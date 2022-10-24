«በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ለማለት የሚያስችል ምንም መረጃ የለም»አምነስቲ ኢንተርናሽናል

አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ለማለት የሚያስችል መረጃ እንደሌለው አስታወቀ።የድርጅቱ የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪ አቶ ፍስሀ ተክሌ ለዶቼቬለ እንዳሉት ድርጅታቸው ከሩቅ በሚያካሂደው ማጣራት የዘር ማጥፋት መፈጸም አለመፈጸሙን የሚያረጋግጥ መረጃ የለውም።ግን የዘር ማጥፋት አልተፈጸመም አላልንም ብለዋል።
የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ
ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል ለማለት የሚያስችል መረጃ እንደሌለው አስታወቀ። የድርጅቱ የአፍሪቃ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪ ፍስሀ ተክሌ ለዶቼቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ድርጅታቸው በሩቅ ሆኖ በሚያካሂደው ማጣራት የዘር ማጥፋት መፈጸም አለመፈጸሙን የሚያረጋግጥ መረጃ እንደሌለው ተናግረዋል። ሆኖም አቶ ፍስሀ አምነስቲ መረጃ የለኝም አለ እንጂ የዘር ማጥፋት አልተፈጸምም አለማለቱን አስታውቀዋል። በአሁኑ ጊዜ ፕሪቶርያ ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በህወሓት መካከል በመካሄድ ላይ ያለው የሰላም ንግግር ፣ዓለም አቀፍ የሰብዓዊነትና የሰብዓዊ መብት ሕጎች እንዲከበሩ አጽንኦት ይሰጣል ብሎ ድርጅታቸው እንደሚጠብቅም ተናግረዋል።አምነስቲ በጦርነቱ የተካፈሉት ሁሉም ወገኖች በሰብዓዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች እጃቸው አለበት ይላል። በትግራዩ ጦርነት ተፈጸሙ የተባሉ የመብት ጥሰቶች እንዲጣሩም ይጠይቃል።አቶ ፍስሀን ስቱድዮ ከመግባቴ በፊት አነጋግሬያቸዋለሁ።
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ