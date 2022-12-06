በምዕራብ አርሲ ዞን የነሰቦ ወረዳ ተፈናቃዮች አቤቱታ

«እስከአሁን ከኢትዮጵ ቀይ መስቀል ማህበር ከቀረበልን ውስን የዕለት ድጋፍ በስተቀር የደገፈን አካል የለም ፡፡ የሚመለከተው የመንግሥት አካል የምግብ ድጋፍ እንዲያደርግልንና ወደ መንደራችን የምንመለስበትን ሁኔታ እንዲያመቻችልን እንጠይቃልን።»“
በኦሮሚያ ክልል ከምዕራብ አርሲ ዞን ነሰቦ ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎች የሚመለከተው የመንግሥት አካል ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ ፡፡
በሺዎች የሚቆጠሩት እነኝሁ ነዋሪዎች ይኖሩበት በነበረው የምዕራብ አርሲ ዞን ነሰቦ ወረዳ ባለፈው ዓርብ መሣሪያ የታጠቁ ሰዎች ግድያ መፈጸማቸውን ተከትሎ ነበር ወደ ሲዳማ ክልል ጭሪ ወረዳ በመሸሽ የተጠለሉት ፡፡ የወረዳዎች መስተዳድር ባለሥልጣናት በበኩላቸው ነዋሪዎቹን በአጭር ጊዜ ወደ ቦታቸው ለመመለስ በቅንጅት እየሠራን እንገኛለን ብለዋል ፡፡
በኦሮሚያ ክልል ከምዕራብ አርሲ ዞን ነሰቦ ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎች የሚመለከተው የመንግሥት አካል ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ ፡፡በሺህዎች የሚቆጠሩት እነኝሁ ነዋሪዎች ይኖሩበት በነበረው የምዕራብ አርሲ ዞን ነሰቦ ወረዳ ባለፈው ዓርብ መሣሪያ የታጠቁ ሰዎች ግድያ መፈጸማቸውን ተከትሎ ነበር ወደ ሲዳማ ክልል ጭሪ ወረዳ በመሸሽ የተጠለሉት ፡፡የየወረዳዎች መስተዳድር ባለሥልጣናት በበኩላቸው ነዋሪዎቹን በአጭር ጊዜ ወደ ቦታቸው ለመመለስ በቅንጅት እየሠራን እንገኛለን ብለዋል ፡፡
ተፈናቃዮቹ እንዳሉት ሲኖሩበት ከነበረው የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ነሰቦ ወረዳ የተፈናቀሉት ከባለፈው ዓርብ ጀምሮ ነው ፡፡ የመፈናቀላቸው ምክንያት ደግሞ በወረዳው ይኖሩበት በነበረው የቦጬሳ ቀበሌ የፀጥታ ሥጋት በማጋጠሙ ነው ብለዋል ፡፡ በተለይም ባለፈው ዓርብ መሣሪያ የታጠቁ ሰዎች ለስብሰባ በተጠራው ነዋሪ ላይ ተኩሰው 12 ከገደሉና ሌሎች 38 ሰዎችን ካቆሰሉ በኋላ አብዛኛው የቀበሌ ነዋሪ በፍርሃት አካባቢውን ለቆ መውጣቱን ነው ተፈናቃዮቹ የገለጹት ፡፡
የዓርቡን ጥቃት ተከትሎ በቀበሌው የመኖሪያ ቤቶች መቃጠል ሲጀምሩ መንደራቸውን ትተው መሸሻቸውን ለዶቼ ቬለ DW የተናገሩት ሁለት የቦጬሳ ቀበሌ ተፈናቃዮች “ አሁን ላይ በአጎራባች የሲዳማ ክልል ጭሪ ወረዳ አንዳንዶቻችን በትምህርት ቤቶችና በቀበሌ ጽህፈት ቤቶች ቅጥር ግቢ የተቀረነው ደግሞ በየዘመዶቻችን ቤት ተጠግተን እንገኛለን ፡፡ እስከአሁን ከኢትዮጵ ቀይ መስቀል ማህበር ከቀረበልን ውስን የዕለት ድጋፍ በስተቀር የደገፈን አካል የለም ፡፡ የሚመለከተው የመንግስት አካል የምግብ ድጋፍ እንዲያደርግልንና ወደ መንደራችን የምንመለስበትን ሁኔታ እንዲያመቻችልን እንጠይቃልን “ ብለዋል
ዶቼ ቬለ DW በጉዳዩ ላይ ነዋሪዎቹ ተፈናቅለውበታል የተባለውን በምዕራብ አርሲ ዞን የነሰቦ ወረዳንና በሲዳማ ክልል የጭሪ ወረዳ አመራሮቹን ለመጠየቅ ጥረት አድረጓዋል፡፡ይሁንአንጂ የሁለቱም ወረዳ መስተዳድሮች የጋራ ምክክር ተደርጎ መግባባት ላይ እስኪደረስ የተናጠል መግለጫ እንዳይሰጥ ስምምነት በመኖሩ ዝርዝር ማብራሪያ ለመስጠት እንደሚቸገሩ ያለ መቅረጸ ድምፅ ገልጸዋል፡፡ አሁን ላይ አመራሮቹ ከመንደራቸው ለቀው የወጡ ነዋሪዎችን በአጭር ጊዜ ወደቦታቸው ለመመለስ ከመግባባት ላይ መድረሳቸውንና ሂደቱ እንደተጠቃለለ የጋራ መግለጫ እንደሚሰጥም አስረድተዋል ፡፡
ረጅም የአስተዳደር ወሰኖችን የሚጋሩት የሲዳማ እና የኦሮሞ ብሄር አባላት በርካታ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ መስተጋብር ያላቸው ፤ በጋብቻ የተሳሰሩና ለረጅም ዘመን አብረው የኖሩ ህዝቦች መሆናቸው ይታወቃል ፡፡ አካባቢውን የሚያውቁ እንደሚናገሩት በሁለት ህዝቦች መካከል አልፎ አልፎ መለስተኛ አለመግባባቶች ቢኖሩም ይህን መሰሉ ጥቃት ሲፈጸም ግን የአሁኑ መጀመሪያው ነው ፡፡ ብዙዎች ዘግናኝ ላሉት በባለፈው ዓርብ ጥቃት ለጠፋው የሰው ሕይወት እስከአሁን ሃላፊነቱን የወሰደ አካል የለም ፡፡ የኦሮሚያም ሆነ የሲዳማ ክልላዊ መንግሥታትም ለድርጊቱ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል ያሉትን አካል አልጠቀሱም፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ሽዋዬ ለገሠ