በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ባለማግኘታቸው መቸገራቸውን ተናገሩ  

በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳ መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች በእርዳታ እጦት መቸገራቸውን ተናገሩ። አንዲት እናት ሕሙማን መድሐኒት፤ ተፈናቃዮች ምግብ ማጣታቸውን አስረድተዋል። በጎንደር ከተማ አስተዳደር የተፈናቃዮች ምግብ ዋስትና አስተባባሪ 2 ሺህ 850 ተፈናቃዮች በመጠለያው እንደሚገኙ አረጋግጠው "650 ህፃናት ርሀብ ላይ ነው ያሉ" ብለዋል
በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሰበብ ከትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ቀበሮ ሜዳ የሚገኙ የተፈናቃዮች የእርዳታ እህል ወቅቱን ጠብቆ እየደረሳቸው እንዳልሆነ ገለጹ። ወቅታዊውን የሰላም ሁኔታ ተከትሎም ወደ ቀያቸው ይመለሱ እንደሆነ የጠየቃቸው አንድም አካል እንደሌለ ነው ለዶይቼ ቬሌ የተናገሩት።
ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው አንድ ተፈናቃይ “ምንም ነገር የለም አሁን በጣም ተቸግረናል፣ በቀደም ጠይቀን ነበር፣ ሰው በጣም ተርቦ ነው ያለው፣ መፍትሔም የለም አንዴት እንደሚደረግ እንጃ፣ ወደዚያ ትመለሳላችሁ ወይ የሚል ያወያየን አካል የለም” ሲሉ ተናግረዋል።
ሌላዋ የቀበሮ ሜዳ ተፈናቃይ በበኩላቸው የምግብ እህል እጠረቱ፣ የጤና ሁኔታና የኑሮ ውድነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደከተታቸው አስረድተዋል፡፡“በሽተኛዎች በተለይ መድኃኒት ተጠቃሚዎች በጣም ችግር ላይ ነው ያለነው ባለፈው አንድ እናት ቀበርን፣ በጣም ችግር ላይ ነን፣ ሰው ምግብ የለው፣ ሳሙና የለው፣ በአራት ወር በአምስት ወር 15 ኪሎግራም ስንዴ መጥቶ ምንድን ነው የሚሸፍነው፣ ዘይት የለው ክክ የለው በጣም ችግር ላይ ነው ያለነው፣ ሰርተን እንዳንበላ መታወቂ የለም፣ በምንስ ትሰራለህ መቋቋሚያ በምንድን ነው የምትሰራው፣ አንድ ብርጭቆ ዛሬ 50 ብር ገብቶ ሻይ እንኳ እንዳንሸጥ ብርጭቆ ራሱ 50 ብር ነው አንዱ፣እና በጣም ከፍቶናል፣ መንግስት ወደእኛ ቢዞር በጣም ጥሩ ነበር” ሲሉ ችግራቸውን ዘርዝረዋል።
ምናልባት የሰላሙን ሁኔታ ተከትሎ ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያላቸውን ዝግጁነትም ጠይቀናቸው ነበር፡፡ “ከዚህ በኋላ ትግራይ ሄዶ የሚኖር ሰው የለም፣ በእርግጠኝነት መጥተህ እያንዳንዱን ሰው ብትጠይቀው ትግራይ የሚመለስ ሰው የለም፣ በቃ አይፈልግም” ብለዋል።
በጎንደር ከተማ አስተዳደር የተፈናቃዮች ምግብ ዋስትና አስተባባሪ አቶ መላኩ ገብሬ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ከፌደራል የሚላከውን የእርዳታ እህል ወቅቱን ጠብቀን አንድናከፋፈል ፈቃድ በመከልከሉ በርካታ ተፈናቃዮች በርሀብ መጠቃታቸውን አስረድተዋል፡፡ አንዳንድ ሴቶች ለአልተገባ ስራ የተጋለጡ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ለልመና ጎዳና መውጣታቸውን ነው ያስረዱት፡፡
“ካምፕ ላይ አጠቃላይ 3 ሺህ 250 ነው የነበሩት ግን ርሀብ ሲበዛባቸው ግማሹ አራዳ አካባቢ ፒያሳ ብትሄድ በሙሉ ልመና ተሰማርተዋል፣ ግማሹ ወደ እርሻ ተብለው ጠፍተዋል፣ 650 ህፃናት አሁን ርሀብ ላይ ነው ያሉ፣ አሁን እኛ ያገኘነው 2 ሺህ 850 ነው፣ የክልሉ መንግስት ግንቦት ሰጠን፣ የሰጠን ስንዴ ብቻ ነው፡፡”
አንደ አስተባባሪው በጎንደር ከተማና በመጠለያ ጣቢያው ከ5ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ይኖሩ እንደነበር አስታውሰው፣ በቅማንትና በአማራ ማህበረሰቦች መካከል ተፈናቅለው የነበሩ ሰዎች አብዛኛዎቹ ወደ ቀያቸው የተመለሱ ቢሆንም ከፌደራል መንግስት የተፈቀደላቸውን የተፈናቃዮችን እርዳታ ለማከፋፈል ቢታሰብም የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም ሲሉ ከስሰዋል፡፡
“የፌደራል መንግስት 1ሺህ 387.5 ኩንታል ስንዴ ልኮልናል፣ ከዚያ ውስጥ 1ሺህ 310 ኩንታል ጎንደር ከተማ ገብቷል፣ 138. 75 ኩንታል ፓስታ የፌደራል መንግስት ልኮላቸዋል፣ በአማራና በቅማንነት በነበረው ግጭት ለተፈናቀሉና ካምፕ ውስጥ ላሉት ነው የተላከ፣ ማሰራጨቱን ግን ለምን እስካሁን እንደከለከሉን እኛ እስካሁን አላወቅንም፡፡”
ጉዳዩን አስመልክተን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽንን አስተያየት ለማካተት ካለፈው ሀሙስ ጀምሮ ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት ሊሳካልን አልቻለም፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ