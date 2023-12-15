የወጣቶች አፈሳ በሃድያ ዞን
በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሃድያ ዞን የመንግሥት አመራሮችን ተችተዋል የተባሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በጅምላ እየታፈሱ ነው፡፡ የወጣት ታሳሪ ቤተሰቦች ለዶቼ ቬለ እንዳሉት ወጣቶቹ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም የመንግስት አመራሮች በመተቸታቸው ብቻ ለእሥር ተዳርገዋል፤ የግል ንብረቶቻቸውም በፀጥታ አባላት ተወስደውባቸዋል፡፡ የክልሉ መንግሥት ባለሥልጣናት በበኩላቸው ወጣቶቹ በቁጥጥር ሥር እየዋሉ የሚገኙት በመንግሥት እና አመራሮች ላይ የሥነ ልቦና ጦርነት በመክፈታቸው ነው ብለዋል ፡፡
ሀሳብን የመግለፅ ሥጋት በሃድያ ዞን
በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሃድያ ዞን ሆሳዕና ከተማ ነዋሪ የሆነው ወጣት አማኑኤል ደመቀ በዞኑ በማሕበራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በመጻፍ ይታወቃል ፡፡ በፅሁፎቹ ደስተኛ ያልሆኑት የዞኑ ባለሥልጣናት ግን አማኑኤል መጻፉን እንዲተው በተደጋጋሚ ቢያስጠነቅቁትም እሱ ግን ጆሮ እንዳልሰጣቸው ነው የአማኑኤል ቤተሰቦች የሚናገሩት ፡፡ በዚህ መሀል አማኑኤል በያዝነው ሳምንት በፀጥታ አባላት ከመንገድ ተይዞ ለእሥር መዳረጉን ነው ከቤተሰቡ አባላት አንዱ ለዶቼ ቬለ የገለጹት ፡፡
የባለስልጣናት ዛቻና ማስፈራሪያ
በሃድያ ዞን ነዋሪ የሆነው መለሰ አብረሃም ከዩኒቨርሲቲ መምህርነቱ ጎን ለጎን ሃድያ ሚዲያ ሀውስ የተባለ የመገናኛ አውታር መሥራችና ባለቤት ነው ፡፡ የአካባቢው ማህበረሰብ ተቋሙን እንደአማራጭ ሚዲያ በመጠቀም በችግሮቹና መፍትሄዎቹ ላይ መወያየቱን የጠቀሰው መለሰ ለአብነትም የዞኑ አርሶአደሮች ሥለአጋጠማቸው የማዳበሪያ አቅርቦት ችግርና የመንግሥት ሠራተኞች ደሞዝ አለመከፈል ጉዳይ ላይ መንስኤዎቻቸውንና መፍትሄዎቻቸውን በማንሳት መወያየቱን ገልጿል ፡፡
ይህን በጎ አስተዋፅዎ ለማድረግ የጀመረው ጥረት በምላሹ ከዞኑ ባለሥልጣናት ዛቻና ማስፈራሪያ እንደደረሰው የተናገረው መለሰ “ በተለይ ትናንት የዞኑ የፀጥታ አባላት ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ የመኖሪያ ቤቴን ሰብረው በመግባት ላፕ ቶፕ ኮምፒዩተር እና የእጅ ሥልኬን ጨምሮ ሌሎች ለሚድያ አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶችን ይዘው ሄደዋል ፡፡ አሁን ላይ በዞኑ ሀሳባቸውን ለመግለጽ የሚሞክሩ ሰዎች የተለያዩ ምክንያቶችን በመፍጠር ማሰር እየተለመደ መጥቷል ፡፡ በዞኑ በርካታ ወጣቶችም በዚሁ መንገድ እየታሠሩ ይገኛሉ ፡፡ የነገሮቹ ሁሉ መነሻ አንዳንድ የዞኑ አመራሮቹ ሀሳብን እንደ ጦር በመፍራታቸው ነው “ ብሏል ፡፡
የሥነልቦና ጦርነት
በሃድያ ዞን ሀሳባቸውን በመግለጻቸው ለእሥር እየተዳረጉ ነው በተባሉት ወጣቶች ዙሪያ ዶቼ ቬለ የሃድያ ዞንንም ሆነ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ባለሥልጣናት ለማነጋገር ያደረገው ሙከራ አልተሳካም ፡፡ ያም ሆነ ትናንት በሆሳዕና ከተማ በተካሄደው የክልሉ የመቶ ቀናት የሥራ ግምገማ መድረክ ላይ ጉዳዩ ተነስቶ ውይይት ተደርጎበታል ፡፡ በመድረኩ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም በክልሉ መንግሥት አመራሮች ላይ የሥነልቦና ጦርነት ከፍተዋል ያሏቸውን 276 ወጣቶች መለየታቸውን ተናግረዋል ፡፡
“ ነገሩ ዝም ብሎ የፌስ ቡክ እና የዩቱብ ጉዳይ አይደለም “ ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ “ እነኝህ አካላት መላ ህዝቡና አመራሩ ፍርሃት እንዲያድርበት በማድረግ ሥራ እንዳይሠራ እያደረጉ ይገኛሉ ፡፡ እነኝህን አካለት ካሉበት ቦታ “ ተለቅመው “ እንዲያዙ ለሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች መምሪያ ተላልፏል ፡፡ በዚህ ተግባር የተሳተፉን የመያዝ ሥራዎች እየተከናወነ ይገኛል “ ብለዋል ፡፡
የስነ ልቦና ጦርነት አድርገዋል በሚል በርዕሰ መስተዳድሩ በቀረበው ውንጀላ እንደማይስማሙ የሚናገሩት የጥቃቱ ሰለባዎች ይልቁንም የሚመለከተው አካል በዞኑ ህግ መንግስታዊ ነጻነቶች እንዲከበሩ ያድርግልን ሲሉም ጠይቀዋል ፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
አዜብ ታደሰ
ሸዋዬ ለገሠ