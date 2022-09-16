 በሲዳማ ክልል የትግራይ ተወላጆች ምክክር | ኢትዮጵያ | DW | 30.09.2022

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ኢትዮጵያ

በሲዳማ ክልል የትግራይ ተወላጆች ምክክር

በሀዋሳ ከተማ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ የአገሪቱ ጉዳይ ላይ ከገዢው ፓርቲ አመራር ጋር ምክክር አካሄዱ። የምክክር ተሳታፊዎች በበኩላቸው የውውይት መድረኩ በመሀል አገር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች የሚያጋጥማቸውን የደህንነት ሥጋት ለመቅረፍ እንደሚያስችል ተናግረዋል

ውይይቱ የደህንነት ሥጋት ለመቅረፍ ያስችላል ተብሏል

በሀዋሳ ከተማ የሚገኙ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ዛሬ ከሲዳማ ክልል ገዢው ፖርቲ  አመራሮች ጋር  ተወያይተዋል፡፡ በውይይት መድረኩ ላይ የሲዳማ ብልጽግና ፖርቲ ጽ/ቤት ሃላፊ አቶ አብረሃም ማርሻሎ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የተካሄደ በሚኘው ጦርነት መነሻና አሁን ያለበትን ሁኔታ ለተሳታፊዎቹ ገለጻ አድርገዋል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ሊያፈርስ ተነስቷል ያለውን የሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ህወሃትን እየታገለ እንደሚገኝ የጠቀሱት አቶ አብረሀም ለዚህም የትግራይ ሕዝብ በጋራ አብሮ ሊቆም ይገባል ብለዋል፡፡ የውይይት መድረኩ ያሥፈለገው በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት ለመያዝ መሆኑን የገለፁት አቶ አብረሀም ተሳታፊዎቹ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ጋብዘዋል፡

ሲዳማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች

ሐዋሳ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና የአካባቢዉ ባለስልጣናት ዉይይት

አብዛኞቹ የውይይቱ ተሳታፊዎች ጦርነቱን እንደሚያወግዙ የገለፁ ሲሆን በትግራይ የሚገኘው ሕዝብ ግን የሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ አመራሮችን ለመቃወም በሚችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው ብለዋል፡፡ ሳጅን ገብረኪሮስ ሞገስ እባላለሁ ያሉ አንድ የውይይቱ ተሳታፊ አዛውንት ከትግራይ ክልል አምልጦ ሰቆጣ አካባቢ የገባ አንድ የእህቴን ልጅ በስልክ አውርቼው ነበር ካሉ በኋላ ‹‹ አሁን ላይ ትግራይ ውስጥ አንዱ በሌላው ስለሚሰለል ስለህውሃት ምንም አይነት ነቀፌታ ያለው አስተያየት መስጠት ሕይወት ሊያሳጣ እንደሚችል ገልጾልኛል ›› ብለዋል፡፡ እኔም ብሆን  ህወሃት እየካሄደ የሚገኘውን ጦርነት እዚህ መቃወምና ማውገዝ እችላለሁ እዛ ብሆን ግን አልሞክረውም ያሉት እኝሁ አዛውንት ‹‹ ነገር ግን ትግራዋይ በሙሉ  የህውሃት  ደጋፊ አለመሆኑን ሁሉም ሊያውቅ ይገባል ›› ብለዋል፡፡

Äthiopien Sidama | Einwohner aus der Region TIgray

ሐዋሳ ነዋሪ የትግራይ ተወላጆች

ዶቼ ቬለ DW ካነጋገራቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ወጣት ጠረፍ መብራህቱ በበኩሏ የክልሉ መንግሥት ይህን መሰሉን መድረክ ማዘጋጀቱ በየአካባቢያቸው የሚያገጥማቸውን የደህንነት ሥጋት  ለመቅረፍ ያግዛል ትላለች፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎች ‹‹ ጁንታ ›› የሚለውን ቃል ንፁሐን ተጋሩን በቂም ለማጥቃት እየተጠቀሙት ይገኛሉ የምትለው አስተያየት ሰጪዋ ‹‹ መንግሥት ንፁሃንን ከቡድኑ ተባባሪዎች  ለመለየት በሚደረጉ ሂደቶች ላይ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል  ›› ብላለች፡፡

በመድረኩ ላይ የተገኙት የሲዳማ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቲዎስ በክልሉ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አላሥፈላጊ ሥጋት ሊያድርባቸው አይገባም ብለዋል፡፡ በእርግጥ ቀደም ሲል በአንዳንድ አካባቢዎች ግለሰቦች የደህንነት አባላት ነን ገንዘብ አምጡ አለበለዚያ እናስራችኋላን የሚሉ ማጋጠማቸውንና በወቅቱም በህግ አግባብ መታረሙን አቶ አለማየሁ ተናግረዋል፡፡ አሁን ባለው ሁኔታ በክልሉ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች እንደማንኛውም ዜጋ መብታቸው ተጠብቆ ሠርተው በሠላም እየኖሩ እንደሚገኙ የጠቀሱት አቶ አለማየሁ ይህም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡

ሸዋንግዛው ወጋየሁ

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ውይይቱ የደህንነት ሥጋት ለመቅረፍ ያስችላል ተብሏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

ወደ ቀያቸዉ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ

ወደ ቀያቸዉ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ 16.09.2022

በአፋር ክልል መንግሥት በሰመራና አጋቲና የተባሉ ሁለት መጠለያዎች ውስጥ ለደኅንነታቸው በሚል ተይዘው ከቆዩ ዘጠኝ ሺህ አሥር ያህል የትግራይ ተወላጆች የሰመራዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ቀደመ ቀያቸው አብአላ ከተማ መመለሳቸው የሚያስመሰግን ተግባር መሆኑን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ተናገረ።

በአፋር ክልል የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲለቀቁ መጠየቁ

በአፋር ክልል የታሰሩ የትግራይ ተወላጆች እንዲለቀቁ መጠየቁ 18.07.2022

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከትግራይ ክልል አዋሳኝ የሆኑ ሦስት የአፋር ክልል ወረዳዎች ፣ ማለትም ከአባላ ፣ከኮነባ፣ ከበራሕለ ታኅሣሥ 2014 ዓ. ም የተያዙ 9 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ አካላት ድጋፍ እየተደረገላቸው መቆየታቸውን ተናግሮ ነበር።

በአፋር በእስር ላይ የሚገኙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ኢሰመኮ ጥሪ አቀረበ

በአፋር በእስር ላይ የሚገኙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ኢሰመኮ ጥሪ አቀረበ 30.06.2022

በአፋር ክልል ታስረው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ “ለደኅንነታቸው ጥበቃ እና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት” በሚል የተያዙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋር ክልል በሰመራ እና አጋቲና በተባሉ ቦታዎች ተይዘው እንደሚገኙ አስታውቋል።