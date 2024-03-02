በርካታ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲ ተማሪዎች በኮሌራ በሽታ መጠቃታቸው ተገለጸ

በርካታ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲ ተማሪዎች በኮሌራ በሽታ መጠቃታቸው ተገለጸቅዳሜ፣ የካቲት 23 2016
በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ተከስቷል በተባለ የኮሌራ በሽታ ሳቢያ ከአራት መቶ የማያንሱ ተማሪዎች መያዛቸውን በዩኒቨርሲቲው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል ።
ከተከሰተ አንድ ሳምንት ግድም ሆኖታል ስለተባለው ኮሌራም ሆነ በበሽታው ሳቢያ ስለደረሰ ጉዳት ከዩኒቨርሲቲውም ሆነ ከክልሉ ጤና ቢሮ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ባለመሳካቱ ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም።
ይሁን እንጂ አስተያየት የሰጡ ተማሪዎች በበሽታው ተይዘው ህክምና ሲደረግላቸው ነበሩ ከተባሉ መካከል አንዳንዶቹ እያገገሙ መሆናቸው ተገልጧል።
በዩኒቨርሲቲው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ከሚገኙ ተማሪዎች መካከል ስሙን መጥቀስ ያልፈለገ አስተያየት ሰጪ በዩኒቨርሲቲው ከአንድ ሳምንት ቀደም ሲል ሰማን ባለው ኮሌራ ተይዘዋል የተባሉት ተማሪዎች ከሶስት መቶ የማያንሱ መሆናቸውን ገልጿል።
ሌላኛው ስሙን መጥቀስ ያልፈለገ አስተያየት ሰጪ በበኩሉ በኮሌራ ተይዘዋል የተባሉት ተማሪዎች አሀዝ አራት መቶ ያህል መሆኑ እንዲሁም መንስኤው በአንድ በኩል "በውሀ ብክለት" በሌላ በኩል "የግል ንፅህና ባለመጠበቅ" የመጣ ነው ሲባል መስማቱን ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል።
በዩኒቨርሲቲው ተከሰተ ስለተባለው ወረርሽኝ ለተማሪዎች በይፋ የተገለጸ ነገር አለመኖሩን ያነሳው አስተያየት ሰጪ ተማሪው በራሱ ለመጠንቀቅ እየጣረ ስለመሆኑ ጠቅሷል።
ተማሪዎች ወደ መመገቢያ አዳራሾች ሲገቡ ለጥንቃቄ እንዲታጠቡ ሲደረግ እንደነበር የጠቆመው ሌላኛው አስተያየት ሰጭ ማስታገሻ ህክምና ያገኙ የተወሰኑ ልጆችም እያገገሙ ነው ብሏል።
በሐረሪ ክልል ኮሌራን ለመከላከል የውኃ ጉድጓዶች የማጽዳት ሥራ እየተከናወነ እንደሆነ የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ
በዩኒቨርሲቲው ተከሰተ ከተባለው በሽታ ጋር በተያያዘ እስካሁን የሞተ ስለመኖሩ አለመስማታቸውን አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል።
ከተከሰተ አንድ ሳምንት ግድም ሆኖታል ስለተባለው ኮሌራም ሆነ በበሽታው ሳቢያ ስለደረሰ ጉዳት ከዩኒቨርሲቲውም ሆነ ከክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት የሞባይል ስልክ ባለመነሳቱ እና ባለመስራቱ ሳቢያ ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም።
በሶማሌ ክልል መቀመጫ ጅግጅጋ ከተማ የሚገኘው ይኸው ዩኒቨርሲቲ ከቀናት በኃላ የተማሪዎች ምረቃ መርሀ ግብር እንደሚያከናውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
መሳይ ተክሉ
ታምራት ዲንሳ