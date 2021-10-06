 በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 10.01.2022

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ኢትዮጵያ

በመንግሥት ውሳኔ ላይ የሦስት የተቃዋሚ ፓርቲዎች አስተያየት

ሦስት ዋና ዋና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም ይህንን የመንግሥት ውሳኔ በፅኑ ኮንነው በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል። ፓርቲዎች በሰፊው ውዝግብ ያስነሳው የመንግሥት ውሳኔ የፍትሕ ተቋሞችን የሚያዳክምና ከፊት ለፊታችን ለታሰበው ብሔራዊ ምክክር መተማመን እንዳይኖር ሥጋት የፈጠረ መሆኑንም አመልክተዋል።

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«መንግሥት ውሳኔውን እንዲያጤነው»

መንግሥት «ኢትዮጵያን በጠንካራ ዐለት ላይ ለማኖርና ጠላቶቿን ለመቀነስ» በሚል እንደወሰነው የገለፀው በእሥር ላይ የነበሩት የሕወሓት አመራሮችን የመፈታት ውሳኔ በብዙዎች ዘንድ ያልተጠበቀ እና ግራ መጋባት ፈጥራል።
ሦስት ዋና ዋና ተቃዋሚ የፖለቲካ ፖርቲዎችም ይህንን የመንግሥት ውሳኔ በፅኑ ኮንነው በየፊናቸው መግለጫ አውጥተዋል።
የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) መንግሥት ለወሰደው ያልተገባ ያለው እርምጃ በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅና እርምትም እንዲያደርግ ጠይቋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ( አብን ) ደግሞ ጉዳዩ የሀገርን እና የሕዝብን ጥቅም የሚጎዳ ታላቅ ታሪካዊ ስህተት በመሆኑ በአፋጣኝ እርምት እንዲደረግ አሳስቧል። እናት ፓርቲ በበኩሉj እንዲህ ያለው ውሳኔ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደ ከፋ አዘቅት ይዟት እንዳይጓዝ ሥፋት እንዳለው ገልጿል።
ሦስቱም የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰፊው ውዝግብ ያስነሳው የመንግሥት ውሳኔ የፍትሕ ተቋሞችን የሚያዳክምና ከፊት ለፊታችን ለታሰበው ብሔራዊ ምክክር መተማመን እንዳይኖር ሥጋት የፈጠረ መሆኑንም አመልክተዋል።

ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

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«መንግሥት ውሳኔውን እንዲያጤነው»  

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የአዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሚኒስትሮች ሹመት ጸደቀ 06.10.2021

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ABD0070_20191003 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ ZU APA0123 VOM 3.10.2019 - Illustration zum Thema Facebook / Social Media / Neue Medien / Internet. Im Bild: Die Anmeldemaske von Facebook aufgenommen am Montag, 25. Juni 2012. Facebook kann nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gezwungen werden, Hasspostings und für rechtswidrig erklärte wort- und sinngleiche und Kommentare zu entfernen. (ARCHIVBILD VOM 25.6.2012) - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20120625_PD9768 |

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