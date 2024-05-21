በማጎ ብሄራዊ ፓርክ የስጳኝ ዜጋን ጨምሮ 4 ሰዎች ተገደሉ

በማጎ ብሄራዊ ፓርክ የስጳኝ ዜጋን ጨምሮ 4 ሰዎች ተገደሉማክሰኞ፣ ግንቦት 13 2016
በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አንድ ስፔናዊን ጨምሮ አራት ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ ፡፡ ሰዎቹ ትናንት የተገደሉት በክልሉ በሚገኘው የማጎ ብሄራዊ መካነ አራዊት ውስጥ የፎቶ ቀረጻ እያከናወኑ ባለቡት ወቅት ነው ተብሏል ፡፡ የማጎ ብሄራዊ ፓርክ የሥራ ሃላፊዎች እንዳሉት የታጠቁ ሰዎች ግድያውን አደረሱ የተባለው በፓርኩ ሰሜናዊ አቅጣጫ በሚገኝ ደን ውስጥ ነው ፡፡
የግድያው አጋጣሚ
የሰዎቹ ግድያ ሊከሰት የቻለው አንድ የፓርኩ ተቀጣሪ የሆነ አሽከርካሪበጥይት መገደሉን ተከትሎ መሆኑን የፓርኩ ሃላፊ አቶ አዴቦ መለሰ ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል ፡፡ በታጣቂዎቹ ተገደለ የተባለው አሽከርካሪ የአሪ ጎሳ አባል መሆኑንና የጠቀሱት አቶ አዴቦ “ ጥቃት አድራሾቹ ወዲያውኑ ወደ ሙርሲ መንደር ገብተዋል መባሉን ተከትሎ በሁለቱ ጎሳ አባላት መካከል የተኩስ ልውውጥ ተደርጓል ፡፡ ይህም ለሟቾቹ ህይወት መጥፋት ምክንያት ሊሆን ችሏል “ ብለዋል ፡፡
ስፔናዊው ፎቶ አንሺ
በተኩስ ልውውጡ ከአሽከርካሪውና ከሁለት የአካባቢው ሰዎች በተጨማሪ አንድ የስፔን ዜግነት ያለው ፎቶ አንሺ በጥይት መገደሉን የአሪ ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ሃላፊ አቶ ማታዶ በርቢ ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል ፡፡ በአጠቃላይ አሥራ አንድ የውጭ አገር ጉብኚዎች በፓርኩ ውስጥ እንደነበሩ የጠቀሱት አቶ ማታዶ “ ሰፔናዊው ፎቶ አንሺ በተኩስ ልውውጡ ሲገደል የተቀሩት አሥሩ ጉዳት ሳይደርስባቸው ወደ ጂንካ ከተማ ለመውሰድ ተችሏል፡፡ ዛሬ የሦስቱ ኢትዮጲያዊያን ቀብር የተፈጸመ ሲሆን የስፔናዊው አስክሬን ደግሞ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ተልኳል “ ብለዋል፡፡
ዶቼ ቬለበግድያ ህይወቱን አጥቷል በተባለው ስፔናዊጉዳይ ላይ ማረጋገጫ ለማግኘት አዲስ አበባ የሚገኘውን የስፔን ኢምባሲ በኢሜል ጠይቋል ፡፡ ኢምባሲውም “ እንዲህ አይነት ማረጋገጫዎች የሚሰጡት በአገሪቱ የውጭ ጉዳይ መሥሪያቤት በመሆኑ ጥያቄያችሁን ለሚንስቴሩ አቅርቡ “ በማለት ምላሽ ሰጥቷል ፡፡ ዶቼ ቬለ አሁንም ለስፔን የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መሥሪያቤት ተመሳሳይ የማረጋገጫ ጥያቄ ቢያቀርብም መስሪያ ቤቱ ግን ምላሽ ሳይሰጥ ቀርቷል ፡፡ ያም ሆኖ ዛሬ የወጡ የስፔን መገናኛ ብዙሃን ግን ቶኒ ኢስፓዳስ የተባለ የካታሎን የቱሪዝም ድርጅት ፎቶ አንሺ ደቡብ ኢትዮጲያ ውስጥ በታጣቂዎች መገደሉን ሲዘግቡ ውለዋል ፡፡
ተጨማሪ ሥጋት
አሁን ላይ የሰዎቹን ጥቃት ተከትሎ በማጎ ፓርክ ውስጥ ሥጋት እንደሚስተዋል የጠቀሱት የማጎ ብሄራዊ ፓርክ ሃላፊ አቶ አዴቦ መለሰ በፓርኩ ይዞታ ውስጥ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ተናግረዋል ፡፡ በፓርኩ የቅርብ አገናኝ ቀበሌያት ላይ የሚሠሩ ሠራተኞች ወደ ፓርኩ ዋና ማዕከል እንዲሰባሰቡ መደረጉን የጠቀሱን አቶ አዴቦ መንግሥት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል ፡፡
የአሪ ዞን ሰላምና ፀጥታ መምሪያ ሃላፊው አቶ ማታዶ በርቢ በበኩላቸው በፓርኩ አሥፈላጊውን የፀጥታ ጥበቃ ሥራ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል ፡፡ አሁን አካባቢው ተረጋግቷል በእኛ በኩል የሚያሰጋ ነገር የለም ይላሉ ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
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