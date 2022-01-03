በመብት ጥሰት የተጠረጠሩ አካላትን ተጠያቂ የማድረግ ጥረት  

የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለ አገር በቀል የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጥሰዋል ያላቸውን የመንግስት አካላት ፍርድቤት አቁሞ እየሞገተ ነው። በጥሰቱ የተጠረጠሩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የተመረጡ ጉዳዮችን በፍርድ ቤት እየሞገተ እንደሆን የማህበሩ መስራች ጠበቃ አመሃ መኮነን ለዶቼቬለ ተናግረዋል።
የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ለሰብአዊ መብት የተባለ አገር በቀል የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጥሰዋል ያላቸውን የመንግስት አካላት ፍርድቤት አቁሞ እየሞገተ መሆኑን አስታውቋል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ መግለጫ በማውጣት ብቻ የሚሽሻሉ ባለመሆናቸው በጥሰቱ የተጠረጠሩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የተመረጡ ጉዳዮችን በፍርድ ቤት እየሞገተ እንደሆን የማህበሩ መስራችና ሊቀመንበር ጠበቃ አመሃ መኮነን ለዶቸቨለ ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ በአስፈሚው አካላት የሚደርሱ የመብት ጥሰቶች በአገር ውስጥና በውጭ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ሪፖርት ቢደረጉም በተግባር መሻሻል እንደማይታይባቸው የማህበሩ መስራችና ሊቀመንበር ጠበቃ አመሃ መኮነን ተናግርል።
በመሆኑም የጥሰቱ ፈጻሚ የመንግስት አካላትና ባለስልጣናትን ተጠያቂነትን ለማስፈን እየሰራን ነው ብለዋል።
በሰብአዊ መብት ጥሰት የሚጠረጠሩ የመንግስት አካላት ተጠያቂ እንዲሆኑና ተጎጂዎችም ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ ማህበሩ ተጽኖ ፈጣሪ ሙግቶችን በተመለከተ ለጠበቆች በርካታ ስልጠናዎችን እንደሰጠ የገለጹት ጠበቃ አመሃ መኮነን በማህበሩ በይነ መረብ ሰሌዳም ይህንኑ ትምህርት እያስፋፋ እንደሆነ ግልጿል።
እስካሁን ፍርድቤት አቅርበው እየሞገቱባቸው ካሉ ጉዳዮችን አስመክተውም በተለምዶ ቆሽ ተብሎ መሚታወቀው አካባቢ የቆሻሻ ክምድ ተደርምሶ ከ200 በላይ ሰዎች ህይወት የጠፋበትን የአዲስ አበባ መስተዳድርን ተጠያቂ በማድረግ ጉዳዮን በፍርድቤት እየተክራከርን ነው ብለዋል።
በአንድ እስርኛ በማረሚያቤት የደረሰበትን የሰባዊ መብት ጥሰትም እንዲሁ።
ከዚህ ወጣ ባለ መልኩም ማህበሩ ለሰባዊ መብት ጥሰት ሰበብ ሆኗል ያላቸውን የከልሎች ሀገ መንግስቶች በተመለከተ ለህገመንግስት አጣሪ ጉባኤ አቤት ማለቱን ሃላፊው ነግረውናል።
በተለያዩ የፍድርድ ቤት ውሎዎች የመንግስት ሃላፊዎች በተለይ ከእስረኞች አያያዝ ጋ በተያያዘ በሚፈጠር የሰብአዊ መብት ጥሰት ቅሬታ ቀርቦባቸው በፍርድቤት ቀርበው እንዲያስረዱ ሲጠየቁ በበላይ አካል ታዘን ነው በማለት የፍርድቤት ትእዛዝ የማይከበርበት አጋጣሚዎች ብዙዎች ትዝብታቸውን ያጋራሉ።
ከዚህ አንጻር አሁን በሰብአዊ መብት ጥሰት ተጠርጣሪ ያደረግዋቸው የመንግስት አካላትና የፍትህ ስርአቱ ምላሽ ከፍርድቤቶች መጓተት በስተቀር የተሻለ እንደሆነ አክለዋል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
ነጋሽ መሃመድ