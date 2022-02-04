 በሶማሌ ክልል ቦምባስ ከተማ በፀጥታ ኃይሎችና በታጠቁ ግለሰቦች የተገደሉ ሰዎች ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 12.05.2022

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ኢትዮጵያ

በሶማሌ ክልል ቦምባስ ከተማ በፀጥታ ኃይሎችና በታጠቁ ግለሰቦች የተገደሉ ሰዎች ጉዳይ

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በምህጻሩ ኢሰመኮ የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በሶማሌ ክልል ጉርሱም ወረዳ ቦምባስ ከተማ አደረግሁት ባለው ምርመራ የክልሉ የፀጥታ ኃይሎች እና የታጠቁ ግለሰቦች በ11 ሰዎች ላይ ከፈጸሙት ግድያ ሌላ ቢያንስ በ33 ሰዎች ላይ ቀላል እና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ማረጋገጡን ተናግሯል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:35

በቦምባስ ከተማ የፀጥታ ኃይሎችና የታጠቁ ግለሰቦች 11 ሰዎች መግደላቸውን ኢሰመኮ አረጋገጠ


በሶማሌ ክልል ጉርሱም ወረዳ ቦምባስ ከተማ የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች እና የታጠቁ ግለሰቦች መጋቢት 11 እና 12 ቀን፣ 2014 ዓ.ም የጎሳ መሪ ለመምረጥ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ በፈፀሙት ጥቃት 11 ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በምህጻሩ ኢሰመኮ ይፋ አደረገ። ኮሚሽኑ የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ አደረግሁት ባለው ምርመራ በታጠቁ ሰዎች የተፈፀመው ግድያ እና በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ከመጠን ያለፈ የኃይል አጠቃቀም ቢያንስ በ33 ሰዎች ላይ ቀላል እና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ማረጋገጡን ተናግሯል። ኢሰመኮ የዐይን ምስክሮችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦችን ፣ የሀገር ሽማግሌዎችን እና የአካል ጉዳት ሰለባ የሆኑትንና የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎችን በማነጋገር ምርመራውን ማድረጉን ዐስታውቋል። ቦምባስ በተባለው ከተማ የሚገኙ የጥቃቱ ሰለባዎች የተቀበሩበትን ሥፍራ መጎብኘቱን የገለፀው ኮሚሽኑ በዚህም በመጀመርያው እለት ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች የተቀበሩበትን አንድ የጅምላ መቃብር እና በሁለተኛው ቀን የተገደለች ሴት የተቀበረችበት ለብቻው ያለ አንድ ሌላ የመቃብር ቦታ መምልከቱንም ገልጿል። ኮሚሽኑ በመግለጫው እንዳለው የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት በዚህ ችግር ምክንያት ሕይወታቸውን ላጡ ሰዎች ቤተሰቦች እና የአካል ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች የገንዘብ ካሳ ከፍሏል። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የተሟላ ፍትሕ ለማረጋገጥ እና ለወደፊትም ተመሳሳይ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች እንዳይከሰቱ ለመከላከል የወንጀል ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ይገባል፣ በአፋጣኝ የወንጀል ምርመራ መጀመር ያስፈልጋል ማለታቸውንም ተቋሙ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።

ሰሎሞን ሙጬ

ኂሩት መለሰ

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በቦምባስ ከተማ የፀጥታ ኃይሎችና የታጠቁ ግለሰቦች 11 ሰዎች መግደላቸውን ኢሰመኮ አረጋገጠ  

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ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰዎች አስከሬን እና አንድ ሰው በህይወት እያለ ወደ እሳት ሲቃጠል በተንቀሳቃሽ ምስል መታየቱን ተከትሎ ማኅበረሰቡ ድርጊቱን ኮንኗል፡፡ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንት ባወጣው መግለጫ በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎች ከዳኝነት ውጭ ተፈፅሟል ባለው ግድያ ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ መንግስትን ጠይቋል፡፡ 