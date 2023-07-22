 በመተከል ታጣቂዎች ከነ ጦር መሳሪያቸው ወደ ጫካ ተመለሱ | ኢትዮጵያ | DW | 22.07.2023

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ኢትዮጵያ

በመተከል ታጣቂዎች ከነ ጦር መሳሪያቸው ወደ ጫካ ተመለሱ

በመተከል ዞን በግልገል በለስ ከተማ ካምፕ ውስጥ የነበሩ ታጣቂዎች ከነጦር መሳሪያቸው ወደ ጫካ መመለሳቸውን የአካባቢው ባለሥልጣን ተናገሩ። የመንግሥትን ጥሪ ተቀብለው ከትጥቅ ትግል ተመለሱ የተባሉት ታጣቂዎች ለተሐድሶ እየተዘጋጁ ነበር። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪ እንደሚሉት ታጣቂዎቹ ወደ ጫካ መመለሳቸው ከተሰማ በኋላ በአካባቢው ሥጋት ሰፍኗል

በመተከል ታጣቂዎች ከነ ጦር መሳሪያቸው ወደ ጫካ ተመለሱ

የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ በመተከል ዞን ውስጥ የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን እና የታጣቂዎችን እንቅስቃሴ ከፓርቲው ጋር ለማገናኘት እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን እንደሚቃወም አስታወቀ፡፡ የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ደርጉ ፍራንጅ ለዲዳቢሊው እንደተናገሩት ፓርቲው ታጥቆ የሚንቀሳቀስ ሀይል የለውም፡፡ በቅርብ የሰላም ተመላሽ ተብሎ በመተከል ዞን ግልገል በለስ የነበሩ ታጥቂዎችን የጉህዴን ታጣቂዎች ናቸው በማለት "በድርጅቱ ስም መነገድ የሚፈልጉ" ያሏቸው አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል፡፡

በካምፕ ውስጥ የነበሩ ከአንድ መቶ የሚበልጡ የሰላም ተመላሽ የተባሉ ታጣቂዎች ወደ ጫካ መመለሳቸውን ተናግረዋል፡፡ የግልገል በለስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጊሳ ዙፋህ ታጣቂዎቹ ወደ ጫካ መመለሳቸውን አረጋግጠዋል፡፡  

የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ከጥቅምት 9/2015 ዓ.ም አንስቶ ከመንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት በስሙ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎቹን በሰላማዊ መንገድ ትጥቅ እንዲፈቱ ማድረጉን ገልጸዋል፡፡ በተቀመጠው ስምምነት መሰረት በተዘጋጁ  ዘርፎች ወደ ስራ መሰማራታቸውን የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር አቶ ደርጉ ፍራንጅ ተናግረዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜም በፓርቲው ስም ታጥቆ  የሚንቀሳቀስ ሐይል አለመሩን ገልጸዋል፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከፓርቲአቸው ጋር ግንኑነት የለላቸው በርካታ ታጣቂዎች ከመንግስት ጋር በመስማማት በሰላማዊ መንገድ ወደ ካምፒ መግባታቸውንም አክለዋል፡፡ 

Karte Äthiopien Metekel EN

በሚያዚያ ወር መጨረሻም ወደ ግልገል በለስ ከተማ የገቡ ታጣቂዎች ከፓርቲው ጋር ግንኙነት የለላቸው እና መንግስት ያደረገላቸውን ሰላማዊ ጥሪ የተቀበሉ  ታጣቂዎች እንደሆኑ አክለዋል፡፡ በዞኑ እና ሌሎች ስፍራዎች የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን ከፓርቲአቸው ጋር ለማገናኘት የሚደረጉ ጥረቶችን ተቀባይነት የላቸውም ብሏል፡፡ በታጣቂዎች ለሚደርሱት ጥቃቶችም ድርጅቱ ኃላፊነት እንደማይወሰድ አቶ ደርጉ አመልክተዋል፡፡

የግልገል በለስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጊሳ ዙፋህ በበኩላቸው ከሚያዚያ 24 ጀምሮ የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀብሎ የመጡ የሰላም ተመላሾች በከተማው ለሁለት ወራት ያህል መኖራቸውን ገልጸዋል፡፡ ከሁለት ቀን በፊት ወደ ተሀድሶ ስልጠና እንዲገቡ ቅድመ ዝጅግት ተደርጎ ባለበት ሰዓት ባልታወቀ ምክንያት ታጣቂዎቹ በለሊት ከነ መሳሪያአቸው ወደ ጫካ  መግባታቸውን አብራርተዋል፡፡ ታጣቂዎቹ በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ  ለማደረግ ክትትል እየተደረገ ነው ብሏል፡፡ 

በግልገል በለስ ከተማ የነበሩ ታጣቂዎች ወደ ጫካ መግባቸውን ተከትሎ ጉዳት ይደርስብናል በሚል በህብረተሰቡ ውስጥ ስጋት መፍጠሩን አንድ ያነጋገርናው ነዋሪ ገልጸዋል፡፡ ከትናንት በስቲያ ሐሙስ ታጣቂዎች ከካምፕ ወደ ጫካ መመለሳቸውን በመስጋት መንገድ ተዘግቶ እንደነበር ነዋሪው አክለዋል፡፡

በመተከል ዞን ግልገል በለስ ከተማ ሰነ 30/2015 ዓ.ም በታጣቂዎች በደረሰው ጥቃት ጸጥታ ሐይሎችን ጨምሮ 11 ሰዎች ህይወት ማለፉን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል፡፡ የታጣቂዎችን ጉዳይ አስመልክቶ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሐሩን ዑመር  ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን በስልክ ያደረኩት ጥረት አልተሳካም፡፡

ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ

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በመተከል ታጣቂዎች ከነ ጦር መሳሪያቸው ወደ ጫካ ተመለሱ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የጉሙዝ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉ.ህ.ዴ.ን ካሁን በኋላ በስሙ ታጥቆ ለሚንቀሳቀስ ግለሰብም ሆነ ቡድን ኃላፊነት አልወስድም ብሏል።የፓርቲው ሊ/ቀመንበር አቶ ግራኝ ጉዴታ በሰላም ስምምነቱ መሠረት ድርጅቱ ከዚህ ቀደም የመንግሥት ሰራተኞችን ጨምሮ ከ10ሺ በላይ ታጣቂዎችን መዝግቦ በኃላፊነት ተቀብሎ ሁሉም ወደ ህብረተሰቡ መቀላቀላቸውን ተናግረዋል፡፡

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