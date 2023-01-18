በርካታ ተፈናቃዮች ከወለጋ ባህርዳር ገብተዋል

“ከጃርዴጋ ጃርቴ ሁሩ ጉድሩ ወለጋ ነው የመጣሁት ምንም ህዝብ አልቀረም ሞተናል ቄሶች መነኩሴዎች ሞተዋል እኛ ሮጠን አምልጠን ሀሩ ቆይተናል።ሰሞኑን ነው የገባነው አሁን እህቶቼን ባለቤቴን እዚህ ማድረስ አልቻልሁም።በእግራችን ነው የወጣነው መንግስት አሁንም የቀሩትን ያውጣቸው፣ ምንም ሰው አልቀረም በከባድ መሳሪያ ነው የሚመታው፣ የሚሮጡትን በጥይት ”
ባለፉት 4 ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ከተከሰተው የሰላም መደፍረስ ጋር ተያይዞ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ተፈናቃይ ወደ አማራ ክልል መግባቱን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን አስታወቀ፣ ሰሞኑን ደግሞ በአንድ ቀን ብቻ 800 ተፈናቃዮች ከወለጋ ተነስተው ባሕር ዳር ደርሰዋል፣ ተፈናቃዮቹ ነብሳቸውን ለማትረፍ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ማለፋቸውን ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡ያነጋገራቸው አለምነው መኮንን ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል።
ንፁህ አማረ ትባላለች፣ ከወለደች 15 ቀኗ ነው፣ በቀንና በሌሊት በአራስ ጉልበቷ የወለጋን ደገና ቆላዎችን አልፋ ባሕር ዳር ከደረሱ እናቶች አንዷናት፡፡ በርካታ ተመሳሳይ እናቶች እንዳሉ የገለፀችው ንፁህ በህይወት በመድረሴ እንዴያውም እድለኛ ነኝ ብላለች ብዙዎቹ እዚህ ሳይደርሱ በመንገድ መቅረታቸውን እያስታወሰች፡፡
ከኦሮሚያ ክልል ኪራሙ ወረዳ የመጡት አቶ ጥላሁን ዳኛቸው ወለጋ ውስጥ ተወልደው ማደጋቸውን አስታውሰው፣ በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በሚያደርሱት ጥቃት ለመፈናቀል መብቃታቸውን ተናግረዋል፡፡
“ተወልደን ያደግነው ወለጋ ነው፣ ቅማንቶቻችን ከተለያዩ አአካባቢዎች ነበር የመጡት፣ አሁን ግን እኛ በስመ አማራ፣ እዚህ መጥተን ደረስነ፣ ሴራ ነው አማራ ምድር ላይ እንዳይገኝ ጭፍጨፋ ነው የተደረገብን፣ … ሀሮ የምትባል አንድ ከተማ ነበረች አምና አማራዎች የነበሩባት፣ አሁን ያችን ቦታ ለቅቀናል ተጨፍጭፈን፣ የለበስነውን ለብሰን የወጣነው፡፡” ብለዋል፡፡
ወ/ሮ እቴዋ ፍሬው ሌላዋ ተፈናቃይ ናቸው፣ ቤታቸው ሲደበደብ ካደረ በኋላ ከአሙሩ ጠፍተው ጫካ በማደር ወደ ሀሩ ቢፈናቀሉም፣ እንደገና ሌላ ስጋት ስለተፈጠረባቸው አካባቢውን ለቅቀው ለመሰደድ መብቃታቸውን ለዶይቼ ቬሌ ገልፀዋል፡፡
“… ጫካ ውስጥ ገባሁ፣ ብቻየን ስልክም አልነበረኝም፣ ከወጣሁ በኋላ አሙሩ ላይ ባለቤቴን አገኘሁ፣ ጎረቤቶቼ ሲገደሉ ወጥቼ መጣሁ፣ በእግራችን ሀሩ ወደተባለ ቦታ መጣን፣ ከዛም ረብሻ ተነሳ፣ ብዙ ጓደኞቼ ሲያልቁ ልጄንና ባለቤቴን ይዤ ወጣሁ፡፡”የተፈናቃዮች አቤቱታ በአማራ ክልል
ከሁሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን ጀርዴጋ ጃርቴ ወረዳ የተፈናቀሉት አቶ አበበ ዓለማየሁ፣ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን አመልክተዋል፣ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው መምጣት እንዳልቻሉ የሚናገሩት አቶ አበበ መንግስት አሁንም ለቀሩ ወገኖች ይድረስላቸው ብለዋል፡፡
“ከጃርዴጋ ጃርቴ ሁሩ ጉድሩ ወለጋ ነው የመጣሁት፣ ምንም ህዝብ አልቀረም፣ ሞተናል ቄሶች፣ መነኩሴዎች ሞተዋል፣ እኛ ሮጠን አምልጠን ሀሩ ቆይተናል፣ አሁን ሰሞኑን ነው የገባነው፣ አሁን እህቶቼን፣ ባለቤቴን፣ እዚህ ማድረስ አልቻልሁም፣ በእግራችን ነው የወጣነው፣ መንግስት አሁንም የቀሩትን ያውጣቸው፣ ምንም ሰው አልቀረም በከባድ መሳሪያ ነው የሚመታው፣ የሚሮጡትን በጥይት…፡፡”
የኦሮሚያ ክልል የመንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ የፀጥታ ችግር ባለባቸው 4ቱ የወላጋ ዞኖች የተሻሻለ የሰላም ሁኔታ እንዳለ ትናንት መግለጫ የሰጡ ቢሆንም የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ዳሬክተር አቶ ጌቴ ምህረቴ ግን ተፈናቃዮች አሁንም እየመጡ እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
“እስካሁን 900ሺህ ተፈናቃይ ከሁሉም የኦሮሚያ ክልል ዞኖች መጥተዋል፣ በተለየ ሁኔታ 4ቱ የወለጋ ዞኖች (ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ሁሮ ጉድሩ ወለጋና ቄለም ወለጋ) ከሚባሉት አሁንም በርካታ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ እየመጣ ነው፣ በዚህ አንድ ወር ወስጥ ብቻ 15ሺህ ተፈናቃዮችን መዝግበናል፤ ዛሬ ደግሞ ከ800 የማያንሱ ሰዎች ከምስራቅ ወለጋ ወረዳዎች እዚህ ግቢያችን ውስጥ ተጠልለዋል፡፡ ”ከዋግሕምራ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ዜጎች እሮሮ
እስካሁን የሚመጡ ተፈናቃዮች በአማራ ክልል ወደሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ይላኩ እንደነበር አስታውሰው አሁን ግን ኮሚሽናቸው ተፈናቃዮችን ሰሜን ወሎ ወደሚገኝ መጠለያ ጣቢያ እንደሚያጓጉዝ ለዶይቼ ቬለ ገልፀዋል፡፡
“ሁሉም የኦሮሚያ ተፈናቃዮች ሲመጡ እንደ ክልል የወሰድነው አማራጭ አንድ መጠለያ ጣቢያ ማዘጋጀት ነበር፣ በመሆኑም ሰሜን ወሎ ላይ ጃራ የሚባል መጠለያ አለን፣ እዚያ ቦታ ላይ ማስፈር እንዳለብን ተስማማን፣ ወደዚያ የማጓጓዝ ስራ እየሰራን ነው፣ እነኚህን 800 ተፈናቃዮችም በቅርብ ቀን ወደቦታው እንወስዳቸዋለን፡፡” በማለት ተናግረዋል፡፡
ተፈናቃዮች ምንም መጠለያ በሌለበት ባዶ ሜዳ ላይ በክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን በር ላይ ይገኛሉ፣ የባህርዳር የሳፎች ወዳጅ ጀምዓ ወጣቶችና በአካባቢው ያሉ ጥቂት ባለሀብቶች ለተፈናቃዮቹ የምግብ አቅርቦት ሲያደርጉ ተመልክተናል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ