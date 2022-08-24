ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ አውዳሚ ጦርነት ውስጥ የከረሙት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች ለወራት በተናጥል ያወጁትን የሰብዓዊ ተኩስ አቁም ጥሰው ወደ ጦርነት ለመግባት መገደዳቸውን በየፊናቸው አሳውቀዋል፡፡ ጦርነቱ በአስቸኳይ ቆሞ ተስፋ የተጣለበት የሰላም እልባት ካልገፋበት ውጤቱ ከከዚህ ቀደሙም ሊከፋ እንደሚችል ተገምቷል፡፡
በሰሜን ኢትዮጵያ ያገረሸው ጦርነት ያሳደረው ስጋት
ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ አውዳሚ ጦርነት ውስጥ የከረሙት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት እና የትግራይ ኃይሎች ለወራት በተናጥል ያወጁትን የሰብዓዊ ተኩስ አቁም ወደ ጎን ብለው ወደ ጦርነት ለመግባት መገደዳቸውን በየፊናቸው አሳውቀዋል፡፡
ተፋላሚ ኃይላቱ ለጦርነቱ መጀመር እርሰ በራሳቸው እየተካሰሱ ነው፡፡
አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡ ፖለቲከኞች በፊናቸው ዛሬ ተጀምሯል የተባለው ጦርነት በአስቸኳይ ቆሞ ተስፋ የተጣለበት የሰላም እልባት ካልገፋበት ውጤቱ ከከዚህ ቀደሙም ሊከፋ እንደሚችል ገምተዋል፡፡
የትግራይ ኃይሎች በአማራ እና ትግራይ አዋሳኝ አከባቢ በአዲስ መልክ ጦርነት መጀመሪያቸውን የኢፌዴሪ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ እኩለ ቀን ገደማ በጽሁፍ ባሰራጨው መግለጫ አመልክቷል፡፡ ሚኒስቴሩ በመግለጫው ህዝባዊ ወያኔ ኃርነት ትግራይ (ህወኃት) ከመንግስት የቀረበለትን የሰላም አማራጭ በመጣስ ወቅሶ “ዛሬ ንጋት ላይ ከ11 ሰአት ጀምሮ በምስራቅ ግንባር በቢሶበር፣ በዞብል እና በተኩለሽ አቅጣጫዎች ጥቃት ፈጽሟል” ብሏል፡፡ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን በመግለጫው አክሎም ‘አሸባሪ’ ያለው ህወሓት “በወሰደዉ እርምጃም ተኩስ ማቆሙን በይፋ አፍርሷል፡፡ የፈጸመው ጥቃትም ሆነ እሱን ተከትሎ ያወጣው መግለጫ አሰቀድሞ ለትንኮሳው ሲዘጋጅ እንደነበር ግልጽ ማሳያ ነው” ብሏልም፡፡
ይህ የመንግስት ክስ የተሰማው ዛሬ ማለዳውን ህወሓት “የመንግስት ኃይሎች መጠነሰፊ ጦርነት ከፍተውብኛል” ማለቱን ተከትሎ ነው፡፡
የትግራይ ኃይሎች ባለፈው መጋቢት ወር ታውጆ የነበረውን የሰብዓዊ የተኩስ አቁምን ማፍረሳቸውን ይህ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ ያትታል፡፡ ዛሬ ጠዋት ተከፍቷል ለተባለው ጦርነት ሁለቱም ወገኖች እየተካሰሱም ነው፡፡ ይሁንና ይህ ጦርነት ከዚህ በፊትም ብዙ የተባለለት የሰብዓዊ ቀውስን ያባብሳል በሚል በበርካቶች ተሰግቷል፡፡ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ትዴፓ) ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፍን ደሳለኝ ዛሬ ጠዋት ተጀምሯል የተባለውና ተፋላሚ ኃይላቱ የሚካሰሱበት ጦርነት ተስፋ የተጣለበትን የሰላም ሂደት ገደል የሚከት ሊሆን ይችላል ነው የሚሉት፡፡
የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ባለስልጣን ፖለቲከኛ ሙላቱ ገመቹ በፊናቸው፤ አስደንጋጭ ያሉት ዛሬ ተጀምሯል የተባለው ጦርነት በሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት በከፍተኛ ደረጃ ሊታሰብበት የሚገባ ነው ይላሉ፡፡ ከዚህ ቀደም በአውዳሚነቱ የሚታወቀው ጦርነቱ አሁንም ወደ ሌላው አስቸጋሪ ምዕራፍ ከመሸጋገሩ እንዲቆምም ጠይቀዋል፡፡
ዛሬ ተጀምሯል የተባለው ጦርነት ምናልባትም ህወሓት ለሰላም ድርድሩ በቅድመ ሁኔታነት ያስቀመጣቸው ጉዳዮች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ጫና ለማሳደር ሊሆን ይችላል የሚሉት የትዴፓው ባለስልጣን ፖለቲከኛ መስፍን ደሳለኝ፤ ጦርነቱ ወደ ተለመደው አውዳሚ ገጽታው የመመለስ እድልም ሊኖረው እንደሚችል ግምታቸውን አስቀምጠዋል፡፡
አቶ ሙላቱ ገመቹ በበኩላቸው ጦርነቱን የጀመረው ማንም ይሁን ማን መጥፎ ውጤት ያለው ጦርነቱ የሚወገዝ ነው ብለዋል፡፡
መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫው የመከላከያ ሰራዊትና መላው የጸጥታ ሃይል “የህወሓትን ትንኮሳ” ያለውን በተሳካ ሁኔታ እየመከተው መሆኑንም አብራርቷል፡፡
መንግስት ለሰላም እጁን ዘርግቶ እንደነበርም በማስታወስ “ድርድሩ አስቀድሞ ከሽፏል” በሚል ለተለያዩ ወገኖች ጦርነቱ እንደማይቀር ሲያደርጉ ነበሩ በማለት ህወሓትን በጦርነት ቀስቃሽነት ከሷልም፡፡
የህወሓት “አለም አቀፍ አጫፋሪዎቻቸው” ላለውና በስም ያልጠቀሳቸውም ሰሞኑን የጦርነት ዝግጅቱን በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የማጀብ ተግባር ተጀምሮ እንደነበርም የመንግስት መግለጨው አትቷል። ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ባቀረበው ጥሪም የትግራይን ወጣት ለማስጨረስ ሕወሓት የሚያደርገውን የጦርነት ጉሰማ እንዲያቆም ግፊት እንዲያደርጉ ጠይቀቋልም፡፡
የአገሪቱ ዜጎች በጋራ እንዲቆሙ የጠየቀው መንግስት አሁንም ለሰላም በሩ ክፍት መሆኑን በመግለጫው አንስቷል፡፡ ሆኖም “አሸባሪ” ያለው ሕወሓት በጦርነቱ ከገፋ በሚወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጣ ይደረጋል ነው ያለው፡፡
የፌዴራል መንግስት እና ህወሓት ውዝግባቸውን በሰላም ለመፍታት በየፊናቸው ጥሪ ሲያቀርቡ ነበር፡፡ ይሁንና የፌዴራል መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአፍሪካ ህብረት መርህ ብቻ ድርድር እንዲጀመር ሲጠይቅ ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ገለልተኝነት ላይ ጥያቄ በማንሳት የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የተሻለ አደራዳሪ ሊሆኑ እንደሚችሉ መጠቆሙ አይዘነጋም፡፡
ሥዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
ሸዋዬ ለገሰ