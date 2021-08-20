 በሳዑዲ አረብያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስሞታ | ኢትዮጵያ | DW | 23.03.2022

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ኢትዮጵያ

በሳዑዲ አረብያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስሞታ

ሳዑዲ አረብያ ውስጥ ሕገ-ወጥ እየተባሉ በየእስር ቤቱ የሚማቅቁና ሕጋዊም ሆነው ወደ እስር ቤት እንወረወራለን ብለው ስጋት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በርካታ ናቸው። እነዚህን ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ መንግሥት ምዝገባ እያካሄደ ነው ።ይሁንና በጅዳ ቆንስላ ጽ/ቤት ለመመዝገብ ከሄዱት አንዳንዶቹ ለወከባና እንግልት እንደተዳረጉ ለዶቼቬለ ገልጸዋል። 

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በሳዑዲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስሞታ

ሳዑዲ አረብያ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ምዝገባ በመካሄድ ላይ ቢሆንም ሂደቱ ጊዜ የሚወስድና የሚያጉላላ ነው ሲሉ ዶቼቬለ የጠየቃቸው ነዋሪዎች ተናገሩ። መንግሥት እስር ቤት የሚገኙና ሌሎች ወደ ሀገራቸው መግባት የሚፈልጉ ዜጎችን በመመዝገብ ላይ ቢሆንም ቁጥራቸው ከፍተኛ በመሆኑ አገልግሎት ፈላጊዎች ለተለያዩ ችግሮች መዳረጋቸውን ገልጸዋል። ዶቼቬለ ስለ ጉዳዩ በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ሃላፊዎችን በስልክ ለማነጋገር  ቢሞክርም ሊገኙ አልቻሉም።

ሳዑዲ አረብያ ውስጥ ሕገ ወጥ እየተባሉ በየእስር ቤቱ የሚማቅቁና ሕጋዊም ሆነው ከዛሬ ነገ ወደ እስር ቤት እንወረወራለን ብለው ስጋት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በርካታ ናቸው።በዚህ ዓይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙትን እነዚህን ዜጎች  ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የኢትዮጵያ መንግስት ምዝገባ እያካሄደ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ባለፈው ሳምንት ተናግረዋል። ይሁንና የጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት እንዲመዘገቡ ጥሪ ካቀረበላቸው ኢትዮጵያውያን አንዳንዶቹ ለመመዝገብ ወደ ቆንስላው ቢሄዱም ለወከባና እንግልት እንደተዳረጉ ለዶቼቬለ ገልጸዋል። 

በዚህ የተነሳም በተለይ ራቅ ካሉ አካባቢዎች የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ለተጨማሪ ወጪና ችግር እየተዳረጉ መሆኑን ይናገራሉ። ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የሚመዘገቡ ሰዎች መታወቂያና ሌሎች ማንነታቸውን የሚገልጹ ማስረጃዎችን ማቅረብ አለባቸው። ይሁንና እነዚህን ማስረጃዎች ማግኘቱም ሌላ አስቸጋሪ ጉዳይ መሆኑንም ያስረዳሉ።   

ዜጎች ፓስፖርት ለማውጣት አስፈላጊ የሆኑ ማስረጃዎችን ቢያቀርቡም ፓስፖርቱን ለማግኘት የሚሰጠው የቀጠሮ ጊዜ መርዘም ዜጎች በሳዑዲ የሰቆቃ ሕይወት እንዲገፉ ያደረገ ሌላው ችግር መሆኑንም ይናገራሉ። ከእነዚህ ችግሮች በመነሳት የምዝገባው ሂደት እንዲፋጠንና አሰራሩ እንዲስተካከልላቸው ጠይቀዋል።

ዶቼቬለ ስለ ጉዳዩ በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንሳላ የስራ ሃላፊዎችን መልስ ለማግኘት ስልክ ደውሎ ነበር ። ሆኖም  የጽህፈት ቤቱ የስራ ሃላፊዎች ሰሞኑን በስራ በመጠመዳቸው ማነጋገር እንደማይችሉ ሲመቻቸው ግን እንደሚደውሉ የቆንስላው ሃላፊ መናገራቸውን ፀሀፊያቸው በስልክ ገልጸውልናል።  

ኂሩት መለሰ

አዜብ ታደሰ 
 

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በሳዑዲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስሞታ  

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