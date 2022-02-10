በሰሜን ወሎ የኃይል እጦት የደን ጭፍጨፋ

በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎችና በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ላስታ ወረዳና ላሊበላ ከተማ የደን ጭፍጨፋው እጅግ ተባብሷል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ሰበቡ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ተከትሎ በአካባቢዎቹ የኤሌክትሪክ ኃይል ለአንድ ዓመት ግድም መቋረጡ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል።
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ አንዳንድ አካባቢዎችና በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ላስታ ወረዳና ላሊበላ ከተማ የደን ጭፍጨፋው እጅግ ተባብሷል። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ሰበቡ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ተከትሎ በአካባቢዎቹ የኤሌክትሪክ ኃይል ለአንድ ዓመት ግድም መቋረጡ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል። የኤሌክትሪክ አገልግሎት በተቋረጠበት የገጠሩ አካባቢ ለማገዶ በሚል የደን ጭፍጨፋው በስፋት መቀጠሉ ተገልጧል። ደኑ ሲጨፈጨፍ ንቦች የሚቀስሟቸው አበቦች በመጥፋታቸው እና በውኃ እጥረት የተነሳ በማር ምርት አቅርቦት ላይ ተፅዕኖ ማሳደሩን ባለሞያዎች በበኩላቸው ገልጠዋል። ኹኔታው በከተማዋ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል እየፈጠረ መሆኑን ነዋሪዎች አክለው አመልክተዋል።
የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ተከትሎ በሰሜን ወሎ ዞን አንዳንድ አካባቢዎችና ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የኤሌክትሪክ ኃይል ከተቋረጠ ወደ አንድ ዓመት እየተጠጋው እንደሆነ የየአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። በኤሌክትሪክ መቋረጥ ምክንያት የየአካባቢው ኅብረተሰብ አማራጭ በማጣቱ ተራቁተው የነበሩና በመልሶ ማልማት አገግመው የነበሩ ደኖችን ለማገዶነት እየተጠቀመ በመሆኑ የአካባቢ መራቆት እየተፈጠረ እንደሆነ ነው ነዋሪዎቹ የሚገልፁት። ደን ምንጠራው ነባር እፅዋትን እንዲጠፉ ከማድረጉም በላይ በማርት ምርት አቅርቦት ላይም ተፅዕኖው እየጎላ እንደሆነ አቶ ቸኮለ ታዘበው የተባሉ የላሊበላ ከተማ አካባቢ ነዋሪ አመልክተዋል። ዮሐንስ የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጪም የደን ጭፍጨፋው ተስፋፍቶ መቀጠሉን ነው የሚናገሩት።
በሰሜን ወሎ ዞን የላስታ ወረዳ የአካባቢና ማኅበረሰብ ተፅዕኖ ባለሞያ አቶ ሚኪያስ ነጋ ስለጉዳዩ ተጠይቀው፦ ችግሩ እንዳይፈጠር ለመከላከል ቢሞከርም ኅብረተሰቡ የኃይል አማራጭ ስለሌለው የእፅዋት ስራቸውን ሳይቀር እየተነቀለ ለማገዶ እያዋለ እንደሆነ አስረድተዋል። የደን ጭፍጨፋው በማርት ምርት አቅርቦት ላይ ከፍተኛ እጥረት የፈጠረ ሲሆን፤ የንብ መንጋ ቁጥርም እተመናመነ መሆኑን አመልክተዋል። የላስታ ወረዳ የንብ ሀብት ባለሞያ አቶ ፍቅረማሪያም ነጋ በተፈጠረው የመብራት መቋረጥ ምክንት ለማገዶ በሚል ደን በከፍተኛ ሁኔታ በጭፍጨፋና ያን ተከትሎ በተከሰተው የንቦች ውኃ እጥረትና የቀሰም አበባ አለመኖር የማር ምርት በ 1/4 ኛ ሲቀንስ፣ የንብ መንጋም ከነበረበት 23ሺህ 465 ወደ 20ሺህ ወረዷል ብለዋል፡፡
የላሊበላ ከተማ ምክትል ከንቲባ ዲያቆን አዲሱ ደምሴ በከተማዋ ለአንድ ዓመት ያከል መብራት በመቋጡ የሆቴል፣ የጋራዥ፣ የፀጉር ስራና ሌሎችም ተያያዥ ስራዎች ተቋርጠዋል ነው ያሉት፣ መብራት ይመጣ የነበረው ከአላማጣ ስለነበርና ቦታው አሁን በህወሓት ስር በመሆኑ ጀነሬተር በመጠቀም ለከተማዋ የመብራት አገልግሎት ለመስጠት ቢሞከርም የነዳጅ በጀቱ በወር እስከ 4 ሚሊዮን ብር በመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ ይህን አልቻለውም ሲሉ ገልጠዋል፡፡ የስነ ምህዳር ተመራማሪው ዶ/ር ዓለማየሁ ዋሴ ለደን መመናመን የግብርና ስራ፣ የቤት ግንባታና የማገዶ ፍላጎት ተጠቃሾች እንደሆኑ አብራርተዋል፡፡ በላስታና አካባቢው ተራቁተው የነበሩ መሬቶች እንደገና አገግመው የነበረ ቢሆንም ከመብራት መቋረጥ ጋር ተያይዞ የገጠሩ ነዋሪ ለከሰል በሚል በከፍተኛ ሁኔታ አካባቢዎችን እንደገና አያራቆተ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ማንተጋፍቶት ስለሺ
እሸቴ በቀለ