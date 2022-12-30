በምዕራብ ኦሮሚያ የመሰረታዊ አገልግሎቶች ፈተና

በፀጥታ ችግር ውስጥ በሚገኘው የምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ውስጥ በግብርናና በንግድ ተሰማርተው የሚገኙት ነዋሪ፤ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዳይገለጽ ጠይቀውን በሰጡን አስተያየት እንዳመለከቱት፤ በግብርናውም በንግዱም አትርፈው ይተዳደሩ ከነበረበት ከከዚህ ቀደሙ የሞቀ ኑሮያቸው ተፈናቅለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መንገድ ላይ መውደቃቸውን ያነሳሉ፡፡
በምዕራብ ኦሮሚያ በተለያዩ አከባቢዎች በጸጥታ ችግር የተፈናቀሉ እና በፀጥታ ችግሩ ውስጥ የሚገኘው ማህበረሰብ በገበያ እና ትራንስፖርት እጦት ክፉኛ እየተፈተኑ መሆኑን ገለጸ፡፡እርዳታ እንኳ ጨርሶ እንደማይደርሳቸው የሚገልጹት ነዋሪዎቹ የግድ ለሆኑ ገቢያዎች እንኳ ከ100 ኪ.ሜ. በላይ በእግር ለመጓዝ እንደሚገደዱ ተናግረዋል፡፡በነዚህ አከባቢዎች የቀጠለው የኤሌክትሪክ እና የትራንስፖርት ችግርም ኑሮን እንዳከበደባቸው ነው የገለጹት።መምህር ቢቂላ ዓለሙ ከተሰማሩበት የመምህርነት ሙያ ከሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን አሙሩ ወረዳ ተፈናቅለው ወደ ዞኑ ከተማ ሻምቡ ተሸሽገው በተፈናቃይነት ኑሮያቸውን መምራት ከጀመሩ ወራት በወራት እየተተኩ አራተኛ ወራቸውን ደፍነዋል፡፡ በአሙሩ ወረዳ አገምሳ ከተማ አሁን የትምህርት ስራ በመቋረጡ ስራ ፈተው የሚገኙት መምህሩ በዚያች ከተማ ምንም ማህበራዊ አገልግሎት አለመኖሩ መኖሪያ ከተማቸውን ለቀው 98 ኪ.ሜ. በእግራቸው በመሰደድ ለመውጣት እንዳስገደዳቸውም ያወሳሉ፡
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“የፀጥታ ችግሩ አሁንም እንዳለ ነው፡፡ የተረጋጋ ነገር የለም፡፡ ሰው በብዛት ወደ ዞን ከተማ ሻምቡ ተፈናቅለዋል፡፡ እኔ ቁጥሩንባላውቅም በሻምቡ ተፈናቅለው የሚገኙት ብዙ ናቸው፡፡ ትንሽ አቅም ያላቸው ደግሞ ወደ አዲስ አበባና ወደ ነቀምቴም የተሸሸጉ አሉ፡፡ መንግስት ስንጠይቅ እናስተካክላለን የፀጥታውን ሁኔታ ይለናል ግን አሁንም የተመለሰ ሰላም የለም፡፡ በርግጥ አሁን በአገምሳ እና በጃርደጋ ጃርቴ ከተሞች ላይ ሰሞኑን የሰፈረው የመንግስት የፀጥታ አካል በከተሞች መረጋጋትን ቢያሰፍንም ሰው እንዳለ ከገጠር ወደ ከተማ በመሰደዱ ወጥቶ ምርት ማምረት እና መሰብሰብ አዳጋች ነው፡፡ አሁን እኛንም ለስደት ያበቃን በነዚያ አከባቢዎች ንግድ እና ትራንስፖርት ፈጽሞ የሌለና የማይታሰብ መሆኑ ነው፡፡ ሰው ከዚያ 98 ኪ.ሜ እየተጓዘ ነው ሻምቡ መጥተው ብር እንኳን አውጥተው ጨው እንኳን ገዝተው የሚመለሱት” ሲሉም የችግሩን መጠን አብራርተዋል፡፡
ተፈናቃዩ እንደሚሉት በዚሁ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ከአሙሩ በተጨማሪ በጃርደጋ ጃርቴ እና አቤዶንጎሮ ችግሩ በተመሳሳይነት ይከፋል፡፡ በጉዱሩ እና ፊንጫዓ ወረዳዎችም አልፎ አልፎም ቢሆን ሰላም በመሃል ቢሰፍንም ማህበረሰቡ የፀጥታ ችግሩ ገፈት ቀማሾች መሆኑን ያስረዳሉ፡፡
ላለፉት ሁለት ዓመታት የፀጥታ ችግሩ በጎበኛቸው የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን የአማራ ክልል አጎራባች ወረዳዎች ወጥተው እንኳ እርሻ ማረስ አዳጋች እንደሆነ የሚገልጹት ሌላው የአሙሩ ወረዳ ተፈናቃይ፤ በተለይም ከነሃሴ 23ቱ የአገምሳ ከተማ ጥቃት ወዲህ በአከባቢው ለአይን እንኳ የሚታይ የትራንስፖርትም ሆነ የመገበያያ እድል አለመኖሩን ያስረዳሉ፡፡ ዘይት እና ጨው ማግኘት አሁን አሁን እንደ ቅንጦትም መታሰብ ተጀምሯል ያሉን እኚህ የአገምሳ ከተማ ነዋሪ፤ በውሃ እና ኤሌክትሪክ እጦት የተቸገረው ማህበረሰብ ከማይደርሰው እርዳታ በተጨማሪ ያለችውን እንኳ በድንጋይ እየፈጨ አሊያም ጥሬውን በእሳት እየቆላ ብቻ ህይወቱን ለማቆየት ቀኑን እየገፋ ነው ይላሉ፡፡
ተፈናቃዩ እንደሚሉት በዚህ ወረዳ የትራንስፖርት አገልግሎት አለመኖር እናቶች እንኳ ለወሊድ ወደ ሻምቡ እንዳይወሰዱ ማድረጉ የብዙዎችን ህይወት ቀምቷል፡፡ በዚህች አገምሳ በተባለች አነስተኛ ከተማ እንኳ ከ50-60 ሺህ ሰዎች ተፈናቅለው ይገኛሉ ያሉን ነዋሪው፤ ከነቀምት እና ሻምቡ ወዲያ ምንም አይነት ገቢያ እንደሌለ በማስረዳት፤ ህብረተሰቡ የችግር ጣሪያ ላይ ደርሶ የሚሆነውን እየተጠባበቁት ነው ብለዋልም፡፡
ከመዲናዋ አዲስ አበባ በስተሰሜን ምዕራብ 334 ኪ.ሜ ከምትገኘዋ የሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ከተማ ከሻምቦ እንደገና 98 ኪ.ሜ እንዲሁም ከነቀምት 180 ኪ.ሜ. ገደማ ርቃ የምትገኘው የአሙሩ ወረዳዋ አገምሳ ከተማ በግጭት የተናጡቱ የኪረሙ እና ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳዎች በቅርበት ያዋስኑአታል፡፡
ሌላው በፀጥታ ችግር ውስጥ በሚገኘው የምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ውስጥ በግብርና እና በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት ነዋሪ፤ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዳይገለጽ ጠይቀውን በሰጡን አስተያየት እንዳመለከቱት፤ በግብርናውም በንግዱም አትርፈው ይተዳደሩ ከነበረበት ከከዚህ ቀደሙ የሞቀ ኑሮያቸው ተፈናቅለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መንገድ ላይ መውደቃቸውን ያነሳሉ፡፡ እሳቸው በተፈናቀሉበት የዳኖወረዳ ኢፈቦሩ አነስተኛ ከተማ ምንም መገበያያ እና ትራንስፖርት የሌለ መሆኑንም በማስረዳት ህብረተሰቡ ጨው እንኳ ለመግዛት ወደ ወረዳው ዋና ከተማ ሰዮ ግማሽ ቀንና ከዚያ በላይ በእግራቸው ለመሄድ ይገደዳሉ ብለዋል፡፡ እሳቸውም አርሰው በዓመት የሚያፍሱት 50 ኩንታል እህል እና በንግድ በየወሩ የሚያገኙት 10 ሺህ ብሮች አሁን እንደማይታሰብ ያስረዳሉ፡፡
የተለያዩ ስያሜ ባላቸው ታጣቂዎች ከብቶቻው እንደተዘረፈና ቤታቸውም መቃጠሉን የሚያነሱት ተፈናቃዩ፤ “ምንም እጄ ላይ የቀረኝ የለም፡፡ ከእርሻ ጎን ለጎን ከተሰማራሁበት የእህል ንግድም በቂ ቤተሰቤን የማስተዳድርበት ገቢ አገኝ ነበር” ብለዋል፡፡
በቅርቡ ሰላም ከደፈረሰባቸው አከባቢዎች ከምትጠቀሰው የምስራቅ ወለጋ ዞን ጉቲን ከተማ የተፈናቀሉት ሌላው በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የቆዩት ነዋሪም፤ ነግዶ ማትረፍ እና ትራንስፖርት አሁን በአከባቢው የማይታሰብና ሰው ሃሳቡ በሙሉ እንዴት ህይወቴን ላቆይ የሚል ስጋት ውስጥ ነው ብለዋል፡፡
“በጉቲን ከሳምንታት በፊት ከነበረው አሁን የተሻለ መረጋጋት ይስተዋላል፡፡ ቢያንስ ተኩስም ቆሞ የፀጥታ አካላት ለማህበረሰቡ አብረን ወጥተን ምርት እንሰበስባለን እያሏቸው ነው፡፡ ንግድ እና ትራንስፖርት ግን አሁንም አይታሰብም፡፡ አልፎ አልፎ በፀጥታ ሃይሎች የሚታጀብ የህዝብ መጓጓዝ ቢኖርም፤ በተለይም ሸቀጥ የጫኑ ተሽከርካሪዎች እስካሁን ዝር አይሉም፡፡ ከህብረተሰቡ ጋር መንግስት ውይይት አድርጎም ሰላም እንፈልጋለን ያሉ እንዳሉ የአስተዳደራዊ ጥያቄም ያነሱ ነበሩ” ብለዋል፡፡
ዶይቼ ቬለ ስለእነዚህ አከባቢዎች የሰላም ሁኔታ እና ስለደፈረሰው ፀጥታ እንዲሁም ስለ ችግሮቹ መጠን ከየአከባቢው ባለስልጣናት ለማጣራት ጥረት ቢያደርግም አልሰመረም፡፡
በኦሮሚያ በተለይም በምዕራቡ የክልሉ አከባቢዎች ለተንሰራፋው የሰላም እጦት የተለያዩ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ማህበራት የሰላም ጥሪ እያቀረቡ ነው፡፡ በኦሮሚያ መንግስትን የሚፋለመው መንግስት ሸኔ ያለውና እራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ለመንግስት ያቀረበው የድርድር ጥሪም ቢያንስ እስካሁን አዎንታዊ ምላሽ ያገኘ አይመስልም፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ