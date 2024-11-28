በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት አድርሷል

በረዶ ቀላቅሎ የጣለ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት አድርሷልሐሙስ፣ ኅዳር 19 2017
ሰሞኑን በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ አቅራቢያ የጣለው ከባድ ዝናብ በደረሰ ሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱን አርሶ አደሮችና የግብርና ባለሙያዎች ተናገሩ። በረዶ ቀላቅሎ በጣለው በዚሁ ከባድ ዝናብ ከ700 የሚጠጉ አርሶ አደሮች ሰብላቸው መውደሙን የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጽ/ቤት አስታውቋል።በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ አስተዳደርና አካባቢው ሰሞኑን የጣለው ከባድ ዝናብ በሰብላቸው ላይ ጉዳት ማድረሱን የአካባቢው አርሶአደሮች ተናግረዋል።
ዝናቡ በደረሱ የስንዴ፣ የቦቆሎ፣ የገብስና ሌሎች አዝርዕቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ብልዋል። ለእንሳቱ የሚሆን ቀለብ እንኳ በረዶ ቀላቅሎ በጣለው ከባድ ዝናብ በመውደሙ እንሳቱም ለርሀብ መጋለጣቸውን ነው አርሶ አደሮቹ ያስረዱት።
“በገብስ፣ ባቄላና ጤፍ ሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል” አረሶአደሮች
በዝናቡ ሰብላቸው ከተጎዳባቸው አርሶአደሮች መካከል አቶ ቢራራ ሁነኛው አንዱ ናቸው፣
“... የደረሰ ባቄላና ገብስ ነበረኝ፣ በጣም ጉዳተ ደርሶበታል፣ ምን ያልተጎዳ አለ፣ አገሩ በሙሉ ነው የተጎዳው” ብለዋል።
በጉዳቱ 10 ኩንታል ምርት የወደመባቸው ሌላው አርሶአደር ዝናቡ ባልተጠበቀ መንገድ ጉዳት አድርሷል ነው ያሉት፡፡
በ500 ሄክታር ማሳ ላይ የነበረ ሰብል ወድሟል፣ ክ600 በላይ አርሶአደሮች ጉዳቱ ደርሶባቸዋል
የደባርቅ ከተማአስተዳደር ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ በእውቀት አየነው፣ በከባድ ዝናቡ በ500 ሄክታር ማሳ ላይ የነበረ ሰብል ሙሉ በሙሉ የወደመ ሲሆን በአባወራ ደረጃ 678 አርሶአደሮች ሰብላቸው ተጎድቷል ብለዋል።
የሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሠላምይሁን ሙላት ዝናቡ በደባርቅ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች በ500 ሄክታር ማሳ ጉዳት ማድረሱን አረጋግጠዋል። ከ600 በላይ አባዎራዎች ለችግር መዳረጋቸውንም ገልጠዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ በእውቀት አጠቃላይ የደረሰውን ጉዳት ለማወቅ ባለሙያዎች መረጃዎችን እየስበሰቡ እንደሆን ተናግረዋል።
እየጣለ ያለው ዝናብ በስሜን ኢትዮጵያ ከህዳር 22/2017 ዓ ም በኋል ያቆማል ተብሏል
የምዕራብ አማራ አየር ትንበያ ማዕከል የትንበያ ባለሙያና ተመራማሪ አቶ መልካሙ በላይ አሁን በአማራ ክልል አልፎ አልፎ እየታየ ያለው ያልጠበቀ ዝናብ እስከ ህዳር 21/2024 ዓ ም እንደሚቀጥል ጠቁመው ከህዳር 22/2017 ዓም በኋል እንደሚያቆም ለዶይቼ ቬሌ አመልክተዋል።
በሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኙ በርከት ባሉ ወረዳዎች በ2015/16 ዓ ም የምርት ዘመን ከ450 ሺህ በላይ ዜጎች በድርቅ ጉዳት ደርሶባቸው ቆይቷል፣ በ2016 ዓ ም ክረምት ደግሞ 3ሺህ ያክል ወገኖች በመሬት መንሸራተት ጉዳትን አስተናግደዋል፣ በደባረቅ ከተማና አካባቢው ሰሞኑነ በጣለው ከባድ ዝናብ ደግሞ ከ600 በላይ አርሶአደሮች ከ2ሺህ ቤተሰቦቻቸው ጋር ለጉዳት ተዳርገዋል።
ዓለምነው መኮንን
ነጋሽ መሐመድ
ፀሐይ ጫኔ