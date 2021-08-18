 በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ | ኢትዮጵያ | DW | 06.01.2022

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በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ

በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ

በሳዑዲ  እስር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለረሃብ፣ እብደትና ሞት እየተዳረጉ እንደሆን የዓይን እማኞች ተናገሩ። ምግብ በቀን አንዴ እየተሰጣቸው በአንድ ክፍል ከ 200 እስከ 400 ታጉረው እየተሰቃዩ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎች የኢትዮጵያ መንግሥት ከዚህ መከራ እንዲያወጣቸዉ ጠይቀዋል። የመንግሥት ባለሥልጣናትን ግን በስልክ ማግኘት አልቻልንም። 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:29

በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ

ሳዑዲ አረቢያ  እስር ቤቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለረሃብ፣ እብደትና ሞት እየተዳረጉ እንደሆን የዓይን እማኞች ለዶቸ ቬለ ተናግረዋል። አቶ ኡመር ዳውድ በሳዑዲ አረቢያ ከአስር አመታት በላይ ኖረዋል። ከእስር ቤት ውጪ  ያዩትንና እስር ቤት ላይ በኢትዮጵያውያን ላይ ደረሰ ያሉትን ሲያስርዱ በህክምና ውስጥ የነበረች እርጉዝ የምግብ መርፌ ነቅለው ጭምር እንዳሰርዋትና በርካታ ኢትዮጵያውያን በአንድ ክፍል እስክ 200 ድረስ ታጭቀው እንደሚገኙ ገልዋል። ወይዘሮ ሣባ ገብረ ሥላሴ በሳዑዲ አረቢያ የኢትዮጵያውያን መብት ተከራካሪ ናቸው። እስር ቤቶች ዉስጥ በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ነው ያሉት በደል «ለሰሚ ግራ የሚያጋባ ነው» ይላሉ። በአንድ ክፍል ከ200 በላይ በቀን አንዴ ብቻ ምግብ እየተስጣችው የቆሻሻ መጣያ ፕላስቲክ ደርበው እንደሚተኙ በምሬት ተናግረዋል። ወይዘሮ ሣባ በኢትዮጵያውያኑ ላይ ደረሰ ያሉትን ስቃይ ጂዳ ላለው የኢትዮጵያ ቆንስላም ሆነ የዲያስፖራ ጽሕፈት ቤት «አቤት» ለማለት ሲሄዱም በራቸው ዝግ  መሆኑን ያስረዳሉ።


ሕጋዊውም ሕገወጡም ሁሉም ኢትዮጵያዊ  በሙሉ እንደሚታፈስ የገለጹልን አንድ ሌላ ስማችው እንዲጠቅስ ያልፈሉጉ ነዋሪ ደግሞ አሻራ አሳይተው ሲመለሱም ድጋሚ መንገድ ላይ እንደሚያዙና እንግልት እንደሚደርስባቸው ተናግረዋል። አያይዘውም ከታሳሪዎች ታሞባቸው ሀክምና እንዲያገኝ ሲጠይቁ በእስር ቤት ጠባቂዎች እንደሚደበደቡ ገልጸዋል።
ወይዘሮ ሣባም በእስር ቤት የኢትዮጵያውያኑ አያያዝ አስከፊ እንደሆነ ያስረዳሉ። በጉዳዩ ላይ በጂዳ-ሳዑዲ አረብያ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ቆንስላና የዳያስፖራ ጽሕፈ ቤት እንዲሁም የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም።

ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

ነጋሽ መሐመድ
 

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በሳኡዲ የኢትዮጵያውያን ስሞታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

logo Ethiopian Consulate General Jeddah

ሳዑዲ አረቢያ፣ ኢትዮጵያዉያንን ማጋዟን ቀጥላለች 18.08.2021

የሳዑዲ አረቢያ መንግስት «ሕገ-ወጥ» በማለት በየማቆያ ማዕከሉ (እስር ቤቶች) የያዛቸዉን ተጨማሪ ኢትዮጵያዉያን ስደተኞችን ወደ ሐገራቸዉ መላክ ጀመረ። የኢትዮጵያና የሳዑዲ አረቢያ መንግስታት ባደረጉት ስምምነት መሰረት እስካሁን በተለያዩ የሳዑዲ አረቢያ ማቆያ ጣቢያዎች የታሰሩ ኢትዮጵያዉያን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ሐገራቸዉ እንደሚላኩ ተገልጧል።

Human Rights Watch Logo

 ከሳዑዲ የተመለሱ ስደተኞች ጉዳይ 06.01.2022

ሒዩማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌላ እስራት መዳረጋቸውን አስታወቀ። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የድርጅቱ የስደተኞች የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ተመራማሪ ያሰባሰበውን መረጃ ለኢትዮጵያ እና ለሳዑዲ መንግሥት ማሳወቁን ገልጸዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣውን ዘገባ የኢትዮጵያ መንግሥት አጣጥሎታል።

ARCHIV 2014 ***** A man puts a logo of US-based rights group Human Rights Watch on the wall as he prepares the room before their press conference to release their annual World report on January 21, 2014 in Berlin. The United States is setting a dangerous example for the world with its sweeping surveillance programmes run by National Security Agency NSA, giving governments an excuse for mass censorship of online communications, Human Rights Watch says in its 2014 report. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

ሒውማን ራይትስዎች በሳዑዲ ስለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች  30.07.2021

በሳዑዲ አረቢያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ተባብሶ የቀጠለው እንግልትና ስቃይ አሳስቦኛል ሲል ሂውማን ራይትስ ዋች ገለፀ። በድርጅቱ የፍልሰተኞች መብት ተመራማሪ ናድያ ሃርድማን እንዳስታወቁት በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰትና በደል በተመለከተ ድርጅታቸው ለሳዑዲ መንግስት ሪፖርት ቢያቀርብም ምላሽ አላገኘም