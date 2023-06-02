«በምዕራብ ትግራይ ዞን፤ የትግራይ ተወላጆች በግዳጅ እየተፈናቀሉ ፤የዘር ማጽዳት ዘመቻም እየተካሄደባቸው ነው» ህዩመን ራይትስ ዋች

«የመንግስታቱ ድርጅትና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽኖች የጋራ ሪፖርት ችግሮች የነበሩበት መሆኑን በዘገባቸው ገልጸዋል። ተፈናቃዮች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች በሙሉመድረስ አልቻሉም።ምን እንደተደረገና ማንንም ማናገር እንዳለባቸው በመለየት በኩል ችግር ነበረባቸው።ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ትግራዋያን ወደሚገኙበት ሱዳንም አልተጓዙም”ላቲስያ ባደር
አለም ዓቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ህዩማን ራይትስ ዋች፤ በስሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት የቋጨው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ፤ በተለይ በምዕራብ ትግራይ ዞን፤ የትግራይ ተወላጆች በግዳጅ እየተፈናቀሉ ነው ሲል ትናንት ባወጣው አስቸኳይ መግለጫ አስታውቋል። በአካባቢውም የትግራይ ተወላጆች ሲልም ድርጊቱን አውግዞ እንዲቆምም ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵይ መንግስት በምዕራብ ትግራይ በሰብዓዊ መብት ጥሰት በተሳተፉ የአካባቢው ባለስልጣናትና የጦር አዛዦች ላይም አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድም ጠይቋል። ገበያው ንጉሴ ከብራሰልስ ዝርዝሩን ያቀርብልናል ።
ድርጅቱ በመግለጫው የጠቀሳቸው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና በላይ አያሌው የተባሉ ሁለት የአካባቢው ባለስልጣናት በትግራይ ተወላጆች ላይ በሚፈጸሙ ባለው «የዘፈቀደ እስርና ማፈናቀል ወንጀሎች» መሳተፋቸውን በምርመራው ያረጋገጠ መሆኑንም አስታውቋል።
ዲደብሊው የድርጅቱን የአፍሪቃ ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሪት ላትሲያ ባደርን በመግለጫው ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡት በስልክ በባነጋገረበት ወቅት፤ በመጀመሪያ ዘገቦቻቸውን የሚያሰናዱበትን ዘዴና አሁን ባወጡት መግለጫ ላይ መረጃዎችን እንዴትና ከየት እንዳሰባሰቡ እንዲገልጹለት ነበር የጠየቀው። “ ከ35 በላይ ሰዎችን ቃለ መጠይቅ አድረገናል። ከነዚህ ውስጥ 30ዎቹ ማንነታቸው ትግራዋይ በመሆኑ ብቻ ታስረው የነበሩና በግዳጅ ወደሌላው የትግራይ ክፍል እንዲፈናቀሉ የተደረጉ ናቸው” በማለት የመረጃ ምንጮቻቸው እነሱ መሆናቸውን ገልጸዋል
ድርጅቱ በምዕራብ ትግራይ የተፈጸመው በዋናነት የዘር ማጽዳት ያለው ዘመቻ መሆኑን ገልጿል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሺንና የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብት ኮሚሺን ባክሄዱት የጋራ ምርመራ፤ በአካባቢው በትግራይ ትወልጆች ላይ የዘር ማጽዳት ዘመቻ መካሄዱን አለማንሳቱን በመጥቀስ፤ ድርጅታቸው ወንጀሉ በትክክል የዘር ማጽዳት ወንጀል መሆኑን ያረጋገጠበትንም እንዲያብራሩ ተጠይቀው ነበር ነበር፤ “ የመንግስታቱ ድርጅትና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽኖች የጋራ ሪፖርት ችግሮች የነበሩበት መሆኑን እራሳቸው በዘገባቸው ገልጸዋል። እንደምታስታውሰው በሁሉም ተፈናቃዮች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች መድረስ አልቻሉም።በአጠቃላይም ምን እየተደረገ እንደነበርና ማንንም ማናገር እንዳለባቸው በመለየት በኩል ችግር ነበረባቸው። ከምዕራብ ትግራይ የተፈናቀሉ ትግራዋያን ወደሚገኙበት ሱዳንም አልተጓዙም” በማለት የመንግስታቱ ድርጅትንና የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽኖች የጋራ ሪፖርትን ውስንነቶች አንስተዋል።
ወይዘሪት ሊቲሲያ በዘገባው ላይ እሳቸው እራስቸው “ የሰላም ስምምነቱ በምዕራብ ትግራይ፤ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመውን የዘር ማጽዳት ዘመቻ ሊያስቆም አልቻለም” ማለታቸውን፤ በቅርቡ የትግራይ ግዜያዊ አስተዳደር ሀላፊዎችና የአፍሪቃ ኅብረት ተቆጣጣሪ ቡድን ስምምነቱ በጥሩ ሁኔታ እየተካሂደ መሆኑን ከገለጹበት ሁኔታ አንጻር አስተያየት ተጠይቀው ሲመልሱ፤ የህብረቱ አጣሪ ኮሚሽን ወደ ምዕራብ ትግራይ እንዳልሄደና የሰጡት መግለጫም ያን አክባቢ እንደማያካትት ገልጸው፤ የነሱ ያሁኑ መግለጫ የግዜያዊ አስተዳደሩ ምንም ቁጥጥር በሌለው የምዕራብ ትግራይ ላይ ያተኮረ መሆኑን ገልጸዋል።
ድርጅቱ በተጨማሪም ዓለማእቀፍ ህግ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎች በክብር እንዲመለሱ የሚጠይቅ
ቢሆንም፤ ይህ ግን በምዕራብ ትግራይ እየሆነ አለመሆኑን በመግለጽ ለኢትዮጵያ መንግስትና ላለማቀፉ ህብረተሰብ ጥሪ አቅርቧል ።
ወይዘሪት ሊቲያም ለጣቢያችን በሰጡት የማጠቃለያ አስተያየት፤ “ በአጠቃልይ ፌዴራል መንግስቱና አለማቀፉ ህብረተሰብ፤ የመንግስታቱ ድርጅት የሰባዊ መብት ካውንስል የባለሙያዎች ቡድን በኢትዮጵያ ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ እንዲያደርጉና እንዲያግዙ ጥሪ እናቀርባለን” ብለዋል።
ገበያው ንጉሴ
ኂሩት መለሰ
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