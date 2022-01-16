 በርካቶችን ግራ ያጋባው የእስረኞቹ መፈታት | ኢትዮጵያ | DW | 16.01.2022

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ኢትዮጵያ

በርካቶችን ግራ ያጋባው የእስረኞቹ መፈታት

በተለይ ከመንግሥት ጋር ጦርነት የገጠመውና የሀገሪቱ ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጀው ሕወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩትና ከጦር ግንባር ተይዘው በእስር የቆዩት ባለፈው ሳምንት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ነጻ መለቀቅ ብዙዎችን ግራ አጋብቷል፣ በአንድ ወገንም ብርቱ የቁጣ ስሜት ቀስቅሷል። ስለ እስረኞቹ መለቀቅ ድጋፋቸውን የገለጡም አሉ። እንወያይ መሰናዶ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 30:55

በአብዛኛው ብርቱ የቁጣ ስሜትም ቀስቅሷል

የኢትዮጵያ መንግሥት በእስር ላይ የቆዩ የተለያዩ የፖለቲካ አመራሮችን ባሳለፍነው ሳምንት ዓርብ መፍታቱ በርካቶችን እጅግ አስደምሟል። በተለይ ደግሞ ከመንግሥት ጋር ጦርነት የገጠመው እና የሀገሪቱ ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጀው የሕወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩት እና ከጦር ግንባር ተይዘው በእስር የቆዩት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ነጻ መለቀቅ ብዙዎችን ግራ አጋብቷል፣ በአንድ ወገንም ብርቱ የቁጣ ስሜትም ቀስቅሷል። በሌላ ጎኑ ስለእስረኞቹ መለቀቅ ድጋፋቸውን የገለጡም አሉ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንሥትር ዐቢይ አሕመድ አዲስ የመከላከያ ዋና መሥሪያ ቤት በሚመረቅበት ዕለት ባሰሙት ንግግር፦ ስለ እስረኞቹ መፈታት ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚንሥትሩ «ጉዳዮን» ሲሰሙ ራሳቸውም ጭምር መደንገጣቸውን ገልጠዋል።

መንግሥት እስረኞቹን ስለፈታበት ምክንያቶች ሲያብራራም «ዘላቂና አስተማማኝ ሰላምን» ለማስፈን እንዲሁም «ዴሞክራሲያዊ ስርዓትና፣ ጠንካራ ህብረ-ብሔራዊ አንድነት ለመገንባት» በዋናነት በማለም መሆኑን ጠቅሷል። ከእስር የተለቀቁ ፖለቲከኞች በበኩላቸው ሊደረግ ስለታሰበው «ብሔራዊ ምክክር» አቋማቸውን በእ የፓርቲያቸው በኩል በሰጧቸው መግለጫዎች አንጸባርቀዋል። የመንግሥት እስረኞቹን ለመፍታት የውሳኔ አሰጣጡ እና ሒደቱ እንዲሁም የእስረኞቹ መፈታት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ያለው ጠቀሜታ እንዴት ይታያል? «በርካቶችን ግራ ያጋባው የእስረኞቹ መፈታት» የዛሬው የውይይታችን ርእስ ነው። 

መንግሥት በውይይቱ በመሳተፍ አቋሙን እንዲያንጸባርቅ ለጠቅላይ ሚንሥትር ሴክሬታሪያት ጽ/ቤት እንዲሁም ለመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሁለት ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዶይቸ ቬለ በኢሜል የላካቸው ግብዣዎች ምላሽ አላገኙም። ኾኖም የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚንሥትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሐሙስ ዕለት ለዶይቸ ቬለ በተናጠል ከሰጡት ቃለ መጠይቅ ለውይይቱ ግብአት እንዲሆን በመሀል እናስደምጣለን። በዛሬው ውይይት እንዲሳተፉ ሦስት እንግዶችን ጋብዘናል። 

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ሸዋዬ ለገሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

Bild: 1-3 Balderas For True Democracy party president Eskindir Nega (with Golf cape in the middle) and his colleagues gives press briefing for the first time after they were released last Friday, Ethiopia, 13.01.2022 Titel: Balderas For True Democracy party president Eskindir Nega and his colleagues gives press briefing Author/ Foto by Solomon Muchie (DW Amharic correspondent) Schlagwörter: Eskindir Nega, Addis Aeba, Ethiopia Äthiopien, 13.02.2022

በአብዛኛው ብርቱ የቁጣ ስሜትም ቀስቅሷል 16.01.2022

FILE PHOTO: Jawar Mohammed, an Oromo activist and leader of the Oromo protest speaks during a Reuters interview at his house in Addis Ababa, Ethiopia October 23, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

አቶ ጃዋር መሐመድ እና አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የታሰሩ ፖለቲከኞች "በምሕረት" እንዲፈቱ የኢትዮጵያ መንግሥት ወሰነ 08.01.2022

በኢትዮጵያ መንግሥት ውሳኔ መሠረት በአቶ ጃዋር መሐመድ እና በአቶ እስክንድር ነጋ መዝገብ የተከሰሱ በሙሉ ከእስር ይፈታሉ። አቶ ስብሐት ነጋን ጨምሮ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በጥቅምት 2013 ዓ.ም. ከተጀመረ በኋላ የታሰሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ስድስት ከፍተኛ አመራሮች ከእስር እንዲለቀቁ መንግሥት ወስኗል።

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - (ARCHIVE) : A file photo dated August 01, 2019 shows Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed speaking during a press conference on general elections in Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali won a Nobel Peace Prize in 2019. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ህወሓትን እና ክስ ተቋርጦ የተፈቱ ፖለቲከኞችን አስጠነቀቁ 09.01.2022

ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ "በግራ በቀኝ ሊነካካን ይሞክራል" ላሉት ህወሓት "አትንኩን፣ እረፉ" የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ተቃውሞ የገጠመው ክስ በማቋረጥ ፖለቲከኞችን የመፍታት ውሳኔ "እየመረረን የዋጥንው እውነት ነው" ሲሉ ገልጸውታል። "የኢትዮጵያን ዘርፈ-ብዙ ጠላቶች የሚቀንስ" መሆኑን ጠቅሰው የተቃወሙ እንዲቀበሉ ጠይቀዋል።