 በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ክስ እና ምላሹ | ዓለም | DW | 08.04.2022

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በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ክስ እና ምላሹ

በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የዘር ማጥፋት መከላከያ ድርጅት ክስ ያቀረበባቸው ግለሰቦች ጉዳይ በተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ኮሚሽን እንዲታይ ተወሰነ። በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት በመጠርጠር ክስ ያቀረበባቸው ግለሰቦች ጉዳይ ጎን ለጎን በኮሚሽኑ እንዲታይ መወሰኑ ተገልጿል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:42

በሰሜን አሜሪካ የቤተክርስትያኗ ክስ በመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ሊታይ ነው

በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የዘር ማጥፋት መከላከያ ድርጅት ክስ ያቀረበባቸው ግለሰቦች ጉዳይ በተባበሩት መንግሥታት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ኮሚሽን እንዲታይ መወሰኑን የድርጅቱ ኃላፊዎች ተናገሩ።  ኃላፊዎቹ ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹት፣በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት በመጠርጠር ክስ ያቀረበባቸው ግለሰቦች ጉዳይ በጦርነቱ ምክንያት የደረሱ የመብት ጥሰቶች ጎን ለጎን በኮሚሽኑ እንዲታይ ተወስኗል።ኢትዮጵያውያን በሃይማኖታቸው፣ በብሄራቸውና በማንነታቸው ምክንያት የሚፈጸምባቸውን ግድያ ለማስቆም ድርጅቱ በርካታ ተግባራትንም ማከናወኑን ገልጸዋል።

ታሪኩ ኃይሉ

ታምራት ዲንሳ

ሸዋዬ ለገሰ

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በሰሜን አሜሪካ የቤተክርስትያኗ ክስ በመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት ሊታይ ነው  