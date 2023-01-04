በሱሉልታ ሕገ ወጥ የተባሉ ቤቶች የፈረሰባቸው ወገኖች አቤቱታ

ወጣቶቹ«ለአከባቢው ተወላጆች የመኖሪያ ቤት መስሪያ የተሰጠን ቤት ከሰራንበት በኋላ አስተዳደሩን በሱሉልታ ከተማ ስር ሲያስገቡ ሕገወጥ ቤቶችን የሚለይ ኮሚቴ ሳያዋቅሩ በጅምላ ቤቶቹን ያለምንም ማስጠንቀቂያ ማፍረስ ጀመሩ»ይላሉ የአካባቢው ዋና አስተዳዳሪ እርምጃው የተወሰደ የአርሶ አደር ልጆች ነን ብለው መሬቱን በወረራ በያዙት ላይ ነው ብለዋል፡፡
በኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ ዙሪያ በአዲስ መልክ እየተዋቀረ ባለው ሸገር ከተማ ሱሉልታ ክ/ከተማ ስር ይገኛል በተባለው አካኮ ማና-አቢቹ በተባለ ቀበሌ መንግስት በራሱ አደራጅቶን የሰጠን ቦታ ላይ የገነባነውን ቤት እያፈረሰብን ነው ሲሉ ወጣቶች ቅሬታ አቀረቡ፡፡ መሬቱ በሱሉልታ ወረዳ በ2012 ዓ.ም. ሕጋዊ ሂደቱን ጠብቆ ተሰጥቶናል የሚሉት ወጣቶቹ አሁን ደግሞ ጥሪታችን አፍስሰን ቤት ከሰራን በኋላ ከህግ ወጭ ግንባታዎች ጋር አንድ ላይ እየፈረሰብን ነው ይላሉ፡፡የአከባቢው አስተዳደር በፊናው በሕገወጥ መንገድ ከ2010 ዓ.ም. ወዲህ ከተገነቡ ቤቶች ውጭ ያፈረስኩት ሕጋዊ ቤት የለም እያለ ነው፡፡ ወጣት አዲሱ ካሳዬ በአዲስ አበባ ዙሪያ በአዲስ መልክ እየተዋቀረ ባለው የሸገር ከተማ አስተዳደር በፈረንሳይ ለጋሲዮን በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኘው አካኮ ማና አቢቹ ቀበሌ ነዋሪ ነው፡፡ ይህን ወጣት ጨምሮ ሌሎች ቅሬታ የሚያነሱበት በዚህ ቀበሌ ከዚህ በፊት ከ2012 ዓ.ም. ጀምሮ በሕጋዊ መንገድ የሱሉልታ ወረዳ በሰጣቸው ቦታ ላይ የሰሩት ቤት በሕገወጥ መንገድ ተሰርቷል ካሉት ቤቶች ጋር እንዲሁ በጅምላ እየፈረሰባቸው እንደሆነም ነው የሚያነሱት፡፡ ወጣቱ በማብራሪያው ቦታው ለአርሶ አደሮች ልጆች የካሳ መሬት በሚልና ለስራ እድል ፈጠራ ወጣቶችን በማደረጀት በመሰጠቱ ቦታው ላይ ያለንን ጥሪት ሁሉ አሰባስበን፤ መንግስትንም አምነን ተማምነን የገነባነው ቤት ነው እየፈረሰብን ያለው ብለዋል፡፡
ሕገወጥ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ይዞታና የመሬት ወረራ በአዲስ አበባ
“እኔ አሁን የዚሁ ቀበሌ ተወላጅ ነኝ፡፡ እዚሁ ነው ተወልጄ ያደኩት፡፡ ይህ አሁን የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር የሚያፈርስብንን ከዚህ ቀደም ከሱሉልታ ወረዳ በሕጋዊ መንግድ ያገኘነው ቦታ ላይ የሰራነውን ቤት ነው፡፡ይህ ቦታ በተለምዶ ፈረንሳይ በሚባለው ሰፈር ጉራራ ኪዳነምህረት አጠገብ የሚገኝ ሲሆን በዚሁ በለውጥ መንግስት ነበር በጊዜው አወያይተውን ሕገወጥ ግንባታን እንድንከላከል፤ ነገር ግን ደግሞ ለአከባቢው ተወላጆች የመኖሪያ ቤት መስሪያ የተሰጠን፡፡ በኋላ ላይ እኛ የለንን ሽጠን የማይፈርስ ነው ስለተባልን ቤት ከሰራንበት በኋላ አስተዳደሩን በሱሉልታ ከተማ
ስር ካስገቡ በኋላ ሕገወጥ ቤቶችን የሚለይ ኮሚቴ እንኳ ሳያዋቅሩ እንዲሁ በጅምላ ቤቶቹን ያለምንም ማስጠንቀቂያ ማፍረስ ጀመሩ፡፡”
ይህ ወጣት እንደሚለው ህዳር 28 ቀን 2015 ዓ.ም. በተጀመረው የቤቶቹ ፈረሳ፤ እስካሁን የሱን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶች በመንግስት የፀጥታ አካላት ፈርሷል፡፡ ስንገነባ በርቱ ተብለን ዛሬ ደግሞ ያላችሁን ሰነድ እንኳ አቅርቡ ሳንባል ቤቶቹ በጅምላ ይፈርሳሉ የሚለው ወጣቱ አሁን በፈረሰበት ቤቱ ላይ በግሉ ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ ማውጣቱን ይገልጻል፡፡
ሌላው የአከባቢ ተወላጅ መሆኑን ገልጾ ተጎጂነቱን የሚያስረዳው ወጣትም፡ ሕጋዊም ሆነ በወረራ የተያዙትን ቤቶች አንድ ላይ ይፈርሳሉ ባይ ነው፡፡ “መንግስት የአርሶ አደር ልጆች ከዚህ በፊት ተበድላችኋል ብሎ እራሱ የሰጠንን መሬት ነው አሁን ያፈረሰብን፡፡ በማህበር አደራጅተው የከተማ ግብርናም ስሩበት ብለው ሰጥተውን ነው የሰራንባቸውን ቤቶች እያፈረሱብን ያሉት፡፡ አሁን ሲያፈርሱብን ግን መሬቱን የወሰዳችሁበት ዓላማ እና የሰራችሁት ለየቅል ነው ብለው እያፈረሱብን ነው” ሲልም ወጣቱ ምሬቱን ገልጿል፡፡
በአዲሱ መዋቅር በሸገር ከተማ አስተዳደር የአካኮ ማና አቢቹ አከባቢ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም ብርሃኑ የወጣቶቹን ቅሬታ አቅርበንላቸው፤ ይህ ቦታ የአርሶ አደር ይዞታ የነበረ ሳይሆን በፊትም አዲስባሃ የተባለው የደን ልማት ስር የነበረና አሁን ደግሞ የጫካ ፕሮጀክት በሚል እየተሰራበት ያለው የመንግስት ፕሮጀክት አካል ነው ይላሉ፡፡ “እዚህ ቦታ ላይ የነበሩ አርሶአደሮች እየተለዩ ነው፡፡
ተለይተዋልም፡፡ አሁን እርምጃ እየወሰደን ያለነው የአርሶ አደር ልጆች ነን ብለው ከየትም ተጠራርተው መሬቱን በወረራ በያዙት ላይ ነው፡፡ እርምጃውንም እየወሰድን ያለነው ከ2010 ዓ.ም. ወዲህ የተሰሩት ላይ ብቻ ነው፡፡ ሱሉልታ ወረዳ መሬቱን በሕጋዊ መንገድ ሰጠን ያሉትም እውነት አይደለም፡፡ መሬት በመንግስት የሚሰጠው በማህበር በመደራጀት፣ በሊዝ አሊያም በኪራይ ቢሆንም አሁን እያፈረስን ያለነው መሬት በሶስቱም መንገድ የተሰጠ አይደለም” ሲሉም መልሰዋል፡፡መሬት የመንግሥት የሕዝብ ወይስ የደላላና የመሬት ሹመኞች?
ቅሬታ አቅራቢ ወጣቶቹ ግን በዚህ አይስማሙም፡፡ “የአርሶ አደር ቦታ አይደለም የሚባለው ውሸት ነው፡፡ መሬቱን አባቶቻችን በኃይል ተነጥቀው ነው ቸግኝ የተተከለበት” ይላሉም፡፡
ስንሰራ ተበረታተን ያለንን ጥሪት ከጨረስንበት በኋላ ለኪሳራ ተዳርገናል ያሉትን የወጣቶቹን ጥያቄ ይዘን፤ አስተዳደሩ ይህ ሁሉ ግንባታ ሲፈጸም የት ነበር ያልናቸው የአከባቢው አስተዳዳሪው፡ “በመጀመሪያ ደረጃ ቦታው ከዚህ በፊትም የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካኮ ማና አቢቹ ስር የነበረና ሰው ሕገወጥ ስራ ሲያስፋፋበት የነበረ ነው፡፡ ንብረትነቱም የአርሶ አደር ሳይሆን የመንግስት የደን ቦታ የነበረ ነው፡፡ ግንባታው ሌሊት ሲፈጸም የነበረ መሆኑ፣ የአስተዳደር ወሰንም ተሰምሮ በግልጽ አለመለየቱ እና የአመራር ቁርጠኝነት ማጣት ሕገወጥ ግንባታውን አስፋፍቶት ነበር፡፡ለዚህም ነው የፌዴራል መንግስትም ጭምር ተሳትፎበት ግንባታውን እየተከላከልን ያለነው” ብለዋልም፡፡
አስተዳዳሪው ለወደፊቱ መፍትሄ ወጣቶቹ ሕጋዊ መስመርን ተከትለው የመኖሪያም ሆነ የመስሪያ ቦታ የሚያገኙበት መንገድ እንደሚኖር ግን አስረድተዋል፡፡በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች በስፋት ይገነባሉ የሚባሉ ሕገወጥ ግንባታዎች ከዚህ በፊትም የተለያዩ ውዝግቦችን ማስነሳታቸው አይዘነጋም፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ