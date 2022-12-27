 በመቀሌ ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ስሞታ | ኢትዮጵያ | DW | 05.01.2023

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ኢትዮጵያ

በመቀሌ ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ስሞታ

የተፈጠረውን የሰላም ዕድል አስመልክተው የሚናገሩት ቄስ ፍሰሃ "እዚህ ያደረሰን ጦርነት ነው።ከአሁን በኃላ አይደለም እዚህ በወሬም የጦርነት ነገር መስማት አልፈልግም።ጦርነት ከቤተሰብ ለያይቶናል፣ ከቀዬአችን አፈናቅሎናል። እንደ ጦርነት መጥፎ ነገር የለም። በስምምነቱ መሰረት ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን፣ ወደ ቦታችን እንድንመለስ ነው የምንፈልገው" ይላሉ።

በመቀሌ ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ስሞታ

በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው የተፈናቀሉ ዜጎች መንግስት አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንዲያደርግላቸው እና ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ ወደ ቀዬአቸው እንዲመለሱ ጠየቁ። በትግራይ ክልል ከነሐሴ ጦርነቱ  እስከቆመበት ግዜ ድረስ በነበረው ግጭት ምክንያት ከ1 ነጥብ 3 ሚልዮን በላይ ዜጎች መፈናቀላቸው፣ ከእነዚህ መካከል 140 ሺህ የሚሆኑት በመቐለ በሚገኙ ግዚያዊ መጠልያዎች እና ትምህርት ቤቶች የከፋ ሕይወት እየኖሩ መሆኑ ተገልጿል።

ከሸራሮ ተፈናቅለው መቐለ በሚገኘው አፄ ዮሃንስ ትምህርት ቤት ተጠልለው ያገኘናቸው ዘጠኝ አባላት ያሉት ቤተሰብ መሪ ቄስ ፍስሃ ገብረማርያም ቀዬአቸው እና ቤት ንብረታቸው ጥለው ከተሰደዱ አራት ወራት ሆንዋቸዋል። ቄስ ፍሰሃ ባለፈው ነሐሴ ወር አጋማሽ ጦርነቱ ሲበረታ መጀመርያ ከሸራሮ ኸደ ሽረ፣ ቀጥሎ ጦርነቱ ሲከተላቸው ከሽረ መቐለ የሁለት ዓመት ህፃን ጨምሮ ሌሎች ይዘው ነው የተሰደዱት። ቀሪ የቤተሰባቸው አባላት ቤታቸው ጥለው ሲሰደዱ የት እንደደረሱ፣ ምን እንደገጠማቸው አለማወቃቸው የየዕለት ጭንቀታቸው ነው። በመጠልያ ጣብያ እየመሩት ያለው ሕይወት ቄስ ፍስሃ ሲገልፁት "ኑሮአችን ስትናገረው ቀላል ይመስላል፥ ስትኖረው ግን ከባድ ነው። ረሀብ አለን፣ ፆማችን ውለን ፆማችን የምናድርበት ግዜ አለ። ለልጆች የምናበላቸው፣ የምናሳድርበት የለንም። አስቸጋሪ ሕይወት ነው። እዚህ ያገኘነው አንዳንድ ቤተሰብ ያግዘናል እንጂ መንግስትማ ረስቶናል" ይላሉ።

Äthiopien In Mekelle, der Hauptstadt von Tigray, wurden die mobilen Internetdienste wieder aufgenommen

እንደ የትግራይ ክልላዊ አስተዳደር እና ሌሎች ግብረሰናይ ተቋማት ገለፃ ከነሐሴ አጋማሽ እስከ ጦርነቱ የቆመበት ጥቅምት ወር ድረስ ባለው ግዜ 1 ነጥብ 3 ሚልዮን ዜጎች ከቀዬአቸው ተፈናቅለዋል። ከነዚህ መካከል 140 ሺህ የሚሆኑት በመቐለ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎች ጊዝያዊ መጠልያዎች ተጠልለው ይገኛሉ። የሶስት ህፃናት እናት ወይዘሮ ራህዋ ሀደራ ከትግራይ ሰሜን ምዕራብ ዞን ተፈናቅለው መቐለ ከሚገኙት መካከል ናቸው። ከሰላም ስምምነቱ በኃላ ወደ ቀዩአቸው መመለስ ቢሹም አሁንም ድረስ የኤርትራ ጦር በቦታቸው መኖሩ ስጋት እንደሆናቸው ይገልፃሉ። ወይዘሮዋ መንግሰት አስቸኳይ ሕይወት አድን እርዳታ እንዲሰጣቸው እና ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮ ወደ ቀዬአቸው እንዲመለሱ ጥሪ ያቀርባሉ።

የተፈጠረውን የሰላም ዕድል አስመልክተው የሚናገሩት ቄስ ፍሰሃ በበኩላቸው "እዚህ ያደረሰን ጦርነት ነው። ከአሁን በኃላ አይደለም እዚህ በወሬም የጦርነት ነገር መስማት አልፈልግም። ጦርነት ከቤተሰብ ለያይቶናል፣ ከቀዬአችን አፈናቅሎናል። እንደ ጦርነት መጥፎ ነገር የለም። በስምምነቱ መሰረት ሰላሙ ዘላቂ እንዲሆን፣ ወደ ቦታችን እንድንመለስ ነው የምንፈልገው" ይላሉ። ሁሉም ተፈናቃዮች ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ጥረት እንደሚደረግ የክልሉ አስተዳደር ይገልፃል።

ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ

ኂሩት መለሰ

ነጋሽ መሐመድ

 

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በመቀሌ ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ስሞታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

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በትግራይ የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች በሙሉ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ይጀምራሉ ተባለ 27.12.2022

ትናንት በትግራይ ክልል በቀሌ የገባዉ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በትግራይ የስልክ የባንክ እንዲሁም የአየር መንገድ አገልግሎቶችን ለማስቀጠል ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተናገረ። ከልዑካን ቡድኑ ጋር መቀሌ የተገኙት የተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄዎች ማብራርያ ሰጥተዋል።

ትግራይ ክልል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ርዳታ ጥሪ አቀረቡ

ትግራይ ክልል ተፈናቃዮች የሰብአዊ ርዳታ ጥሪ አቀረቡ 18.11.2022

በጦርነቱ ምክንያት ከቀዬአቸው ተፈናቅለው በመቐለ የሚገኙ ዜጎች ለተለያዩ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ገለፁ። ተፈናቃዮቹ መቐለ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች፣ ጊዜያዊ መጠልያዎች እንዲሁም ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች ውስጥ ተጠልለው ይገኛሉ።

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ርዳታ ወደ ትግራይ ያለምንም እክል እየደረሰ ነዉ ተባለ 13.12.2022

በትግራይ ክልል 23 አጋሮች በአየር እና በየብስ እያቀረቡት ያለው እርዳታ ያለምንም መደናቀፍ በስፋት መቀጠሉን የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ተናገረ። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ወደ ክልሉ ምግብና መድኃኒትን ጨምሮ 690 ሺህ ሊትር ነዳጅና ለሥራ ማስኬጃ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ተጓጉዟል።