 በሶማሌ ክልል የተከሰተዉን ድርቅ ለመከላከል እየተደረገ ያለ ጥረት  | ኢትዮጵያ | DW | 25.02.2022

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ኢትዮጵያ

በሶማሌ ክልል የተከሰተዉን ድርቅ ለመከላከል እየተደረገ ያለ ጥረት 

በሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ በቀጣዮቹ ሁለት ወራት የከፋ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል እናውቃለን ያሉት የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኢብራሂም ዑስማን ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሸጋገር ለማድረግ ከክልል ጀምሮ በየደረጃው የተዋቀረው ኮሚቴ ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።

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በክልሉ በዘጠኙ ዞኖች ድርቅ ተከስቶአል


በሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ በቀጣዮቹ ሁለት ወራት የከፋ ችግር ሊያስከትል እንደሚችል እናውቃለን ያሉት የክልሉ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ኢብራሂም ዑስማን ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ እንዳይሸጋገር ለማድረግ ከክልል ጀምሮ በየደረጃው የተዋቀረው ኮሚቴ ስራ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
የክልሉ መስተዳድር እና ለጋሽ አካላት ድጋፍ ውሀ ፣ ምግብ እና ለእንስሳት የሚሆን መኖ የማቅረብ ስራዎች መሰራታቸውን የተናገሩት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ክልሉ እስካሁን አንድ ቢሊየን ብር በጀት መድቦ ሲሰራ መቆየቱን አስረድተዋል።
በክልሉ ድርቅ ሳቢያ ከተጋረጡ ተግዳሮቶች አንዱ የሆነውን የእንስሳት መኖ ማሟላትን በተመለከተ ከዶይቼ ቬሌ ለቀረበላቸው ጥያቄ አቶ ኢብራሂም ተከታዩን ብለዋል። በክልሉ ከሚገኙ አስራ አንድ ዞኖች በዘጠኙ የተከሰተው ድርቅ ከሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ በላይ እንስሳት ሲሞቱ ከ2.4 ሚሊየን በላይ ነዋሪ ለተረጂነት እንዲጋለጥ ማድረጉን ምክትል ፕሬዝዳንቱ ገልፀዋል።
በሶማሌ ክልል የተከሰተውን ድርቅ ጉዳት ለመከላከል እየሰራ ያለው የክልሉ መስተዳድር ከቀናት በፊት ግማሽ ቢሊየን ብር ተጨማሪ በጀት ሲያፀድቅ የአለም ምግብ ፕሮግራም በበኩሉ 64.3 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብቷል። መድሀኒት እና ሌሎች ድጋፎችም ወደ ክልሉ እየደረሱ መሆናቸው ተገልጿል ።
በክልሉ መንግስት እና በለጋሽ አካላት ለህብረተሰቡ የተለያየ ድጋፍ ለመስጠት የሚደረገው ጥረት አሁንም መቀጠሉን ክልሉ አስታውቋል።

መሳይ ተክሉ 
አዜብ ታደሰ 
ነጋሽ መሐመድ 
 

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