 በመንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት  | ኢትዮጵያ | DW | 30.03.2022

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ኢትዮጵያ

በመንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት 

መንግሥት የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች በየብስ ወደ መቀሌ ሊጓጓዙ አለመቻላቸውን ጠቅሶ ከሌላኛው ወገን ትብብር እንዳላገኘ ተናግሯል።በዚህ የመንግሥት ውሳኔ ላይ ከተጠየቁት አብዛኛዎቹ በበጎ እንደሚመለከቱት ተናግረዋል።በፍጥነት ተግባራዊ እንዲሆን ሁሉም ወገኖች እንዲተባበሩ ጠይቀዋል።የመንግስት ውሳኔ ግልጽነት የጎደለው ነው ያሉም አሉ።  

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:17

በመንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት 

የኢትዮጵያ መንሥስት ሰብዓዊ ድጋፍ በተሻለ ሁኔታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲቀርብ በማሰብ በሚል ግጭት የማቆም ውሳኔ ማሰለፉን ይህንንም ለማሳካት ልዩ ልዩ እርምጃዎችን መውሰዱን አሳውቋል። ይሁንና መንግሥት ትናንት ባወጣው መግለጫ የሕወሓት ታጣቂዎች በአፋር ክልል ውስጥ የአብአላ የእርዳታ ማቅረቢያ መንገድን በመዝጋታቸው የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎች በየብስ ወደ መቀሌ ሊጓጓዙ አለመቻላቸውን ጠቅሶ ውሳኔው ከሌላኛው ወገን ትብብር እንዳላገኘለት ተናግሯል። በዚህ የመንግሥት ውሳኔ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን አስተያየት ጠይቀናል። ከተጠየቁት አብዛኛዎቹ ውሳኔውን በበጎ እንደሚመለከቱት ተናግረዋል። በፍጥነት ተግባራዊ እንዲሆንም ሁሉም ወገኖች እንዲተባበሩ ጠይቀዋል። የመንግስት ውሳኔ ግልጽነት የጎደለው ነው ያሉም አሉ። 
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ 
 

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በመንግሥት ግጭት የማቆም ውሳኔ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት   

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በዚህ ሳምንት ፌደራል መንግሥት ከትግራይ ክልል መንግሥት የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ  ጋር ጦርነት  መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በሁለቱ አካላት መካከል ለወራት የዘለቀው ንትርክ በውይይት እንዲፈታ ብዙዎች ሲያስቡ ቢቆይም የተፈራው ጦርነት መቀስቀሱ የተደባለቀ ስሜትን መፍጠሩን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡ አስተያየቶች ያመላክታሉ።