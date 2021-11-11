በመቀሌ በደረሰ የአየር ጥቃት ሁለት ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
በመቐለ ከተማ እና አካባቢው በተፈፀሙ የአውሮፕላን ጥቃቶች የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፎ ስድስት መቁሰላቸውን የዓይን እማኞች እና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገለፁ።
በመቐለ ከተማ እና አካባቢው በተፈፀሙ የአውሮፕላን ጥቃቶች የሁለት ሰዎች ሕይወት አልፎ ስድስት መቁሰላቸውን የዓይን እማኞች እና ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ገለፁ። ሚሊዮን ኃይለስላሴ ታምራት ዲንሳ ነጋሽ መሐመድ
የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል የነፋስ መውጫ ከተማን ተቆጣጥረዉ በነበረበት ወቅት ሴቶች በቡድን መደፈር፣ ሐብት ንብረት መዝረፍና ማጥፋታቸዉን አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የመበት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ እንዳስታወቀዉ ሴቶቹ ጠመንጃ ተደቅኖባቸው ተደፍረዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋልም።
የዓለም አቀፉ ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ከፍተኛ አማካሪ ወይዘሮ አሊሴ ዋይሪሙ ናዴይቱ እንደሚሉት የኢትዮጵያን ሁኔታ ለመለወጥ በተለይ አፍሪቃዉያን አበክረዉ መጣር አለባቸዉ
በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ የሸመቁ ታጣቂዎች ባለፈዉ ሰኞ በከፈቱት ተኩስ 4, ሰዎች ገደሉ።ሌሎች 6 ሰዎች አቆሰሉ።ትናንት በዜና እንደዘገብነዉ ታጣቂዎቹ ሰላማዊ ሰዎችን ከመግደል፣ ማቁሰላቸዉ በተጨማሪ የአካባቢዉን ገበሬዎች የቀንድ ከብቶች ዘርፈዋልም
© 2021 Deutsche Welle |
የግለሰቦች/ድርጅቶች ሰነድ ጥበቃ |
Legal notice |
አድራሻ
| ለሞባይል የተዘጋጀ