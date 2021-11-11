በማንዱራ ወረዳ ግጭት ያስከተለው ግድያ 

ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ሽፍቶች አራት ሰዎችን ከገደሉ በኋላ በስፍራው የተሰማራው ጸጥታ ሀይል ወሰደ በተባለው እርምጃ የ19ሰዎች ህይወት አልፏል፡፡ አብዛኞቹ የተገደሉት በስፍራው በተሰማራው የጸጥታ ሀይል ነው ሲሉ ተናግረዋል። የተገደሉት ደግሞ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ብለዋል ነዋሪዎቹ፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ በተከሰተው ግጭት ሰዎች መደገላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎቸ ተናግረዋል፡፡ ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ሽፍቶች አራት ሰዎችን ከገደሉ በኋላ በስፍራው የተሰማራው ጸጥታ ሀይል ወሰደ በተባለው እርምጃ የ19ሰዎች ህይወት አልፏል፡፡ አብዛኞቹ የተገደሉት በስፍራው በተሰማራው የጸጥታ ሀይል ነው ሲሉ ተናግረዋል። የተገደሉት ደግሞ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው ብለዋል ነዋሪዎቹ፡፡ የዞኑ ኮማንድ ፖስት ጉዳዩን እያጣራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ