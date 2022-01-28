 በምዕራብ ኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ በእርዳታ አቅርቦት ላይ  | ዓለም | DW | 03.02.2022

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ዓለም

በምዕራብ ኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ተጽእኖ በእርዳታ አቅርቦት ላይ 

ቢሮው ባለፈው ሳምንት  ባወጣው ሪፖርት ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ገልጿል። በምስራቅ፣ምዕራብ እና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች ባለው የፀጥታ ችግር ምክንያት ዜጎች እየተፈናቀሉ መሆኑን የጠቀሰው ቢሮው፣ በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ከ250,000 በላይ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያሻቸው በሪፖርቱ ጠቁሟል

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የምዕራብ ኢትዮጵያ ፀጥታና የኦቻ ሥጋት

 

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታዎች ማስተባበሪያ ቢሮ በእንግሊዘኛ ምህጻሩ (ኦቻ)  የምዕራብ ኢትዮጵያ የፀጥታ ችግር ሰብአዊ እርዳታ ለማቀበል እንቅፋት እንደሆነበት አስታወቀ፡፡ ቢሮው ባለፈው ሳምንት  ባወጣው ሪፖርት ድጋፍ የሚሹ ዜጎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ገልጿል። በምስራቅ፣ምዕራብ እና ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች ባለው የፀጥታ ችግር ምክንያት ዜጎች እየተፈናቀሉ መሆኑን የጠቀሰው ቢሮው፣ በምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ከ250,000 በላይ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያሻቸው በሪፖርቱ ጠቁሟል፡፡ በቤኒሻንጉል መተከል የነበረው አለመረጋጋት ወደ ካማሺና አሶሳ ዞን መዛመቱንና በቅርብ ደግሞ በማኦ-ኮሞ ልዩ ወረዳ የስደተኛ መጠለያ ሰፈር በታጠቁ ኃይሎች መዘረፉንም ገልጸዋል።

ነጋሳ ደሳለኝ 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ
 

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የምዕራብ ኢትዮጵያ ፀጥታና የኦቻ ሥጋት  