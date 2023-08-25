በመቐለ የቦንብ ጥቃት ሰዎች ተገደሉ በርካቶች ቆሰሉ

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በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ በአንድ መዝናኛ ስፍራ በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት 4 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 20 ቆሰሉ። ትናንት ሌሊት 8 ሰዓት ላይ በከተማዋ ቀዳማይ ወያነ ክፍለከተማ በሚገኝ አንድ የምሽት መዝናኛ ቤት ውስጥ የተፈፀመው የቦንብ ጥቃት "በቀድሞ ታጋይ" የተፈፀመ መሆኑ ፖሊስ አረጋግጧል ። ተጠርጣሪው እስካሁን እንዳልተያዘም ፖሊስ አስታውቋል።
በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ በአንድ መዝናኛ ስፍራ በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት 4 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 20 ቆሰሉ። ትናንት ሌሊት 8 ሰዓት ላይ በከተማዋ ቀዳማይ ወያነ ክፍለከተማ በሚገኝ አንድ የምሽት መዝናኛ ቤት ውስጥ የተፈፀመው የቦንብ ጥቃት "በቀድሞ ታጋይ" የተፈፀመ መሆኑ ፖሊስ አረጋግጧል ። ተጠርጣሪው እስካሁን እንዳልተያዘም ፖሊስ አስታውቋል።
በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ በአንድ መዝናኛ ስፍራ በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት 4 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 20 ቆሰሉ። ትናንት ሌሊት 8 ሰዓት ላይ በከተማዋ ቀዳማይ ወያነ ክፍለከተማ በሚገኝ አንድ የምሽት መዝናኛ ቤት ውስጥ የተፈፀመው የቦንብ ጥቃት "በቀድሞ ታጋይ" የተፈፀመ መሆኑ ፖሊስ ያረጋገጠ ሲሆን ፤ ተጠርጣሪው ግን እስካሁን እንዳልተያዘ የመቐለ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል በጥቃቱ ከቆሰሉት 20 የሰለባዎች መካከል 5ቱ በፅኑ የተጎዱ መሆኑ ገልጿል።
በእንግዶች ተጥለቅልቃ፣ በሙዚቃ ድግሶች እና ባህላዊ ጨዋታዎች ደምቃ፣ በተለየ የአሸንዳ በዓል ድባብ የሰነበተችው መቐለ ትላንት ለሊት አሳዛኝ የተባለ አጋጣሚ አስተናግዳለች። የአሸንዳ በዓል የመጨረሻ ቀን በሆነው ትላንት ነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓመተምህረት በከተማዋ እንብርት ሆን ተብሎ በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት በርካቶች ለሞት እና ጉዳት ተዳርገዋል። የመቐለ ከተማ ፖሊስ እንዳረጋገጠው ትላንት ለሊት 8 ሰዓት ገደማ በአንድ የምሽት መዝናኛ ቤት በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት 4 ሰዎች ወድያውኑ ሲሞቱ ሌሎች 20 ቆስለዋል። ጥቃቱ የተፈፀመው በአንድ "የቀድሞ ታጋይ" መሆኑ ፖሊስ ያረጋገጠ ሲሆን ተጠርጣሪው ግን እስካሁን እንዳልተያዘ የመቐለ ፖሊስ ፅሕፈት ቤት አስታውቋል።
የመቐለ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ፥ ወንጀሉ በፅጥታ አካል መዘናጋት የተፈጠረ ተብሎ የማይወሰድ መሆኑ ያብራራሉ። በመቐለ ግድያ ጨምሮ ሕብረተሰቡን ያማረሩ የዝርፍያ ወንጀሎች በተደጋጋሚ እንደሚፈፀሙ አስተያየት ሰጪዎች ይገልፃሉ።
የመቐለ ከተማ ፖሊስ ጽሕፈትቤት ሐላፊ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ ከአሸንዳ በዓል ጋር በተያያዘ በከተማዋ ከፍተኛ የፀጥታ ቁጥጥር ሲደረግ መቆየቱ ያነሱ ሲሆን፣ በበዓሉ መዝግያ ቀን ትላንት ግን በከተማዋ ቀዳማይ ወያነ ክፍለከተማ አሳዛኙ የቦንብ ጥቃት ተፈፅሞ ለበርካቶች ሞት እና ጉዳት ምክንያት መሆኑ አንስተዋል።
የቦንቡ ጥቃትን ማን አደረሰው?
የጥቃቱ አድራሹ ግለሰብ ማንነት መለየቱ የገለፁት ኮማንደር ወልዳይ የተሰናበተ የቀድሞ ታጋይ መሆኑንና 'በቁጥጥር ስር ለማዋልም' ክትትል እየተደረገ መሆኑ ተናግረዋል።
በመቐለ የሚገኘው ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል 20 በቦንብ ጥቃት የቆሰሉ ሰዎች ከለሊቱ 8 ሰዓት ጀምሮ መቀበሉ የሆስፒታሉ የድንገተኛ ሕክምና ክፍል ሰራተኛ ነግረውናል።
በእንግዶች ተጥለቅልቃ፣ በሙዚቃ ድግሶች እና ባህላዊ ጨዋታዎች ደምቃ፣ በተለየ የአሸንዳ በዓል ድባብ የሰነበተችው መቐለ ትላንት ለሊት አሳዛኝ የተባለ አጋጣሚ አስተናግዳለች። የአሸንዳ በዓል የመጨረሻ ቀን በሆነው ትላንት ነሐሴ 18 ቀን 2015 ዓመተምህረት በከተማዋ እንብርት ሆን ተብሎ በተፈፀመ የቦንብ ጥቃት በርካቶች ለሞት እና ጉዳት ተዳርገዋል።
ከ20ዎቹ መካከል አምስቱ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው እና ፅኑእ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑ ተመልክቷል። ከተጎጂዎቹ መካከል የሆነው በዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል አግኝተን ያነጋገርነው ዳዊት ንጉሰ በቦንብ ፍንዳታው በእጁ እና ጭንቅላቱ አካባቢ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። ዳዊት "ሁኔታው የተፈጠረው ለሊት ስምንት ስዓት ነው። ከዛ በፊት ሰላም ነው የነበረው። ጥሩ ቀን ነበረን፣ እየተዝናናን ነበር። በማህል ግን በበር አካባቢ የሆነ ነገር ተወረወረ። ከዛ ፈነዳ፣ ሁሉም እዛ የነበረ ሰው ተጎዳ። እጄ ተመትቻለሁ፣ ግንባሬም እንዲሁ። ከሌላው የኔ የተሻለ ቀላል ነው። አራት ሰው ሞቷል፣ በርካታ ተጎድቷል" ብሏል።
ፖሊስ ምን አለ?
የመቐለ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ፥ ወንጀሉ በፅጥታ አካል መዘናጋት የተፈጠረ ተብሎ የማይወሰድ መሆኑ ያብራራሉ። በመቐለ ግድያ ጨምሮ ሕብረተሰቡን ያማረሩ የዝርፍያ ወንጀሎች በተደጋጋሚ እንደሚፈፀሙ አስተያየት ሰጪዎች ይገልፃሉ።
ሚሊዮን ኃይለሥላሴ
ኂሩት መለሰ
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