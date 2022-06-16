በሩስያ የኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች ተማፅኖ

በሩሲያ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ለማስተርስ እና ለዶክትሬት ዲግሪ ትምህርታቸዉን በመከታተል ላይ የሚገኙ ወደ 50 የሚሆኑ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች ለሚኖሩበት የቤት ኪራይ እና ለምግብ የሚሆን ገንዘብ ተቸግረናል ሲሉ አማረሩ። በተለይ የሩስያና የዩክሬይን ጦርነት ከጀመረ ወዲህ የባንክ አገልግሎት በመቋረጡ ሁኔታዉን እንዳከበደዉም ተናግረዋል።
በሩሲያ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ለማስተርስ እና ለዶክትሬት ዲግሪ ትምህርታቸዉን በመከታተል ላይ የሚገኙ ወደ 50 የሚሆኑ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች ለሚኖሩበት የቤት ኪራይ እና ለምግብ የሚሆን ገንዘብ ተቸግረናል ሲሉ አማረሩ። ወደ ሃምሳ የሚሆኑ እነዚህ ተማሪዎች ወደ ሩስያ የማስትሬት እና የዶክትሬት ትምህርትን ለመከታተል የሄዱት በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል ተወዳደርዉ ባገኙት እድል እና መንግሥት በየወሩ ለትምህርት የሚሆን ድጎማ ገንዘብ እንደሚሰጣቸዉ ዉል ከተፈራረሙ በኋላ ነዉ። መንግሥት እስከዛሬ ሰባት ወር ድረስ እሰጣለሁ ያለዉን ገንዘብ ዘግይቶም ቢሆን እንደከፈላቸዉ የሚናገሩት ተማሪዎች ፤ ከዛሬ ሰባት ወር ጀምሮ ግን ምንም አይነት ገንዘብ ባለማግኘታቸዉ ከባድ ችግር ላይ መዉደቃቸዉን ገልፀዋል።
ለምንኖርበት ክፍል ኪራይ እና ለምግብ መግዣ ገንዘብ አልቆብናል በችግር ላይ ነን ሲሉ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት ተማሪዎች ፤ በሌሎች የምዕራብ ሃገራት የሚገኙ ዘመዶቻቸዉን እንዳይረድዋቸዉ ወደ ሩስያ ገንዘብ የሚደርስበት መንገድ ሁሉ ተዘጋግቶአል ሲሉ ችግራቸዉን ገልፀዋል። ሁኔታዉ በተለይ የሩስያና የዩክሬይን ጦርነት ከጀመረ ወዲህ የባንክ አገልግሎት በመቋረጡ ሁኔታዉን እንዳከበደዉም ተናግረዋል።
በኅብረተሰብ ጤና አጠባበቅ እና አመራር በዚህ ሳምንት የማስትሬት ዲግሬዋን ከሩስያዋ ሁለተኛ ከተማ ሳንትቤተርስበርግ ከተማ ከሚገኝ ከፍተኛ ተቋም የምትቀበለዉ ወጣት ኢትዮጵያዊት ወደ ሃገር ቤት ለመመለስ ትንሽ ወራት ቢቀርዋትም የተለያዩ የምስክር ወረቀቶችዋን ለማሰባሰብ በምትቆይበት ጥቂት ወራቶች ለተማሪዎች መኖርያ ክፍል የምትከፍለዉ ገንዘብ እንደሌላት ተናግራለች። እንደ ወጣትዋ የህክምና ሞያ ተመራቂ ሁሉ ሌሎች በተለያዩ የሩስያ ክፍሎች ዉስጥ በሚገኙ የሩስያ ከፍተኛ ተቋማት ዉስጥ በተለያዩ ሞያዎች ለማስትሬት እና ለዶክትሬት ዲግሪ የሚማሩ ወደ ሃምሳ የሚሆኑ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል ይሰጣቸዉ የነበረዉ የመኖርያ እና የትምህርት ማስኪጂያ ደምወዝን ከአገኙ ሰባት ወር ሆናቸዉ። ተከራይተዉ በሚኖሩበት የተማሪዎች መኖርያ ዉስጥ በብድር መኖር ከጀመሩም ሰባት ወር ሆንዋቸዋል። አንዳንድ ተማሪዎች በብድር አትኖሩም ተብለዉ ከመኖርያ የተባረሩም አሉ። የምግብ የመኖርያ ገንዘብ ማጣታቸዉን ለትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ በሞስኮ ከተማ በሚገኘዉ ለኢትዮጵያ ኤንባሲ ማሳወቅ ከጀመሩ ወራቶች ተቆጥረዋል። ይሁንና በትግዕስት ጠብቁ ከመባል ወጭ ያገኙት መልስ እንደሌለ ተናግረዋል።
አብዛኞቹ ተማሪዎች የመጀመርያ ዲግሪያቸዉን ከትግራይ ዩንቨርስቲ ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በሚገኙ ዩንቨርስቲዎች የተቀበሉ ናቸዉ። በሩስያዋ ሳንትፒተርስቡርግ ከተማ ዉስጥ በሚገኝ ከፍተኛ ተቋም ዉስጥ እንደምትማረዉ ኢትዮጵያዊት ወጣት ሁሉ በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል ተመርጠዉ ከመጡት 50 ገደማ ተማሪዎች መካከል፤ በቶመስክ ከተማ በኒኩሊየር ኢንጂኔሪንግ ትምህርት ለዶክትሬት ማዕረግ ትምህርቱን በመከታተል ላይ የሚገኘዉ ሌላዉ ወጣት ኢትዮጵያዊ ትምህርት ሚኒስቴር ለምን የገባዉን ቃል አይፈፅምም ሲል ይጠይቃል። በቅርቡ ትምህርቱን የሚያጠናቅቀዉ እና ከኢትዮጵያ ከመጣ አራት ዓመት እንደሆነዉ የሚናገረዉ ኢትዮጵያዊ ወጣት ከሩስያ ሞስኮ መዲና ስምንት ሺህ ኪሎሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘዉ በሳይቤርያዋ ቶማስክ ከተማ በሚገኝ ዩንቨርስቲ ከተዛወረ አንድ ዓመት እንደሆነዉም ተናግሮአል።
በሩስያ ቭላዲቫስቶክ ዉስጥ በሚገኝ ዩንቨርስቲ ዉስጥ የኮምፒዉተር ሳይንስ ከፍተኛ ትምህርቱን በማጠናቀቅ ላይ የሚገኘዉ ወጣት ኢትዮጵያዊ መንግሥት አስቸኳይ ትኩረት እንዲያደርግ ጠይቋል። ።
ሳይቤሪያ ዉስጥ በርናዉ በሚባል ከተማዉስጥ በሚገኝ ዩንቨርስቲ የኒኩልየር የኃይል እና የታዳሽ ኃይል ምንጭ ትምህርትን ለዶክትሪት ማዕረግ በመከታተል ላይ ያለዉ የአራተኛ ዓመት ተማሪ፤ የመጀመርያ ዲግሪዉን የጨረሰዉ በአዳማ ዩንቨርሲቲ፤ የማስትሬት ዲግሪዉን ደግሞ ያገኘዉ በመቐለ ዩንቨርስቲ እንደሆን ተናግሮዋል።
ይህን ጉዳይ ይዘን በኢትዮጵያ ኤንባሲ ሞስኮ እንዲሁም በአዲስ አበባ ትምህርት ሚኒስቴር ምላሽ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥረት አድርገን ምላሽ አላገኘንም። ከተደጋጋሚ ሙከራ በኋላ በትምህርት ሚኒስቴር የዉጭ ግንኙነት እና የስኮላርሽፕ ዳይሬክተር አቶ ተረፈ በላይ ገንዘቡ በመዝግየቱ እና በጦርነቱ ምክንያት መላክያ መስመር ባለመገኘቱ ገንዘቡ መዘግየቱን ተናግረዋል። ይሁንና አሁንም የተማሪዎቹ የድጎማ ገንዘብ ወደ ቱርክ ኢትዮጵያ ኤንባሲ ተልኮ፤ በዚያ በኩል ወደ ሩስያ ይላካል መባሉን ተናግረዋል።
ሃገራቸዉ በከፈተችላቸዉ እድል በሩስያ ከፍተኛ ተቋማት ትምህርታቸዉን በመከታተል ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያዉያን ተማሪዎች በሰዉ ሃገር ለትምህርት ሄደዉ መኖርያ ኪራይና ለምግብ መግዣ እጅ አጥሮአቸዉ ማየቱ እጅግ አሳዛኝ ነዉ። በርግጥ የሚመለከተዉ አካል ሰምቶ ወደ 50 ለሚሆኑት ተማሪዎች አስቸኳይ ምላሽ እንደሚሰጥ እናምናለን።
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አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ