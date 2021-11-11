 በመቀሌ በደረሰ የአየር ጥቃት ሁለት ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ | ኢትዮጵያ | DW | 18.10.2021

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ኢትዮጵያ

በመቀሌ በደረሰ የአየር ጥቃት ሁለት ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ

በመቐለ ከተማ እና  አካባቢው በተፈፀሙ የአውሮፕላን ጥቃቶች የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፎ ስድስት መቁሰላቸውን የዓይን እማኞች እና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገለፁ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:15

በመቀሌ የአየር ጥቃት መፈጸሙ

በመቐለ ከተማ እና  አካባቢው በተፈፀሙ የአውሮፕላን ጥቃቶች የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፎ ስድስት መቁሰላቸውን የዓይን እማኞች እና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገለፁ።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
ነጋሽ መሐመድ
 

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በመቀሌ የአየር ጥቃት መፈጸሙ  