በሰሜን ሸዋና አሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚታዩ ግጭቶች

በሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታና ግድም ወረዳ የአገር ሽማግሌ አቶ ተፈሪ ደመቀ ችገሮች በዘላቂነት እንዲወገዱ በርካታ ምክክሮች ቢደረጉም የሌሎች ኃይሎች ግፊት በመኖሩ ሊፈታ አልቻለም ይላሉ፡፡
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና አሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዳንድ አዋሳኝ ወረዳዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች የማይቆሙት መንግስት የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ባለመቻሉ እንደሆነ የኤፍራታና ግድም ወረዳ ነዋሪዎች አመለከቱ፣ ሰሞኑን በሁለቱ አዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት 50 የሚጠጉ ሰዎች ሲገደሉ ከ50 በላይ ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የየአካባቢው ባለስልጣናት አመልክተዋል፡፡
በየወቅቱ ለሚነሱ ግጭቶች አንደኛው ከሳር ግጦሽ ጋር ሲያይዝ ሌላው ደግሞ ከወሰን ማስፋፋት ጋር ያያይዘዋል፡፡ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የኤፍራታና ግድም ወረዳ የአገር ሽማግሌ አቶ ተፈሪ ደመቀ ችገሮች በዘላቂነት እንዲወገዱ በርካታ ምክክሮች ቢደረጉም የሌሎች ኃይሎች ግፊት በመኖሩ ሊፈታ አልቻለም ይላሉ፡፡ በመሆኑም መንግስት ችግሩን በሚገባ ተረድቶ አካባቢውን “ሰርጎ ገቦች” ካሏቸውኃይላት እንዲታደገው ጠይቀዋል፡፡
አቶ ከፈለኝ ክፈተው የተባሉ የወረዳዋ ነዋሪም ሰሞኑን ህዝባዊ ውይይቶች እንደተደረጉና መንግስት በአካባቢው የህግ የበላይነትን ማስከበር እንዳልቻለ በሰፊው መነሳቱን ተናግረዋል፡፡ የክልሉም ሆነ የፌደራሉ መንግስት የአካባቢው ህብረተሰብ በሰላም እንዲኖር የህግ በላይነትን ማስከበር እንደሚኖርበት አሳስበዋል፡፡ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የጂሌ ጥሙጋ የሀገር ሽማግሌ አቶ መሐመድ አደም “ችግር ፈጣሪ” የተባሉ አካላት መለየታቸውንና አሁን በአካባቢው ሰላም ሰፍኗል ብለዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረፃዲቅ በሁለቱም በኩል ያሉ የዞን አመራሮች ተቀራርበው እየሰሩ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ችግር የፈጠሩ አካላት በህግ ባለመጠየቃቸው ችግሮች ሊቆሙ አልቻሉም የሚል ጥያቄ ከህብረተሰቡ እየተነሳ መሆኑን አመልክተው፣ የህብረተሰቡን ጥያቄ ተቀብሎ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል፡፡ ከአመራርና ከፀጥታ መዋቅር ድክመት፣ ህዝብን አደራጅቶ ራሱን እንዲከላከል ካለማድረግ አኳያ እረምጃዎች መወስድ መጀመራቸውን የጠቀሱት አቶ ታደሰ በዚህም የሰሜን ሸዋ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ከስልጣናቸው ተነስተው በሌላ ተተክተዋል ነው ያሉት፡፡ ዋና አስተዳዳው በሁለቱም አካላት በኩል የደረሰውን ጉዳትና የችግሩን ፈጣሪዎች የሚያጠና ቡድን ተቋቁሞ ሥራ መጀመሩንም ገልጠዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን የሰላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ዋሲሁን ብርሀኑ በሰሞኑ ግጭት በሰሜን ሸዋ በኩል 30 ሰዎች መገደላቸውንና እስከ 17 የሚደርሱ ደግሞ ቆስለዋል ብለዋል፡፡ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር የመንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ጀማል ሐሰን ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት ከሰሞኑ ግጭት ጋር በተያያዘ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በኩል 18 ሰዎች ሲገደሉ 35 ሰዎች ቆስለዋል፡፡ እንደኃላፊው ከችግሩ ጋር በተያያዘ ደግሞ የጂሌ ጥሙጋ 5 ከፍተኛ ባለስልጣናት ከስልጣናቸው ተነስተዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ