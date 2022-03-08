 በምዕራብ ኦሮሚያ ፈታኝ ሆኖ የቀጠለው የፀጥታ ችግር | ኢትዮጵያ | DW | 08.03.2022

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ኢትዮጵያ

በምዕራብ ኦሮሚያ ፈታኝ ሆኖ የቀጠለው የፀጥታ ችግር

በኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በሰው ቤት እና በመጠለያዎች የሚገኙ ዜጎች አስቸጋሪ ያሉት የደህንነትና የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን አመለከቱ፡፡ በክልሉ የጸጥታ ችግር ባጋጠመባቸው አከባቢዎች የትራንስፖርት እና የመሰረታዊ አገልግሎቶች ፈተና ውስጥ በመሆናቸው አስከፊ ያሉት ሁኔ ውስጥ እያሳለፉ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡

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ህብረተሰቡ በፀጥታ ስጋት ውስጥ ነዉ እየኖረ የሚገኘዉ

በኦሮሚያ ክልል ከተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በሰው ቤት እና በመጠለያዎች የሚገኙ ዜጎች አስቸጋሪ ያሉት የደህንነትና የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን አመለከቱ፡፡
በክልሉ የጸጥታ ችግር ባጋጠመባቸው አከባቢዎች የትራንስፖርት እና የመሰረታዊ አገልግሎቶች ፈተና ውስጥ በመሆናቸው አስከፊ ያሉት ሁኔ ውስጥ እያሳለፉ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡ መንግስት በበኩሉ የክልሉ ሰላም ያደፈርሳሉ ባላቸው የታጣቂ ኃይላት ላይ የሚወስደውን ርምጃ ማጠናከሩን ነው የሚገልጸው፡፡
አንድ ከምስራቅ ወለጋ ዞን ሲቡ ስሬ ወረዳ በታጣቂዎች ይደርስብናል ያሉትን ጥቃት ሸሽተው በምዕራብ ሸዋ ዞን ባኮ ከተማ ከዘመድ ቤት ተጠልለው እንደሚገኙ የሚገልጹት ተፈናቃይ ማኅበረሰቡ ለተለያዩ ችግሮች እንደሚዳረግ ነው የሚገልጹት፡፡ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን እኚህ ተፈናቃይ፤ በብዛት ብሔር ላይ አነጣጥሮ ይፈጸማል ባሉት የታጣቂዎች ጥቃት በየወረዳው ከተሞች የተፈናቃዮች ካምፕ ቢዘጋጅም ኅብረተሰቡ ሁሌም በፀጥታ ስጋት ውስጥ እንደሚኖሩ አብራርተዋልም፡፡  
በምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት ሌላው ሰው በሰጡን አስተያየት እንዳመለከቱት፤ ያለ ብሔር ገድብ በመላው ማኅበረሰብ ላይ ደርሷል ባሉት የፀጥታ ችግር ወደ አቅራቢያ ከተሞች እና መዲናዋ አዲስ አበባ የሚወስዱ መንገዶች በመዘጋታቸው ተሽከርካሪዎች አይንቀሳቀሱም፡፡ ይህ ደግሞ እንዳማራጭ ሌላ እጥፍ ርቀት የሚወስደውን መንገድ ለመጠቀም ከማስገደዱም  ባለፈ በመሰረታዊ ፍጆታ እቃ እጥረት ለኑሮ ውድነትና ለህይትም ፈታኝ ሁኔታ መዳረጋቸውን ነው የሚገልጹት፡፡  
ከሆሮ ጉዱሩ ዞን ጃርደጋ ጃርቴ ተፈናቅለው አሁን ላይ በደቡብ ወሎ በተፈናቃዮች መጠለያ መሆናቸው የሚገልጹት ሌላው ተፈናቃይም በአከባቢው ካለው የፀጥታ ሁኔታ ማምለጥ ያልቻሉት እየተጋፈጡት ነው ያሉትን የህይወት ብርቱ ፈተና እንዲህ አጋርተውናል፡፡ አፕ….
ስለ ክልሉ አሁናዊ የፀጥታ ተግዳሮቶች እና እየተወሰደ ሲለሚገኘው የመፍትሄ ርምጃ ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እና ከኦሮሚያ ኮሚዩኒኬሽን ቢሮ ለመጠየቅ ያደረግነው ሙከሪያ ለጊዜው አልተሳካም፡፡ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት በይፋዊ የማኅበራዊ ገጹ ላይ በሰጠው መረጃ እንዳመለከተው ግን የፀጥታ ኃይሎቹ ከፌዴራል ፖሊስ እና የመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ጠላት ያለው ታጣቂ ቡድን ላይ የኃይል እየወሰደ መሆኑን አመልክቷል፡፡ 
መንግስት ለኅብረተሰቡ እሮሮ ስላስቀመጠው ምላሽ እና የመፍትሄ አቅጣጫ የተጠየቁት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ እንደመለሱትም፤ በክልሉ በዋናነት ለሚደፈርሰው ሰላም ሸኔ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ተጠያቂ አድርገዋል፡፡ 


ሥዩም ጌቱ 


አዜብ ታደሰ 
ማንተጋፍቶት ስለሺ 
 

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ህብረተሰቡ በፀጥታ ስጋት ውስጥ ነዉ እየኖረ የሚገኘዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A Tigrayan refugee rape victim who fled the conflict in Ethiopia's Tigray sits for a portrait in eastern Sudan near the Sudan-Ethiopia border, on March 20, 2021. Several refugees from different Tigray communities told the AP they watched or listened helplessly as women were taken away by Amhara or Eritrean fighters and raped. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

ዜና መጽሔት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ የካቲት 29 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 08.03.2022

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ

ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች ችግር በትግራይ 08.03.2022

በትግራይ ፆታዊ ጥቃት የተፈፀመባቸው ሴቶች አሁን ላይ ለከፋ የጤና፣ ማሕበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግር እየተጋለጡ መሆኑ ተገለፀ። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ተፈፀሙ ተብለዉ ከሚገለፁ ወንጀሎች መካከል አንዱ ፆታን መሰረት ያደረጉ ሴቶች ላይ የደረሱ በደሎ ናቸው።