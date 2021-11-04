 «በምግብ፣በመጠለያና በመድኃኒቶች እጥረት እየተሰቃየን ነው»የአማራ ክልል ተፈናቃዮች | ኢትዮጵያ | DW | 21.10.2021

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ኢትዮጵያ

«በምግብ፣በመጠለያና በመድኃኒቶች እጥረት እየተሰቃየን ነው»የአማራ ክልል ተፈናቃዮች

በደሴ ከተማ ያሉ ተፈናቃዮች የመኝታና የምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው ገልጠዋል።የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ የሚገኘው እርዳታ ከተፈናቃዩ ቁጥር ጋር ስለማይመጣጠን አንዳንዴ ይህ የቅሬታ ምንጭ የሚሆንበት ጊዜ እንዳለም ጠቁመዋል፡፡በአማራ ክልል በጦርነቱ የተፈናቀሉት ከ1 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ ናቸው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:35

«ከ1 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ ሰዎች በአማራ ክልል በጦርነቱ ተፈናቅለዋል።

ሰሞኑን በደቡብ ወሎ ዞን አንዳንድ ወረዳዎች እንደ አዲስ ባገረሸው ውጊያ ሰበብ እጅግ ቁጥሩ የበዛ ተፈናቃይ የደሴ ከተማን ማጨናነቁን የከተማ ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች ተናገሩ። አንዳንድ ተፈናቃዮች መጠለያና ምግብ አላገኘንም ሲሉ፣ የዞኑ አስተዳደር ደግሞ አስፈላጊው ነገር ሁሉ እየቀረበ ነው ብሏል።ህወሓት በአማራ ክልል የሚያደርገውን ወረራ በማስፋት በደቡብ ወሎ አንዳንድ ወረዳዎች ሰሞኑን በከፈተው ጥቃት ባለፈው ሳምንት ብቻ ከ250 ሺህ በላይ ወገኖች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ ቤት ሰሞኑን አስታውቋል፡፡ 

Internally displaced Persons in Dessie

ቀደም ሲል ከቆቦ ተፈናቅላ በደሴ አዲስ ፋና ትምህርት ቤት ተጠልላ የምትገኘው ሌላዋ ተፈናቃይ በትምህርት ቤቱ 700 ሆነው ይኖሩ እንደነበር አመልክታ ሰሞኑን በተፈጠረው ችግር 300 ተፈናቃዮች እንዲጨመሩ ሆኖ በተጨናነቀ ሁኔታ ላይ እንደሆኑ አስረድታለች።በአማራ ክልል የደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ በበኩላቸው አንዳንድ ረጂ ተቋማትና ግለሰቦች ከመስሪያ ቤታቸው እውቅና ውጪ በተናጠል እርዳታ ያደርጉ እንደነበርና ይህም የፍትሐዊነት ጥያቄ በማስነሳቱ ማነኛውም እርዳታ በተቋቋመው “Incident Command Post” በኩል እንዲያልፍ በመደረጉ ችግሩ እየተፈታ ነው ብለዋል፡፡
አንዳንዴ የሚገኘው እርዳታ ከተፈናቃዩ ቁጥር ጋር ስለማይመጣጠን በመስፈርት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ስለሚሰጥ አንዳንዴ ይህ የቅሬታ ምንጭ የሚሆንበት ጊዜ እንዳለም ጠቁመዋል፡፡
የመኖሪያና የእለት የምግብ እርዳታን በተመለከተ አሁን ሁሉም ተፈናቃዮች በተገኘው መጠለያ እንዲገቡ መደረጉን ጠቁመው ሆኖም አንዳንድ ሰዎች ድንኳን ውስጥ አንገባም ከሚሉት ውጪ ችግሩ እየተፈታ መሆኑንና የእለት እርዳታም በትራንስፖርት ችግር መዘግየት የነበረ ቢሆንም ከትናንት ጀምሮ እየቀረበ መሆኑን ነው ያመለከቱት፡፡
በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ብቻ ከ1 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ ወገኖች ተፈናቅለዋል፡፡
ዓለምነው መኮንን

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ

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«ከ1 ሚሊዮን 700 ሺህ በላይ ሰዎች በአማራ ክልል በጦርነቱ ተፈናቅለዋል።  

ተዛማጅ ዘገባዎች

30.8.2021, Adia Abeba, Addis Abeba-Stadt - Die Verwaltung gab verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen bekannt, mit denen die derzeitige Inflation eingedämmt werden soll. // The Addis Ababa city administration disclosed on saturday different economic measures believed to curb the current inflation . One of those measures is prohibiting those renting houses from raising rents for the upcoming 90 days (3 months

ስለጦርነቱ የኮምቦልቻ እና ደሴ ተፈናቃዮች አስተያየት 04.11.2021

ከደሴ እና ኮምቦልቻ ተፈናቅለው በአዲስ አበባ እና ደብረ ብርሃን የተጠለሉ ወገኖች ከተፈናቀሉባቸው  ከተሞች አሁን የመገናኛ ዘዴ ሙሉ በሙሉ በመቋረጡ ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት አለመቻላቸው ገለጹ።

Bild: Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Titel:- Internally displaced Persons (IDPs) in Dessie,Amhara Autour/Copyright:- Alemnew Mekonnen (DW correspondent in Bahirdar) 211021 Schlagworte: Äthiopien, Dessie, Amhara via M. Negash

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አማራ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ደሴ ከተማ የገቡ የአካባቢው ተፈናቃዮች ለርሀብና እርዛት ተዳርገናል አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቂ ባይሆንም ርዳታ እያገኙ እንደሆነ አመልክተዋል። በሰሜንና ደቡብ ወሎ አስተዳደሮች የተፈናቃዩ ቁጥር እጅግ እየጨመረ በመሆኑ ለማስተዳደር አስቸጋሪ መሆኑም ተገልጧል።

Secretary of State Antony Blinken speaks to the media ahead of a bilateral meeting with Dominican Republic's Foreign Minister Roberto Alvarez, not shown, Tuesday, Sept. 28, 2021, at the State Department in Washington. (Olivier Douliery/Pool via AP)

የጥቅምት 22 ቀን 2014 ዓ.ም የዓለም ዜና 01.11.2021