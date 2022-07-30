በስዓት 1000 እንጀራ የሚጋግር ማሽን የሰሩት መንትዮች

ኤፍሬም እና ፍፁም መንግስቱ ዮሴፍ በተባሉ እና ነዋሪነታቸው በአሜሪካን ሀገር በሆኑ ሁለት መንትያ ወንድማማቾች የተሰራው ይህ ማሽን በስዓት 1000 እንጀራ መጋገር የሚችል ሲሆን፤ ስራ ከጀመረ አራት ዓመት ገደማ ሆኖታል። ወጣቶቹ ማሽኑን በኢትዮጵያ የመገጣጠም እቅድ አላቸው።
የዛሬው የሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ዝግጅት የእንጀራ መጋገርን ድካም በሚያቀል ቴክኖሎጅ ላይ ያተኩራል።ነዋሪነታቸው በአሜሪካን ሀገር በሆኑ ሁለት መንትያ ወንድማማቾች የተሰራው ይህ ቴክኖሎጅ በስዓት 1000 እንጀራ መጋገር የሚችል ሲሆን፤ ስራ ከጀመረ አራት ዓመት ገደማ ሆኖታል።
ኤፍሬም እና ፍፁም መንግስቱ ዮሴፍ በአሜሪካን ሀገር ሳኖዜ ካሊፎርኒያ የሚኖሩ መንትያ ወንድማማቾች ናቸው።ወጣቶቹ ከወላጆቻቸው ጋር ወደ አሜሪካ ያቀኑት በ12 ዓመት ዕድሚያቸው ሲሆን ትምህታቸውን የተከታተሉትም እዚያው አሜሪካን ሀገር ነው።መንትዮቹ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ገብተውም በኢኮኖሚክስ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪ ይዘዋል።
ያደጉበት አካባቢ ፌስቡክ እና ኡበርን የመሳሰሉ የፈጠራ ሃሳቦች የፈለቁበት በመሆኑ ኤፍሬም እንደሚለው ያንን መመልከታቸው ወደ ፈጠራ ስራ እንዲያዘነብሉ አደረጋቸው።
«ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር የምናያቸው ነገሮች የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ሲፈቱ እናያለን።በተለይ ኢንተርኔት ከመጣ ወዲህ የቴክኖሎጂ የመስፋፋት ከመጣ ወዲህ ብዙ ዓይነት «ሪቮሊሽኖች» ብዙ አይነት የራሳቸውን ችግር የሚፈቱ እና የሚያቀሉ ካምፓኒዎች ሲፈጠሩ እናያለን። አንደኛው ለምሳሌ ኡበር፣ ዶር ዳሽ፣ ብዙ ዓይነት ካምፓኒዎች መነሻቸው ችግር ነው።መሠረታዊ ችግር እንዴት «ሶልቭ» እናደርጋለን የሚለው ነው መነሻቸው። ችግርን እንዴት እንፈታለን ከዛም በኋላ ደግሞ ቀስ እያሉ እንዴት ገንዘብ እንሰራለን የሚለው ነገር ይደርሱበታል። ግን መነሻቸው ብዙዎቹ ካምፓኒዎች በተለይ ያለንበት አከባቢ የተመሰረቱት ምን ችግር እንፍታ በሚለው ነው ።እና እነዚህ ካምፓኒዎች በጣም «ኢንስፓየር» አድርገውናል የሚል ምን እምነት አለኝ።»
እንደማንኛውም ውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ለነ ኤፍሬም እንጀራ መመገብ የተለመደ ነገር ቢሆንም፤ወላጆቻቸው እነሱን ለማሳደግ በከፈቱት ምግብ ቤት ውስጥ እናታቸው እንጀራ ለመጋገር ዘወትር የሚያሳልፉትን ውጣውረድ ሲመለከቱ ግን እንጀራ መጋገር እንደ መብላት ቀላል አለመሆኑን ተገነዘቡ።
የፈጠራ ስራ መነሻው ችግር ነው እና ይህንን ድካም የሚያቀል የፈጠራ ስራ ለመስራት ወሰኑ።ስራቸውን ስኬታማ ለማድረግ እና አቅማቸውን ለማቀናጄትም ሚኒያ ፖሊስ በሚገኝ እና ለበርካታ ዓመታት ልምድ ካለው ሸጋ ከሚባል የእንጀራ መሸጫ ድርጅት ጋር በጋራ መስራት ጀመሩ።
«የኛ ባህላዊው የእንጄራ አገጋገር በጣም ጊዜ የሚወስድ፤ እናቶችን የሚያደክም እና ያልዘመነ ነገር ነው። በዓለም ላይ እንደምታውቂው ያልዘመነ የዳቦ አገጋገር አይነት የእንጀራ ብቻ ነው። ሁሉም ዘመኗል። እንጀራ ግን እስካሁን ብዙ አልዘመነም። እና በቅርብ ስናየው እንዳልኩሽ አክስታችን እታፈራሁ ሚኒያፖሊስ የእንጀራ መጋገሪያ አላት ። የኛ እናትም ሳንሆዜ ውስጥ ሬስቶራንት አላት። ከዚያ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ድካም እና ልፋት ስናይ ይህንን ነገር መለወጥ አለብን የሚለው እሳቤ ነው ለኛ መጀመሪያ የሆነን። የስራውን አድካሚነት እና ልፋት በቅርበት አይተናነዋል።» በማለት መነሻቸውን አብራርቷል።
ይህንን ስራ ከዘጠኝ ዓመት በፊት እንደ ዋዛ ሲጀምሩት ቀላል ቢመስላቸውም ያለፉበት ውጣውረድ ያፈሰሱት ጉልበት እና የገንዘብ ወጭ ግን ቀላል አልነበረም።የወላጆቻቸውን ቤት አስይዞ እስከመበደር የጡረታ ገንዘብ እስከማውጣት ድርስ አድርሷቸዋል።ያም ሆኖ ተስፋ ቆርጠው ለመተው አልደፈሩም።
በዚህ ሁኔታ ያለመታከት ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ከአራት አመት በፊት በስዓት 1000 እንጄራ መጋገር የሚችል ዘመናዊ የእንጄራ መጋገሪያ ማሽን በተሳካ ሁኔታ ወደ ስራ እንዲገባ አደረጉ።-
ማሽኑ ሊጥ መጥኖ ራሱ የሚያሰፋ እና እንጀራው በስሎ እስኪወጣ ድረስ ምንም አይነት የሰው ንክኪ የማይፈልግ ነው።ከተገጠመለት የማብሰያ ምጣድ በተጨማሪም ማቀዝቀዣ ጭምር ያለው ነው።ሊጥ ለማቡካት ግን ተጨማሪ ማሽን የሚፈልግ ነው።
ላለፉት 35 ዓመታት ኑሯቸውን በአሜሪካን ሀገር ያደረጉት እና በሚኒያፖሊስ የሸጋ የእንጀራ ማከፋፈያ ድርጅት ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ እታፈራለሁ ታደሰ የማሽኑ ተጠቃሚ ናቸው።እሳቸው እንደሚሉት ከማሽኑ በፊት ለደንበኞቻቸው በቂ እንጀራ ማቅረብ ይቸገሩ ነበር።አሁን ግን ያ ተቀይሯል።
«ከረጅም ጉዞ በኋላ እዚህ መድረሱ በጣም ያስደስተኛል። ምክንያቱም ሁሌ «ስትራግል» ነው።ገበያው ቢኖርም በቂ መስራት አንችልም ነበር።ሰው ነን እና ይደክመናል።ትንሽ ከሰራን በኋላ ስዓቱ ይረዝማል እንተወዋለን።ባለቤትም ሆነ ልጆቹ/ፍፁም እና ኤፍሬምን ማለታቸው ነው።/ ለዚህ ነገር መፍትሄ ለመፈለግ በየ ቀኑ በየቀኑ ይሰሩ ነበር።እና ከአንዱ «ስቴፕ» ወደ ሌላ «ስቴፕ» እየተረማመድን ነው ከዚህ የደረስነው።እና ማሽኑ ተሰራ።ማሽኑ ብዙ ነገር አቀለለ።ምክንያቱም ብዙ መስራት ተቻለ።በተለይ ከጉልበት አንፃር በብዛት ከመስራት አንፃር ትልቅ ትልቅ ለውጥ ነው።» በማለት ወይዘሮ እታፈራሁ ስለእንጀራ መጋገሪያ ማሽኑ ጠቀሜታ ገልፀዋል።
ከዚህ የተነሳ ምኞታቸው ማሽኑ ወደ ሀገር ቤት ገብቶ የሴቶችን ህይወት እንዲያቀል እና ህብረተሰቡን በሰፊው እንዲያገለግል ነው።
«የኛ ትልቁ «ዊሽ» ሀገራችን ብንወስደው ደግሞ ብዙ ነገር ሊያቃልል ይችላል።በህይወታችን ያለፍንበትን እና እናቶቻችን ያለፉበትን ህይወት እናውቀዋለን ።እናም ሁሌም ወደዚያ ሀገር ቢሄድ የበለጠ ይጠቅማል።» ብለዋል።
ወጣቶቹ በአሁኑ ወቅት «አውቶ ምጣድ»/Auto mitad/ የሚል ጀማሪ የቴክኖሎጅ ኩባንያ ያቋቋሙ ሲሆን፤ ከዚህ ድርጅት ጀርባ ኤፍሬም እና ወንድሙ ብቻ ሳይሆኑ የሸጋ የእንጀራ መጋገሪያ ድርጅት ባለቤቶችም አብረዋቸው አሉ።
ኤፍሬም እንደሚለው ማሽኑን ለመስራት ከሁለት ሚሊዮን በላይ የአሜሪካን ዶላር ፈጅቶባቸዋል።ያም ሆኖ ራሳቸው ለመጠቀም እንጅ ወደ ገበያ አላወጡትም ነበር።በቅርቡ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ስለ ማሽኑ አሰራር የቪዲዬ ምስል ካሰራጩ ወዲህ ግን በማህበረሰቡ ዘንድ ጥሩ ምላሽ በማግኘታቸው፤ ማሽኑ ወደ ሶስት መቶ ሺህ የአሜሪካን ዶላር ዋጋ ተቆርጦለት በአሁኑ ወቅት በርካታ የግዥ ጥያቄዎች መቅረባቸውንም አስረድቷል።
ይህ ዘመናዊ የእንጀራ መጋገሪያ በዋጋ ደረጃ ከሚኖሩበት አሜሪካን ሀገር አንፃር ውድ የሚባል ባይሆንም ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ግን ዋጋው ውድ መሆኑን ገልጿል።ስለሆነም በተመጣጣኝ ዋጋ ለኢትዮጵያ ተጠቃሚ ለማድረስ ማሽኑን በሀገር ውስጥ የመገጣጠም ዕቅድ አላቸው።በኢትዮጵያ ልክ እንደ ዳቦ ቤቶች የእንጀራ ማከፋፈያ ሱቁች እንዲከፈቱ በማድረግ ለተለያዩ ዝግጅቶች እና ለምግብ ቤቶች የማቅረብ ሀሳብም አላቸው።
«አሁን ማሽኑ የተሰራው እንጄራ መጋገሪያን እንደ በቢዝነስ ሞዴል ላላቸው ሰዎች ነው።አንደኛው ከዚህ ማሽን ጀርባ ያለው ዓላማ ምንድነው እንጀራን በዘመነ መልኩ በ«ቤከሪ» ደረጃ መሰራት አለበት የሚል እምነት አለን።ፅዳቱን በጠበቀጥራቱን ባሟላ መልኩ ሰውም ከዚህ ቦታ ገዛሁ የሚልበት።ምናልባትም እንደ ሸገር ዳቦ ሸገር እንጀራ እየተባለ በፋክተሪ ደረጃ ቢመረት እና ፤ ምናልባትም እንደዚህ አይነት መጋገሪያዎች በየቀበሌው በየወረዳው ቢስፋፉ ሰውም እንደልቡ የሚያገኝበት መንገድ ቢፈጠር ደስ ይለናል።»ሲል የወደፊት ህልማቸውን ገልጿል።
ይህ ዘመናዊ የእንጀራ መጋገሪያ በጋዝም ሆነ በኤለክትሪክ መስራት የሚችል ሲሆን፤ አንዴ ከተጋጣጠመ በኋላ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊጠቀመው የሚችል ነው።ለዚህ ይረዳ ዘንድም አጠቃቀሙን በተመለከተ ከሽያጩ ጋር ስልጠና እንደሚሰጡ ተናግሯል።
በሌላ በኩል ምንም እንኳ አሁን የሰሩት ዘመናዊ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽን በብዛት ለሚጋግሩ ድርጅቶች የተሰራ ቢሆንም፤ ለወደፊቱ ግን በግለሰብ ደረጃ በየቤቱ ለመጠቀም ለሚፈልጉም ሰርቶ የማቅረብ ዕቅድ አላቸው። ነገር ግን ድርጅታቸው ጀማሪ የቴክኖሎጅ ኩባንያ በመሆኑ ከሌሎች ጋር አብሮ መስራትን ይፈልጋሉ።ይህንን በተመለከተም ከአንዳንድ ባለሀብቶች እና ከኢትዮጵያ የኢኖቬሽንና እና ቴክኖሎጅ ሚንስቴር ጋር ተነጋግረው በጎ ምላሽ ማግኘታቸውንም ገልጿል።
«እኛ ብዙ ሰው አናውቅም። ግን ይህንን ቪዲዬ ከለቀቅን በኋላ ግን በመንግስት ደረጃ የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጅ ሚንስቴር የሚሰራ ማሽን ካላችሁ ፕሮፓዛል አቅርቡልን ብለዋል።እኛም ፕሮፖዛል በማዘጋጄት ላይ እንገኛለን።በመቀጠል ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምፈልገው ዶክተር ፍስሃ እሸቱ በጣም ደስ ብሏቸው ከኢትዮጵያ ድረስ ለመጎብኘት መጥተዋል። የብላክ ፐርፐዝ መስራች ዶክተር ፍስሃ የኛን «ቪዥን» ተረድተው ይህንን ነገር ለህብረተሰቡ ለማድረስ ምን መደረግ አለበት በሚለው ተስማምተን ለዚያ የሚያስፈልገውን ጥናት እንድናደርግ እና አብረን እንድንሰራ ጋብዘውናል።
ከእሳቸው ጋርም ከኢኖቬሽን ሚንስቴር ጋርም ውይይት አድርገናል።እነሱም ጥናቱን አምጡልን እና አብረን ከእኛ ጋርም ቢሆን ከባለ ራዕይ «ኢንቬስተሮች» ጋር የምትሰሩበትን መንገድ እናመቻቻለን ብለዋል»በማለት ከገለፀ በኋላ አያይዞም እንዲህ ይላል።«ሌሎችም ካሉ ደግሞ ዌብሳይታችን ላይ በመሄድ ወይም በኤሜል/info@automitad,com/ ብለው መልክት ቢልኩልን ብዙ ሰዎችን መጋበዝ እንፈልጋለን። አብረን ከሰራን ውጤታማ መሆን እንችላለን ብለን እናምናለን።የበለጠ ደግሞ ህብረተሰቡ ይጠቀማል ብለን እናምናለን።» በማለት ስለትብብር ስራው ውጥን ኤፍሬም አብራርቷል።
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ፀሀይ ጫኔ
አዜብ ታደሰ