የስድስት ልጆች አባት የሆኑት የክልሉ ነዋሪ ማሃሙድ አብዱላዬ አካባቢው በረሃማና ሞቃት የአየር ጸባይ ስላለው ምንም ዓይነት የእርሻ ምርት እንቅስቃሴም ሆነ የግብርና ፕሮጀክት የለም ብለዋል:: አብዛኛው አርብቶ አደር የሆነው የማህበረሰባችን የገቢ ምንጭና ኑሮ በእንስሳቱ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ዛሬ ግን በመንገዶች ዳርቻ በብዛት የሚታየው ወድቀው የሞቱ የላሞች የበጎች የፍየሎችና ሌሎችም የቤት እንስሳት አስክሬኖች እንደሆነም በሃዘን ድባብ ተውጠው ገልፀዋል:: የሕጻናት ልጆች ጤናና ሕይወትም በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ነው የተናገሩት::
እንዳልካቸው ፍቃደ
ታምራት ዲንሳ